“Ni los Kirchner llegaron a este nivel de extravío en materia de libertad de expresión”: el editorial de Marcelo Longobardi

En su programa Longobardi, emitido por Net TV, Radio Perfil (AM 1190) y Radio JAI (FM 96.3), el periodista Marcelo Longobardi analizó el discurso del Gobierno sobre los setenta, la propuesta para desclasificar documentos de la dictadura, los ataques de delincuentes a jubilados y la nueva alianza entre Donald Trump y Vladimir Putin.

Marcelo Longobardi (ML): Es una semana muy importante en materia económica. Hablaremos del tema enseguida con Elizabeth. A pesar de que el tema del momento tiene que ver con las derivaciones de la conmemoración de ayer del golpe de Estado ocurrido el 24 de marzo de 1976, del que se han cumplido 49 años. Y el gobierno ha tenido, yo diría, una cierta eficacia en promover un debate sobre lo ocurrido antes del golpe.

La novedad aquí no radica en el debate en sí, que por supuesto está presente hace mucho tiempo en Argentina, sobre todo por el papel del ERP, de los Montoneros y de la Triple A, sino en el hecho de que ha sido un gobierno quien ha promovido esta discusión. Y reitero, lo ha hecho, creo yo, con cierta eficacia.

Esto no les gusta a los autoritarios El ejercicio del periodismo profesional y crítico es un pilar fundamental de la democracia. Por eso molesta a quienes creen ser los dueños de la verdad. Hoy más que nunca Suscribite

Ayer, efectivamente, se instaló esta discusión muy interesante respecto de lo ocurrido no después o durante, sino antes del golpe del 76, acusando a la oposición, y al peronismo particularmente, de haberse apropiado de la fecha por razones de carácter político e incluso económico. Además, el gobierno sostiene que la visión de los acontecimientos argentinos de los '70 y principios de los '80 debe ser completa y no parcial, como, a su juicio, ha pretendido el peronismo y la "casta" durante tantos años.

En este contexto hubo, como saben, una marcha que tuvo, no creo que tenga mucha importancia el número, pero, como siempre, los números de las marchas oscilan. En este caso, estamos hablando de 400.000 personas, de acuerdo con lo dicho por los organizadores, o 200.000, según otras fuentes.

En cualquier caso, 200.000, 300.000, 400.000 personas... Ha sido una marcha muy importante, que tuvo como oradores principales a Adolfo Pérez Esquivel, a la señora de Carlotto, a Elia Espen y a Tati Almeida, de las Madres de Plaza de Mayo, ambas líneas.

Obviamente, allí hubo críticas a lo que había ocurrido previo a la marcha, bajo el argumento de que el gobierno niega la cifra de 30.000 desaparecidos, que ha sido otro de los debates que con eficacia ayer el gobierno logró instalar. Si han sido 8.000, 9.000, 10.000, 15.000 o 30.000...

A ver, yo no quiero entrar en esta discusión en este momento. Lo que sí diría es que, con independencia del número, y esto lo comparte, por suerte, el gobierno, lo que ocurrió fue una tragedia de carácter indiscutible, sin importar la cantidad de personas afectadas.

Ahora, lo interesante, o lo raro del caso, es que no fue el presidente Milei el encargado de promover esta discusión acerca de lo ocurrido antes del golpe en los años '70, sino que fue un agitador. Un agitador algo conspiranoico, autor de un libro bastante disparatado llamado "Globalismo", que se llama Agustín Laje que fue filmado por el cineasta del presidente, el señor Santiago Oría.

No sé si ustedes vieron el video, pero yo creo que eso era la Casa Rosada. Y eso no me pareció muy apropiado. Me parece interesantísimo el debate que presenta el gobierno, pero no me pareció apropiado que fuera este personaje, que es integrante de una fundación y que en los últimos días, en algún punto, apareció rozado por el tema del "Criptogate", quien presentara una discusión que tiene sin duda importancia histórica y política.

Él lo que planteó fue que la memoria debe ser completa y que Argentina había ignorado el debate previo a lo ocurrido antes del golpe. Algo que, repito, no es tan cierto, porque hay cientos de libros de tipos tan relevantes como Ceferino Reato o el "Tata" Yofre explicando lo ocurrido previo al golpe de Estado.

Es decir, el gobierno no ha descubierto nada nuevo, solo lo ha introducido en el contexto del debate político. Y lo hizo, reitero, de manera bastante eficaz. Porque finalmente la televisión, durante la tarde de ayer, terminó prácticamente tomada por esta discusión.

