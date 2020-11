Movilidad jubilatoria: se emitirán dictámenes opuestos entre oficialismo y oposición

El jueves a partir de las 10 la Comisión Bicameral Mixta de Movilidad Previsional dará un paso fundamental para el Gobierno nacional y la nueva ley jubilatoria. El oficialismo emitirá un dictamen de mayoría donde marcará que el aumento a jubilados será semestral mediante una fórmula consistente en un mix de índices de evolución de los salarios (50%) y de la recaudación (50%). La sesión será llevada adelante por Marcelo Casaretto (Frente de Todos), quien confirmó a PERFIL que habrá un dictamen por parte del Frente de Todos pero que Juntos por el Cambio ya alertó que hará uno en minoría.

Posteriormente a este paso administrativo, pero no menos importante, se convocará a las comisiones de Previsión Social y Presupuesto. "Se realizaron 16 reuniones, con 24 disertaciones y la participación de 60 legisladores, que se expresaron en el informe final de 131 páginas", señaló Casaretto al diario Ámbito Financiero. Con respecto a la nueva fórmula, Casaretto sostuvo -en declaraciones a El Destape Radio- que el oficialismo decidió "volver a la fórmula del 2008 con algunas mejoras" porque "con la fórmula de Cristina (Kirchner) los jubilados ganaron por arriba de la inflación y con la de Macri perdieron".

Jubilaciones | Mario Negri: "Tiraron toneladas de piedras y ahora ajustan con los jubilados"

En ese sentido, el presidente de la Comisión de Previsión y Seguridad Social de Diputados recordó que "desde el 2001 hubo dos fórmulas: una en 2008 y otra en 2017, que fue impulsada por Mauricio Macri". Sobre los tiempos parlamentarios, Casaretto indicó que el proyecto será presentado "de inmediato", ya que están "trabajando en la nueva fórmula jubilatoria hace seis meses".

Desde la oposición, la primera palabra la tuvo el jefe del interbloque, Mario Negri, quien ya desde el lunes anticipó que Juntos por el Cambio se opondría a la nueva ley de movilidad ya que no se consideró el aspecto de la inflación. Desde la oposición, el radical Alejandro Cacace dijo que presentarán un dictamen de minoría donde "plantearán mantener un sistema de ajuste donde se contemple la inflación para que los jubilados no pierdan poder adquisitivo".

Advierten que el cambio en la movilidad jubilatoria busca un mayor ahorro fiscal

Por otra parte, una de las voces más respetadas respecto del tema jubilaciones fue la de la diputada nacional Mirta Tundis. "Los jubilados no van a perder", afirmó Tundis, especialista en temas previsionales del Frente Renovador, que lidera Sergio Massa. "Yo no soy economista. Ya sabemos que la inflación no nos sirve a ninguno. Pero si aumenta la inflación también sube la recaudación por una cuestión lógica de que aumentan las cosas", dijo la legisladora oficialista, en diálogo con AM 750.

Según Tundis, el Gobierno debe enfocarse en "generar empleo genuino" para que aumente la recaudación de aportes previsionales. "Cuanta mayor recaudación de aportes previsionales, mejor haber va a tener el jubilado. Esto es lo real y concreto", sostuvo. "Es el mismo componente que se utilizó entre 2008 y 2017. Fue una fórmula que dio sus frutos. Aumentó en diez veces la proporción de los haberes cuando la inflación solo estuvo en cinco puntos. Fue una fórmula positiva", dijo Tundis, en diálogo con el programa Virales de Radio, que se emite por Rivadavia.