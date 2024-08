Milei suma millas y México es su próximo destino internacional

El presidente Javier Milei continúa acumulando millas en una agenda internacional que no reviste demasiados encuentros con jefes de Estado o autoridades de otros países, aunque sí multiplica encuentros con empresarios y disertaciones en diversos foros afines a la ideología libertaria, la que profesa el mandatario.

El próximo 24 de agosto Milei estará en suelo mexicano. ¿El motivo? Será para disertar en la CPAC de dicho país, en el congreso que nuclea a partidos y políticos conservadores.

Con el viaje México Milei concretará su 14° viaje al exterior en lo que va de su mandato (ocho meses), acumulando un total de 254.588 kilómetros, 51 días en el extranjero, y un promedio de 982 kilómetros recorridos por día. Además, el kilometraje recorrido por Milei equivale a 6,36 vueltas al mundo.

No será la primera vez que Milei habla en el foro conservador. Ya lo hizo ante la CPAC de EE.UU., más precisamente en Washington (en donde tuvo un fugaz encuentro con Donald Trump en el backstage) en febrero de este año, y en la CPAC Brasil en la ciudad de Camboriú, invitado por Eduardo Bolsonaro, hijo del expresidente brasilero con quien Milei mantiene muy buen sintonía.

La CPAC que nació en EE.UU., tuvo su primera sucursal en Brasil durante el año 2019 y se fue expandiendo a otros países del continente americano.

Como es de esperar, Milei no tendrá cumbre con su par mexicano, Andrés Manuel López Obrador. No habrá ni cumbre bilateral, ni encuentro informal. De hecho, ninguno de los dos esconde la falta de afinidad política e ideológica. Milei y su par mexicano no han escatimado descalificativos a través de redes sociales.

Tampoco se entrevistará con la presidenta electa, Claudia Sheinbaum, quien es en efecto la continuidad política de López Obrador. “Él viene a un evento, es libre de venir al evento, se le recibe”, sostuvo la futura jefa de Estado en una reciente conferencia, evitando todo tipo de controversia.

El Presidente viajará a México en donde desplegará agenda a partir del 23 de agosto, en un encuentro con empresarios locales. Luego, el 24 disertará en el foro de política conservadora. Aún no hay precisiones sobre con qué empresarios mantendrá el encuentro. Tampoco hay información sobre cuál será el avión en el que viajará el Presidente, teniendo en cuenta que el ARG 01 se encuentra fuera de servicio y pendiente de revisión.

El pasado 8 de agosto el mandatario argentino recorrió Vaca Muerta y aprovechó para viajar a Chile. Allí tampoco hubo encuentro con su par Gabriel Boric, con quien no tiene ninguna afinidad desde el punto de vista de las ideas, pero que sin embargo se dispensan un trato respetuoso. No hubo encuentro por “problemas de agenda”.

En su paso por el país trasandino Milei habló en el acto conmemorativo de la empresa Gas Andes, firma en la que tiene participación Eduardo Eurnekian.