Milei acusó al diario Clarín de "hostigar al gobierno" por oponerse a la venta de Telefónica a Telecom

El presidente Javier Milei acusó al diario Clarín de "hostigar al gobierno" por su posición contra la compra de parte de la empresa Telecom, del Grupo Clarín, de la filial de Argentina perteneciente a la empresa Telefónica, en una operación de US$ 1.250 millones.

Además, el presidente acusó al Grupo de querer "controlar las comunicaciones de todo el país". "Pero en el fondo no me están atacando a mí. Te están atacando a vos. Yo solo estoy en el medio", escribió en X, en un posteo en el que aseguró que el gobierno no permitirá la venta.

"Se ve particularmente enardecidos a buena parte de los empleados del Grupo Clarín", comenzó diciendo Milei. "No paran de hostigar con mentiras al Gobierno simplemente porque dijimos que íbamos a defender a los argentinos del abuso de la posición dominante que el Grupo quiere tener en el mundo de las telecomunicaciones".

Y continuó: "Están acostumbrados a actuar así. Presionan y operan a los gobiernos para obtener beneficios aún si es a costa de los argentinos. Una de esas ocasiones ocurrió durante el 2002 en la presidencia de Duhalde. La misma noche que asumió hubo una reunión en una casa en Banfield en la que estaban Magnetto, Duhalde, Remes Lenicov y otras personas. Clarín estaba al borde de la quiebra en ese momento".

"En esa cena se acordó devaluar 300% (devaluar es empobrecer a los argentinos) y se arregló la aprobación de la Ley de Preservación de Bienes y Patrimonios Culturales. Con esa ley ningún banco (quienes como garantía habían prendado las acciones del Grupo) iba a poder ejecutar la deuda que Clarín tenía (3.000 millones de dólares) porque al ser bienes culturales no iban a poder ser ejecutables".

En su cuenta de X, Milei detalló que "de esa manera, Clarín consiguió, a costa de todos los argentinos, arreglar sus problemas financieros". "Nunca sabremos a cambio de qué el entonces gobierno de Duhalde decidió hacer eso".

"Hoy quieren quedarse con el 70% de las telecomunicaciones argentinas", aseguró. "Eso implica que tu celular, tu internet, tu teléfono, todo lo controlaría el mismo grupo económico, que por su posición dominante podría cobrarte cualquier precio porque no habría competencia. No vamos a dejar que eso suceda. No vamos a dejar que sigan robándole a los argentinos. Cuando Clarín nos ataca, sepan que la razón es esta. Quieren controlar las comunicaciones de todo el país. Pero en el fondo no me están atacando a mí. Te están atacando a vos. Yo solo estoy en el medio".

El 24 de febrero pasado, la Oficina del Presidente aseguró que el Ente Nacional de Comunicaciones (ENACOM) y a la Comisión Nacional de Defensa de la Competencia (CNCD) evaluarían "si esta operación no constituye la formación de un monopolio".

"Esta adquisición podría dejar aproximadamente el 70% de los servicios de las telecomunicaciones en manos de un solo grupo económico, lo que generaría un monopolio formado gracias a décadas de beneficios estatales que recibió dicha empresa. De ser así, el Estado Nacional tomará todas las medidas pertinentes para evitarlo", advirtió el Gobierno.

El marco regulatorio vigente establece un sistema de control sobre "las transferencias, cesiones y adquisiciones de las licenciatarias de los servicios de la información y las comunicaciones".

"Así como ocurre en otros países de Occidente, el Gobierno Nacional está comprometido con evitar la formación de un nuevo monopolio, que con estas características, creado a la luz de décadas de beneficios estatales, iría en contra de la libre competencia y atentaría contra el proceso desinflacionario que está atravesando la Argentina", destacó la Oficina en un comunicado.

"Este Gobierno bajó la inflación para el segmento de las comunicaciones del 15,6% en diciembre del 2023 al 2,3% en el mes de enero de este año, y está determinado en continuar ese proceso", subrayó el comunicado. Según se indicó, "el Gobierno Nacional tomará todas las medidas para garantizar el derecho de elección de los usuarios, la libre competencia, y la accesibilidad a los servicios de la telecomunicación".

