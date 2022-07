Javier Milei negó que haya internas y dijo que su hermana "es un ser excepcional"

El diputado Javier Milei negó este martes 12 de julio que existan internas en La Libertad Avanza y apuntó contra los medios de comunicación por "inventar" problemas en su espacio.

“En mi movimiento no hay ningún tipo de problema”, dijo tajante el economista cuando fue consultado por los ruidos intrapartidarios que explotaron a cielo abierto con las críticas del abogado y asesor financiero Carlos Maslatón.

"Que haya productores de humo para inventar cosas...tienen internas mucho más sanguinarias para mostrar como la de Juntos por el Cambio y el Frente de Todos, que son problemas de verdad y no inventos de los medios de comunicación", acusó Milei, que ya denunció al menos a cinco periodistas por supuesta difamación.

Entrevistado por Nicolás Wiñazki en W: Ver y Rever (TN), Milei desmintió la existencia de una puja libertaria donde el principal apuntado es Carlos Kikuchi, uno de sus armadores bonaerenses que es mirado de reojo por otros integrantes del partido.

“¿Qué internas? ¿cuál es la otra agrupación? No hay nada. Nosotros tenemos grupos de trabajo, tenemos distintos equipos, tenemos 4 ministerios trabajando. Con todas las cosas que me hacen, con las mentiras que inventan y la barbaridades que dicen de mi persona, hay que cuidarlas a las personas que puedan trabajar tranquilas”, aseveró.

Milei se ausentó en la mitad de las votaciones en el Congreso, no integra comisiones, ni presentó proyectos

Qué se sabe de la interna del partido de Javier Milei

El fuego amigo comenzó cuando Maslatón acusó a Karina Milei de "dictadora barata e ignorante" y a Kikuchi de "traidor infiltrado", luego de que ambos organizaran un acto en la cancha del club El Porvenir al que acudieron menos de dos mil personas.

Fue sólo el comienzo: luego Milei saldría en defensa de "El Jefe", como llama a su hermana, y deslegitimaría el rol de Maslatón dentro de La Libertad Avanza. El abogado incluso llegó a afirmar que competiría con el diputado en una PASO.

Anoche en TN, el legislador definió a Karina Milei como "un ser excepcional" que fue sometida a una "campaña de difamación" de "cierta parte del periodismo".

Javier Milei, su hermana Karina y Carlos Maslatón.

Sin embargo, Kikuchi no sólo fue apuntado por Maslatón. Esta semana fue el legislador porteño Ramiro Marra el que apuntó los reflectores sobre el operador bonaerense. "Están diciendo que estoy en Estados Unidos internado por adicciones. Estoy en Texas junto a mi padre que tuvo un infarto", aclaró.

"Me banqué muchas, pero ésta no", avisó Marra, acusando una campaña de desprestigio. A diferencia de Maslatón, explicitó sus diferencias con Kikuchi pero aclaró que sigue en contacto con los Milei. "Por las dudas, aclaro que Javier y Karina Milei están en pleno contacto conmigo y ofrecieron su ayuda para lo que necesite. No tienen nada que ver con las nefastas prácticas políticas que lleva a cabo Kikuchi desde hace varios meses con difamaciones", expresó.

Milei: "Como Alberto es un cadáver político, debería aprovechar a hacer los ajustes que hacen falta"

Milei habló sobre la venta de órganos y de niños

El economista se refirió a la polémica sobre la venta de órganos que desató semanas atrás cuando se mostró a favor de la idea. “No estoy a favor de la venta de chicos. Deformaron las definiciones, mentir sobre lo que uno declara parece la regla en algunos casos”, aclaró Milei.

Consultado por el periodista Ernesto Tenembaum respecto a la venta de niños, el diputado había expresado: “Depende de en qué términos estés pensando, tiene que ver con lo que decidió la sociedad y cómo la sociedad piensa determinadas cosas”. Luego planteó que la sociedad no está preparada para esa discusión.

Este martes volvió a mostrarse a favor de la venta de órganos y cuestionó el actual sistema de donación que rige en el país. ”¿Sabés cuántas personas mueren por año en Argentina? 375.000 personas, que por como esta diseñada la ley el estado puede usar tus órganos, hay 7500 argentinos esperando un trasplante, sufriendo y se hicieron 296. Están condenando a muerte a esa gente solo porque quieren el estado presente”, argumentó.

GI/ff