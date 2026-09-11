Javier Milei, en el Día del Maestro: "Ser un ejemplo no requiere ser famoso ni tener un cargo importante"

El presidente Javier Milei encabezó este viernes una actividad por el Día del Maestro en el Palacio Sarmiento, donde reconoció a estudiantes de escuelas primarias por su desempeño durante el año y destacó a los alumnos que por "esforzarse" habían sido elegidos para estar presentes.

“Ustedes están en este lugar porque se ganaron este reconocimiento, nadie los eligió por sorteo ni por casualidad”, afirmó Milei durante el acto, al explicar que los alumnos fueron seleccionados por sus propios maestros por haberse destacado “por estudiar, esforzarse y por portarse bien con sus compañeros”.

El Presidente valoró el compromiso que demostraron tanto en el ámbito académico como en la convivencia escolar. “Lo que lograron lo lograron ustedes. Ustedes saben todo el empeño que le tuvieron que dedicar a ser buenos alumnos y buenos compañeros”, sostuvo.

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Milei puso el acento en la importancia de la constancia como herramienta para aprender y superar las dificultades. “Ser un buen alumno significa levantar la mano para pedir la palabra. Significa hacer la tarea aunque tengan ganas de jugar. Significa intentarlo de nuevo cuando una cuenta no sale o cuando una palabra cuesta leerla”, señaló.

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“Tan importante como la inteligencia es la constancia. El que se sienta día a día a intentarlo otra vez, tarde o temprano aprende”, sostuvo el mandatario. Y dijo: "Ser un buen ciudadano empieza mucho antes de votar". “Empieza en el aula, en el recreo, en la vereda de la escuela o en la propia casa”, afirmó.

“Es ayudar a un compañero que se cayó en el recreo, es hacer la fila sin colarse aunque tengan apuro y también es no tirar el papel del alfajor al piso cuando no hay nadie mirando”, enumeró el Presidente.

También destacó la importancia de respetar a los demás y las reglas de convivencia. “Es devolver el libro que les prestaron y devolverlo entero y en buenas condiciones, es jugar en equipo y respetar las reglas de juego aunque el equipo de enfrente les esté ganando. Es tratar bien al compañero nuevo, al que es distinto y al que le cuesta un poco más que a ustedes”, sostuvo.

“Un país funciona igual que un aula: si todos hacen su parte, aunque sea pequeña, entre todos hacemos que salga bien”, aseguró Milei, y agregó que “ser un buen ciudadano es entender que lo que uno hace, por más chico que parezca, también afecta a los demás”.

“Todo eso que hacen en el colegio es un entrenamiento para la vida en sociedad. Y ustedes ya lo vienen haciendo bien, y vaya que lo vienen haciendo bien”, expresó.

“Detrás de cada uno de ustedes hay una maestra o un maestro que los vio crecer, que corrigió cuadernos hasta tarde, que se acordó del cumpleaños de cada uno. La Argentina que queremos se construye en gran parte en las aulas, y ustedes son los que están ahí todos los días haciéndolo posible”, le dijo a los docentes. “Seguro que en cada casa hubo alguien que los ayudó con la tarea, que los acompañó cuando estaban cansados, que confió en ustedes”, afirmó. “Esa dedicación también está hoy acá, aunque no todos lo podamos ver”, agregó.

Los alumnos recibieron un diploma en reconocimiento a su desempeño escolar y su buena conducta: “Es un papel, pero es un papel con mucho peso. Es la prueba de que lo que hicieron durante el año fue visto, fue valorado y quedó escrito”. “Así que guárdenlo, y el día que sientan que algo les cuesta, podrán sacarlo y mirarlo para acordarse de que ya demostraron que pueden”, les dijo el jefe de Estado.

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Además del diploma, los estudiantes recibieron un kit de lectura y una membresía honoraria a la Biblioteca Nacional de Maestros. En ese punto, Milei destacó la importancia de la lectura durante la formación. “Leer es una de las herramientas más poderosas que van a tener en toda su vida. Un libro los puede llevar a un país que no conocen, a una época que ya pasó o a un mundo que ni siquiera existe”, afirmó.

“Cuantos más libros leen, más grande se hace el mundo en el que viven”, sostuvo el Presidente, quien comparó la lectura con una actividad de pesca: “Si pensar es como pescar; leer es como agrandar el tamaño de la laguna en la que pescan”. “Es un ejercicio que nunca deben dejar de cultivar, porque los acompañará toda la vida”, agregó.

“La Argentina que viene la van a construir personas como ustedes, esforzadas, honestas y responsables. No hace falta que decidan hoy qué quieren ser cuando crezcan; alcanza con que sigan siendo cada día un poco mejores de lo que fueron el día anterior, y la vida se les va a ir abriendo camino”, señaló. El Presidente cerró su discurso con un mensaje religioso y una referencia a su consigna política: “Que Dios los bendiga, que las fuerzas del cielo los acompañen. Sean parte de la Argentina que renace y vuelve a ser grande nuevamente”.

Milei llegó a esta actividad luego de subir a redes sociales un video hecho con inteligencia artificial, donde se lo ve interactuando con Sarmiento, con quien habla de los cuestionamientos "a las formas" del libertario. El Presidente le inventó frases al prócer, quien lo apoyó y dijo que a él también le recriminaban esa personalidad. "Así que critican sus formas, don Javier", dice el educador en el comienzo del video, a lo que Milei responde: "Sí, viven criticando mi tono, mis formas, mi vehemencia".

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