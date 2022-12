Milagro Sala, referente social jujeña, afirmó que la Corte Suprema “tiene pintados los colores de Cambiemos” y que el fallo contra ella “ya estaba preparado”. “Muchos de esos que miraban para otro lado, cuando me metieron presa, hoy están siendo imputados por salir a pedir comida para los comedores”, destacó en Modo Fontevecchia, por Net TV y Radio Perfil (FM 101.9).

¿Cómo te impactó la confirmación de tu condena a 13 años de prisión por la Corte Suprema de Justicia?

Para mí era algo que sabía que iba a pasar. Diez días atrás me habían dicho que la Corte ya tenía la condena preparada y que estaban esperando el momento para hacerla pública. Tanto Clarín como La Nación ya venían anunciando que me iban a reafirmar los 13 años de la condena.

Siento que es injusto, no por mí, sino por muchos compañeros que trabajaban construyendo su propia vivienda y, cuando me metieron presa, quedaron cinco mil compañeros en las calles. A algunos les quitaron las viviendas. Ayer salió un proyecto de ley de Gerardo Morales para expropiar nuestra sede, que era un mini hospital. También expropió una escuela primaria, secundaria y terciaria.

Estas agresiones son para hacernos bajar anímicamente. Para él es lamentable, porque no me baja anímicamente, al contrario. Me siento satisfecha de que muchos compañeros pudieron tener su vivienda propia, demostrando que, con tan poca plata, se podía garantizar salud, educación y vivienda digna.

Se que me acusan de cosas terribles: de matar, dicen que era una narcotraficante y que tenía arreglo con los jueces y los fiscales. Hoy los jujeños saben que todo eso es Morales, no Milagro Sala. En el 2016 vinieron por mí, me metieron presa, y muchos miraban para otro lado. Muchos de esos que miraban para otro lado cuando me metieron presa hoy están siendo imputados por salir a pedir comida para los comedores.

Lamento lo que estamos viviendo. Invito a todos los periodistas, sean del palo que sean, a que vengan a Jujuy. Que vean que es mentira lo que dice Morales, que gracias a mi condena se logró la paz social. Todos los días hay marchas y represión. Quieren sacarle las casas a nuestros hermanos.

Jujuy está sufriendo un retroceso muy fuerte por Gerardo Morales. Tenemos litio y cauchales, que generan energía en todo el NOA. Hay plantaciones de marihuana, tres empresas de azúcar, tabacaleros, hierro y diversos emprendimientos en Jujuy que generan muchísima plata. Le quitan las tierras a los hermanos guaraní y a los coya.

Túpac Amaru es una organización que formó conciencia, no armamos pelotones de desocupados. Es una organización que, a pesar de que su líder está detenida, sigue marchando, buscando justicia, trabajo, salud y educación. Otras organizaciones sociales o partidos políticos, cuando meten presos a sus dirigentes, se desarman. La única que sigue viva ante una circunstancia así es la Túpac Amaru.

Escuché a tu abogada marcar cierta relación entre la condena que se le puso a la vicepresidenta, por el juicio Vialidad, y tu condena. Incluso sobre las acusaciones, como la de “asociación ilícita”, que en el caso del juicio por la obra pública no prosperó, aunque los fiscales apelaron a casación para que prospere.

Cristina recolectó muchísimas pruebas y testigos para defenderse y no la dejaron. A Cristina Kirchner no la dejaron defenderse y a mí me pasó lo mismo.

Si vos ves la resolución de la Corte Suprema, que reafirma los 13 años de prisión contra mí, uno de los artículos dice que ellos no pueden inmiscuirse en las decisiones de los jueces provinciales. Hace 10 días ya sabía de la condena. Mirá cómo tapan lo de Lago Escondido. Cada vez se encuentran más pruebas de que hubo un acuerdo para sentenciar a Cristina.

Esta condena ya estaba escrita. Me duele por los argentinos, porque una vez más se están violando nuestros derechos, no se está defendiendo la democracia. Hoy, la Corte Suprema tenía la posibilidad de demostrar que era independiente, y demostró que tiene pintados los colores de Cambiemos. Responden a la derecha.

Alguien una vez me preguntó qué ideología tenía la Túpac Amaru y nosotros contestamos que nuestra bandera es “defender a los que menos tienen y luchar para que nadie llore por un pedazo de pan”. Eso somos nosotros, y casi nadie nos ha entendido.

Nosotros venimos de los ‘90. Yo renuncié a la Asociación de Trabajadores del Estado cuando miles de trabajadores quedaron en la calle por las políticas neoliberales de Menem y De la Rúa. Así nació la Túpac Amaru, porque nadie se hacía cargo de los desocupados.

Cuando escucho a referentes del peronismo, radicales e incluso del Frente de Todos, diciendo que los movimientos sociales tienen muchísimos planes, me molesta y duele en el alma, porque los movimientos sociales dan de comer en los comedores y llevaron un plato de comida casa por casa en la pandemia a los que no podían asistir por el covid.

No queremos vivir de los planes, salimos adelante, dignificamos y buscamos trabajo. Hoy nos están golpeado muchísimo, pero no recuerdan que las organizaciones sociales nacieron por la torpeza de los sectores políticos. Y esa es una de las razones de por qué no estoy en libertad.