Por ejemplo, en el caso del capitán Viola, el gobierno determinó… A mi me parece correcta la investigación del caso, pero no sé si el gobierno puede determinar si un asunto tiene carácter de delito de lesa humanidad o lo tiene que hacer la justicia.

Cristina Caamaño: "Ya no existen archivos a desclasificar, el anuncio de Adorni es humo"

Pero en este contexto, el gobierno también promovió la idea de que aquel crimen del capitán Viola, ocurrido en Tucumán en diciembre del '74, donde murieron él y su hija de tres años, mientras que su hija de cinco quedó muy malherida con consecuencias hasta el día de hoy. Es un tema emblemático, porque al menos según creo yo, fue lo que determinó el comienzo del llamado "Operativo Independencia" en Tucumán, la muerte del capitán Viola en Tucumán a manos de unos tipos del ERP.

Encima de esto, el gobierno ordenó la desclasificación total de los documentos relacionados con el accionar de las Fuerzas Armadas durante la dictadura militar. E incluso, esta mañana, el jefe de Gabinete anunció que también se van a desclasificar los archivos relacionados con los nazis refugiados en Argentina.

Esto por ahí es un tema para mañana si quieren, pero en la Segunda Guerra Mundial hubo una batalla que se llamó “Batalla del Río de la Plata”, donde se hundió un barco nazi aquí frente al puerto de Buenos Aires y de Montevideo, de donde salieron refugiados seguramente una gran cantidad de oficiales.

Y la batalla del Río de la Plata fue un episodio importantísimo en la Segunda Guerra Mundial. El Graf Spee era un barco alemán muy sofisticado para la época. Bueno, fuera de eso,entiendo que Guillermo Francos anunció que también se van a desclasificar archivos vinculados con los nazis en Argentina refugiados después de la Segunda Guerra Mundial.

Si uno piensa mal, que es nuestra profesión, podría imaginar que el gobierno eventualmente podría apuntar a perjudicar al peronismo con esta medida. Porque fue eventualmente el peronismo quien ofreció refugio a los nazis y también quien tuvo un rol en lo ocurrido antes del golpe, que es el debate que el gobierno promovió ayer.

Ayer creo que fue Miguel Ángel Toma quien dijo que esos archivos habían sido quemados por la dictadura porque estaban en el edificio del famoso comando 601 de Inteligencia del Ejército en Viamonte y Tucumán. El edificio está todavía aunque no sé qué es lo que hay dentro, pero Toma dijo, y yo presumo que lo hará con conocimiento de causa, que los militares antes del ‘83 quemaron todo.

En cualquier caso, me parece correcto que, de haber archivos clasificados, se desclasifiquen y queden a disposición de los ciudadanos que quieran estar informados. Lo propio ocurrió hace unos días con Trump y los archivos vinculados a la muerte de John Kennedy, asunto que resultó al momento un fiasco. Finalmente ahí no había nada o por lo menos nada que la gente no conociera.

Bueno así que hasta acá me parece que, con independencia de lo de las connotaciones ideológicas de la discusión, el gobierno ha actuado con cierta eficacia en promover una discusión, tal vez necesaria, que es lo ocurrido antes del golpe 76 en las entrañas del peronismo. Fue aquella batalla entre el peronismo, el ERP, los montoneros y la diabólica triple A, comandada por López Rega, para combatir a los terroristas del ERP y de los montoneros .

Así que bueno, aquí parece que hay una gran novedad, lo que es la introducción en el debate argentino de un tema que no estaba fuera de la discusión pública, pero que es el es un gobierno, en este caso el de Milei, quien lo pone sobre la mesa.

Dicho esto, obviamente después escucharemos a Elizabeth con atención, es una semana fundamental para la economía por diversas razones. Primero, porque ayer fue un día complicado para Argentina en materia de cotización de los bonos en el mercado global. Ayer fue feriado acá, pero no en Estados Unidos, y hubo una caída significativa de más o menos 5% en el precio de los bonos.

Esto ocurrió en un contexto de una cierta recuperación de los mercados en Estados Unidos, producto de los vaivenes de Trump. Vieron que Trump un día amenaza con arancelar a medio mundo y al otro día retrocede. Como ayer parecía que retrocedía, los mercados se animaron. Y cuando avanzan, los mercados declinan.

Ayer, en un contexto de cierta recuperación en los mercados mundiales, Argentina tuvo esta caída en los bonos del 5%. Y esta semana, aunque yo ya no tengo muy claro qué demonios son 9,2 billones de pesos en dólares. Ya no se puede sacar la cuenta, son demasiados ceros.

