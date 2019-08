"El ministro de la Sinceridad" de Macri, el video viral que compartió Cristina Kirchner

Entre los spots de campaña que circulan estos días por las redes sociales ante la cercanía de las elecciones primarias del domingo 11 de agosto, se coló un video humorístico que ya se volvió viral. Se trata de una parodia llevada a cabo por el actor y periodista Cristian Cimminelli contra la presidencia de Mauricio Macri.

En el video, el comediante imita a un spot de campaña de Cambiemos con un look, gestos y forma de hablar similar a los postulantes del oficialismo. Cimminelli se autopresenta como “ministro de Sinceridad” y promete “decir la verdad” al hacer un repaso de las promesas de campaña que no cumplió el macrismo durante su gestión.

“Se acercan las elecciones y esta vez no vamos a decirte mentiras como pobreza cero, nadie va a pagar el impuesto a las ganancias, no vas a perder nada de lo que ya tenés. No, esta vez te vamos a decir la verdad”, manifestó el actor.

“Vinimos a bajar los salarios, abrimos las importaciones para generar despidos, frenamos el consumo para generar despidos, subimos la tasa de interés y las tarifas para generar despidos, porque cuando más despidos haya por menos plata vas a trabajar. Para nosotros el salario es un costo y los costos no nos gustan. ¿Ves qué lindo es que te hablen con la verdad?”, siguió Cimminelli.

A cinco días de las PASO, el Frente de Todos pide suspender la transmisión del escrutinio provisorio

“Por eso, de verdad te pido, en esta elecciones votanos para ir en la misma dirección lo más rápido posible y después, por favor, extinguite, porque como dijo la gobernadora Vidal, el problema del empleo se soluciona teniendo menos gente. Recordá la letra de la canción nunca es triste la verdad lo que no tiene es remedio. Ah, como los jubilados, ¿ves como cierra todo? Estamos haciendo un mundo mejor y para eso necesitamos de vos, necesitamos prescindir de vos”, concluyó.

La grabación se volvió viral y llegó hasta la precandidata a vicepresidenta del Frente de Todos, Cristina Fernández de Kirchner, quien decidió reproducirlo en sus redes sociales el fin de semana junto al mensaje: “Alguien en la red me envía este video, quiero compartirlo y felicitar a su autor, porque sinceramente ponerle humor a esta realidad no es fácil y exige mucho talento.

“Ministerio de la Sinceridad - Prescindencia de la Nación”



Alguien en la red me envía este video, quiero compartirlo y felicitar a su autor, porque sinceramente ponerle humor a esta realidad no es fácil y exige mucho talento. pic.twitter.com/UgdVlxCZlw — Cristina Kirchner (@CFKArgentina) August 4, 2019

Después de que la senadora hiciera eco del video, Cimminelli le dio las gracias en su cuenta de Twitter: “Quiero agradecerle infinitamente a Cristina por el enorme halago de compartir un pequeño acto de resistencia, y a toda la gente que se abraza al humor para sobrellevar estos tiempos difíciles. Falta poco para que la alegría vuelva a ser una constante para TODOS”

Quiero agradecerle infinitamente a @CFKArgentina por el enorme halago de compartir un pequeño acto de resistencia, y a toda la gente que se abraza al humor para sobrellevar estos tiempos difíciles. Falta poco para que la alegría vuelva a ser una constante para TOD☀️S pic.twitter.com/eKvDHmKCmG — Cristian Cimminelli (@cristiancim) August 5, 2019

B.D.N./FeL