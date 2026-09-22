Milei, un nuevo descuido judío

Seguramente el presidente empezará su gira en New York en el Ohel del Rebbe de Lubavitch. La última vez recibió allí un mensaje sobre Adorni que le costó caro decodificar. Tal vez ahora escuche algo distinto. Algo más sabio: que a veces, el mayor acto de amor al pueblo judío e Israel es saber decir que no.

Me divierte cuando los antisemitas hablan de la conspiración judía. Se nota que no conocen la anarquía de nuestro pueblo. Cada institución con síndrome de hijo único buscando protagonismo.

Recuerdo cuando era agente mundial de Pilar Rahola. Al ver nuestras internas me decía: "Hombre que tenéis la fama de ser los mejores conspiradores, pero que no tenéis idea". Somos expertos en conspirar, sí, pero contra nosotros mismos.

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Ahora hay una nueva muestra de esa torpeza. Una Yeshivá lituana, relativamente desconocida y contraria a Jabad, le inventa un premio para la ocasión al presidente argentino aprovechando su viaje a la ONU.

Milei no es un ex presidente devenido en talmudista. Es un presidente en ejercicio en un océano de tormentas. El 80% de los judíos contemporáneos nunca pisó una Yeshivá ni sabe lo que se enseña allí.

En la agenda con cancilleres y jefes de Estado, esta parada resalta como extraña e innecesaria. Frente a los enormes desafíos de la política exterior y teniendo a todos los referentes del mundo en New York, dedicar tiempo a esto y no a reuniones bilaterales con presidentes del mundo parece un desatino.

Y sobre todo, innecesaria porque ya no hay medalla que falte. Solo en el exterior:

- Abril 2024: Embajador Internacional de la Luz, Jabad Lubavitch Miami.

- Junio 2025: Premio Génesis, Nobel judío, Jerusalén.

- Junio 2025: Medalla Presidencial de Honor, máxima distinción del Estado de Israel, de manos del presidente Isaac Herzog.

- Junio 2025: Homenaje en la Knéset.

- Marzo 2026: Guerrero por la Verdad, Gala Algemeiner J100, New York.

A eso hay que sumarle las locales:

- Diciembre 2023: Encendido de la Janukiá central de Jabad Lubavitch Argentina.

- Diciembre 2023: Inauguración de los Juegos Macabeos Panamericanos.

- Enero 2024 y 2025: Acto oficial de la Shoá en el Museo del Holocausto de Buenos Aires.

Con el premio Ohev Yisrael que le entregará este martes la Yeshiva Darchei Torah, ya serían seis distinciones internacionales en 18 meses. ¿Hacía falta una más?

Aquí la crítica es al presidente y a sus amigos judíos, rabinos, embajadores y funcionarios, que en lugar de advertirle del peligro que implica para los judíos de Argentina esta catarata de premios, la alientan. El antisemitismo que despierta es enorme.

Todos conocemos la convicción de Milei por el derecho de Israel a defenderse. No tiene problema en ir a Yeshivot y rodearse de ortodoxos. Pero un verdadero amigo es el que puede rechazar un premio cuando entiende que puede ser perjudicial para quien te honra.

Y para cerrar el círculo de la anarquía: en diálogo personal, el Rabino Samuel Levin, referente local de esa misma corriente lituana, afirmó desconocer por completo la existencia de este premio y de la propia Yeshivá Darchei Torah. Su secretario, Eliahu Hamra, Gran Rabino de AMIA, no responde requisitorias de este medio e incluso le ha retirado el saludo al director del mismo. Es decir, ni siquiera hay un canal mínimo para cuidar las formas.

En el Ohel no se piden medallas. Se pide sabiduría. Y la sabiduría, en este momento, sería entender que Argentina no necesita un presidente coleccionista de premios judíos. Necesita un presidente que cuide a los argentinos, donde los judíos somos una pequeña minoría.

Nuevamente, estamos jugando con fuego y ya sabemos cómo terminan esos juegos. Como tantas veces en estos 34 años lo habremos advertido.

Presidente, eso a veces se evita diciendo: gracias, pero esta vez no.

* El autor es el Director General de Radio Jai.