Hay vencimientos en pesos que, hasta ahora, habían sido refinanciados con éxito por el gobierno, por el ministro Caputo, pero que en este contexto de incertidumbre, seguramente, habrá alguien que pondrá una lupa sobre esta cuestión.

Hoy comienza la reunión, creo que va a ser más bien informal, del Fondo Monetario para analizar el caso argentino. Y los datos de los últimos días sugieren que el Fondo desembolsaría, de un modo u otro, según la agencia Bloomberg, unos 20.000 millones de dólares. Y Juan Manuel Barca, que es un periodista de Clarín, afirmó el fin de semana que habría 8.000 millones en fondos frescos para la Argentina.

Pero, y acá me parece que, fuera de esta discusión del tema del golpe de Estado y demás, el dato más importante que aportó la prensa el fin de semana pasado fue lo que dijo la gran corresponsal de Clarín en Estados Unidos, Paula Lugones.

Ella dijo que el Fondo pone una condición y puso en blanco sobre negro lo que se viene discutiendo en Argentina hace unos cuantos días, que es si el aporte puede ser usado o no para intervenir en el mercado de cambios. Y lo que dijo Paula Lugones es que el Fondo Monetario pone como condición que no.

Elizabeth Peger (EP): Si, fue el elemento que de alguna manera clarificó lo que ya conversábamos la semana pasada. Que era el punto, la condición. El viernes comentábamos la columna de Marcelo Bonelli y esto es un comentario que también repetían por la tarde varios analistas de mercado y economistas, que el Fondo está planteando esta idea de la acción prioritaria y que tiene que ver concretamente con una definición del esquema cambiario como condición sine qua non para finalmente destrabar el acuerdo.

ML: Si, el artículo de Paula Lugones me pareció fundamental y nos lleva, por supuesto, a un debate que eventualmente va a aparecer pronto, que es: flotar o no flotar en materia cambiaria. Y sus derivaciones en el plano de la inflación y, naturalmente, en el plano electoral.

Recordemos que el viernes pasado hubo un pequeño aumento del tipo de cambio libre: subió 15 pesos. Y el Banco Central tuvo una semana complicada, con aproximadamente 1.000 millones de dólares—un poquito más—de caída en las reservas. Después tenemos algún tema con el IPC de marzo.

Semana clave para el nuevo acuerdo con el FMI: expectativa por la reunión del Directorio del organismo

EP: Sí, sí, lo contamos incluso ayer, lo repasamos con Jorge, porque justamente el rubro alimentos se aceleró notablemente y con esta característica: en la tercera semana de marzo. Si bien el gobierno dice "No, esto es por la carne, que sigue aumentando", en realidad esto sucede en el mismo momento en que se aceleró el precio o la cotización de los dólares financieros y hubo todo este ruido cambiario.

De hecho, desde el comienzo de mes los dólares financieros acumulan una suba del 5%, más allá de la intervención del Banco Central. Y hay muchos sectores productivos o vinculados al comercio que están diciendo: "Bueno, acá han empezado a tocar algunos precios importantes de productos vinculados a la canasta, al rubro de alimentos y bebidas”, justamente como mecanismo de cobertura del impacto que puede tener una eventual aceleración todavía mayor de la cotización del dólar.

ML: Entonces, la suba en carnes, aceites y verduras podría influir en una pequeña complicación en el dato de inflación del mes de marzo, mes que aún está en curso, dato que va a conocerse recién a mediados de abril.

Bueno, después tenemos el tema del paro y hay una versión que circula, la comento porque me pareció muy simpática. Y dice que la CGT le plantea al gobierno que ellos están muy acorralados por los sectores más radicalizados dentro de los gremios, los sectores más de izquierda. Y que, bueno, ellos van a hacer como que paran y que el gobierno va a hacer como que se enoja. Bueno, veremos. En cualquier caso, de haber paro de transporte, el del 10 de abril seguramente tendrá algún nivel de éxito.

Bueno, y cambiando de tema, me meto en algo que tuvo poca trascendencia pero que a mí me pareció muy importante, que es lo que dijo en las últimas horas nada menos que el PEN International Club. Ustedes saben que en 1921 se fundó en la ciudad de Londres una asociación de escritores, novelistas, ensayistas, poetas y periodistas llamada PEN International, que lleva ciento y pico de años acumulando un enorme prestigio.

