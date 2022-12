Milagro Sala repartió críticas y arman acampe en Plaza de Mayo

Milagro Sala reaccionó ante el fallo de la Corte Suprema que ratificó la condena de 13 años de prisión en su contra con duras críticas a la Justicia, a Gerardo Morales y también a dirigentes del propio Frente de Todos. Además, desde su agrupación, la Tupac Amaru, anunciaron que la semana próxima montarán un acampe en la Plaza de Mayo para reclamarle a Alberto Fernández que le brinde el beneficio del indulto

“Esta condena ya estaba escrita. Me duele por los argentinos, porque una vez más se están violando nuestros derechos, no se está defendiendo la democracia. Hoy, la Corte Suprema tenía la posibilidad de demostrar que era independiente, y demostró que tiene pintados los colores de Cambiemos. Responden a la derecha”, aseguró ayer Sala en diálogo con Radio Perfil.

Por otra parte, la dirigente social también llamó a rebelarse y desoír uno de los últimos pedidos de Cristina Kirchner, de evitar la movilización. “Sentí más bronca de lo que sentí ayer (con la sentencia a la vice) porque por debajo de la mesa algunos decían ´dijo la jefa que no hay que movilizarse´, y algunos decíamos que sí había que hacerlo”, manifestó, y agregó: “Pasaron por encima de las órdenes de Perón y Evita, había que salir a la calle a defender a Cristina y a los 12 años de kirchnerismo”. “Tenemos que ser desobedientes”, concluyó en diversas entrevistas radiales que brindó.

Además, apuntó contra dirigentes de su propio espacio político por las críticas contra los movimientos sociales. “Cuando escucho a referentes del peronismo, radicales e incluso del Frente de Todos, diciendo que los movimientos sociales tienen muchísimos planes, me molesta y duele en el alma, porque los movimientos sociales dan de comer en los comedores y llevaron un plato de comida casa por casa en la pandemia a los que no podían asistir por el covid”, manifestó. Y añadió: “No queremos vivir de los planes, salimos adelante, dignificamos y buscamos trabajo. Hoy nos están golpeando muchísimo, pero no recuerdan que las organizaciones sociales nacieron por la torpeza de los sectores políticos. Y esa es una de las razones de por qué no estoy en libertad”.

Y en particular también mencionó a dos dirigentes por sus vínculos con Gerardo Morales, su enemigo político número uno: “Wado de Pedro y Sergio Massa ayudaron muchísimo a Gerardo Morales con acuerdos políticos, pero él no respeta nada, a pesar de eso, Morales acusó a todo el kirchnerismo”, afirmó en declaraciones radiales. “¿Cómo es que Massa es amigo directo del Frente de Todos y se maneja como íntimo amigo de Morales? Alguien me dijo que Morales y Sergio Massa cambiaron, y ahora son aliados, pero no van a cambiar. Después de que asumió como ministro de Economía se fue a Estados Unidos a acordar con el FMI”, sostuvo.

A través de un video difundido por redes sociales, también Sala advirtió que la quieren llevar a una cárcel normal. “La orden ya está lista para que me vengan a detener y hoy, mañana o pasado me van a llevar nuevamente a la cárcel. No están respetando la resolución de la Corte Interamericana. Me llevan a la cárcel: se cumple el sueño de Gerardo Morales”, expresó.

Acampe. La organización barrial Tupac Amaru y el Frente Milagro Sala convocaron ayer a un acampe en Plaza de Mayo para los días 20, 21 y 22 de diciembre para exigirle al presidente Alberto Fernández que indulte a la dirigente social Milagro Sala “antes de las Fiestas”. “Creemos que esta nueva persecución a Milagro tiene una salida política, que esa salida la tiene el Presidente y nuestra fuerza política. La salida es el indulto”, enfatizó el coordinador nacional de la Tupac Amaru Alejandro “Coco” Garfagnini, en una conferencia de prensa.

“Tiene que cumplir con el mandato que le dimos todos los que estamos acá, que resistimos durante cuatro años de macrismo y que de alguna manera posibilitamos que este gobierno pudiera acceder al poder”, apuntó Garfagnini.