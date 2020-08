Milagro Sala se sincera: "Sin reforma judicial no vamos a poder recuperar la libertad"

La líder de la agrupación Tupac Amaru, Milagro Sala, se manifestó este martes 11 de agosto a favor de la reforma judicial que impulsa el oficialismo y dijo que sin esa iniciativa "no va a pasar nada" con su situación procesal.

"Si no hay una reforma judicial, no va a pasar nada con nosotros. Si no cambia la metodología, nosotros nunca vamos a poder recuperar la libertad", sostuvo Sala, quien cumple prisión domiciliaria en su casa de San Salvador de Jujuy, acusada por el delito de "asociación ilícita".

En declaraciones a Roberto Navarro en su programa en El Destape Radio, la dirigente exigió "hacer un cambio en la Justicia, más que nada en Jujuy" porque la Justicia jujeña "está pintada de los colores de la Unión Cívica Radical". La provincia es gobernada por su rival político Gerardo Morales y se encuentra en un colapso sanitaria por la pandemia del coronavirus.

Milagro Sala: "En Jujuy estamos desamparados ante la pandemia"

En ese sentido, sostuvo que en la provincia jujeña "no se pasa el informe verdadero de las víctimas por coronavirus, están mintiendo con la cantidad de fallecidos". También denunció que existe un "decreto de Morales para no hisopar al personal de salud".

"El presidente Alberto Fernández viene diciendo desde el comienzo de la pandemia que hay que salvar vidas. Y eso es lo que no se está haciendo acá en Jujuy. Hay comercios que están cerrando. Hay vendedores ambulantes que quieren salir a trabajar pese a la pandemia porque no tienen que comer. Albañiles que necesitan sus changas para dar un plato de comida su familia. La situación económica es pésima", exigió.

Por otro lado, deslizó que los hospitales provinciales "no tienen camas, respiradores ni alimentos", principalmente en las localidades del interior.

Coronavirus: Jujuy, de provincia modelo al colapso sanitario

En el último informe sanitario nacional, Jujuy registró 318 nuevos casos de coronavirus y ya tiene un total de 3.884 contagiados. Al borde del colapso sanitario, el gobernador pidió más terapistas debido a que tienen camas de unidades de terapia intensiva, pero no tienen profesionales. Finalmente, informó que la Nación le enviará 24 profesionales. Jujuy está con el 93% de la ocupación de camas UTI.

“Hace un mes pagué $2.500 de gas. Ahora me vino una factura de $7.800. Eso es un aumento grosero, están aprovechando la pandemia para hacer un negociado”, explicó al cuestionar que si bien el presidente dijo que no iban a aumentar los servicios “en Jujuy siguen subiendo”.