Entre sus integrantes han estado nada menos que Bernard Shaw, Joseph Conrad, Arthur Miller, el señor Herbert Wells, conocido como H. G. Wells, sindicado por muchos como el padre de la ciencia ficción y tantos escritores y premios Nobel que han pasado como miembros de este prestigioso club.

Hizo un informe en las últimas horas sobre los problemas que hay a nivel mundial con la libertad de expresión y menciona a siete argentinos, esto creo que no había pasado nunca, entre la lista de personas que están injustamente atacadas, en este caso por el gobierno del presidente Milei. Están Gabriela Cabezón Cámara, Dolores Reyes, Sol Fantín, María Soledad Iparraguirre, Jorge Fernández Díaz, Joaquín Morales Solá y Alejandro Alfie.

Alejandro Alfie trabaja en Clarín y en Radio Rivadavia; Jorge Fernández Díaz y Joaquín Morales Solá son dos de las figuras más destacadas del diario La Nación. Esto pasó en las últimas horas y ha sido presentado nada menos que por la institución del prestigio del PEN International Club. También hubo una declaración de ADEPA, firmada por su presidente Daniel Dessein, que es el director de La Gaceta de Tucumán. Pasó desapercibida, pero me pareció muy importante.

Es larga, tiene cuatro carillas completas subrayando esto. Tiene fecha del 19 de marzo pasado, pero yo la vi recién ayer, recién me la había perdido. Si la quieren ver, está seguramente en la página de ADEPA, ahí es donde plantea, otra vez, estas advertencias respecto de la situación de la libertad de expresión en Argentina, tomando como base una nueva visión, bueno, no tan nueva, que le ha aportado el presidente Trump a la prensa en Estados Unidos, que dice que criticar al presidente es un delito.

Estela de Carlotto dijo que Milei "tendría que estar en la cárcel"

Creo que ni los Kirchner llegaron a este nivel de extravío en esta materia en Argentina. Así que, bueno, una advertencia de ADEPA de la que creo que hay que tomar nota.

Después, tenemos, por supuesto, lo habrán comentado ustedes, el caso de Cristina Kirchner. Cristina Kirchner está ajustada a un conjunto de cinco causas judiciales importantes. La primera es la más conocida, la de Vialidad, conocida porque tiene condena doble, por supuesto.

Y en las últimas horas, en este caso el viernes pasado, la Cámara Federal de Casación Penal, la sala IV, le rechazó su último recurso extraordinario. Así que ya el tema está despejado para que ella vaya a la Corte, con pocas chances de que la Corte revierta la situación.

Después está el caso de Irán, que está judicializado; el tremendo caso Hotesur-Los Sauces, que en su momento fue desestimado por la justicia pero volvió a ser motivo de una investigación; el caso de los cuadernos de la corrupción; y una investigación sobre su patrimonio.

Da la impresión de que, si a esto le sumamos la prohibición de entrar a Estados Unidos, que explicó Marco Rubio, que fue pedida no ahora, sino en la época de Biden, la situación es más compleja. Marco Rubio tiene un tema con los Kirchner. Él la había acusado a Cristina Kirchner en su momento de cleptócrata.

Y, como todo el mundo sabe, tanto Cristina Kirchner como Máximo Kirchner, como Florencia Kirchner, como Julio De Vido, y esto es una novedad, tienen prohibido entrar a Estados Unidos, como si fueran Raúl Castro, Ortega, Maduro, o Diosdado Cabello, o otros casos por el estilo.

Entonces, seguramente el gobierno americano tenga más información sobre el tema que nosotros desconocemos, sobre todo me imagino yo en relación con Julio De Vido y su vinculación con Venezuela. Yo tengo una impresión, digamos, pero la voy a plantear como pregunta: Usted fíjese que, en el caso de Trump, por ejemplo, el gana la elección en Estados Unidos, victimizandose en relación con las causas judiciales que lo atormentaron, digamos, bastante complicadas, por cierto, durante mucho tiempo, y argumentando que todo consistía, como argumenta la señora Kirchner, en una persecución política.

No creo que sea el caso de Cristina Kirchner, que aparece más bien en declive. Trump estaba sujeto a investigación en un momento de ascenso. En el caso de Cristina Kirchner, estas investigaciones, cada vez más complejas, y esta prohibición ocurren en lo que aparenta ser un momento de declive del kirchnerismo. Pero bueno, veremos qué impacto tiene esta historia en la política argentina.

Después, atención con lo que dijo Fabiola Yáñez, porque esto debiera ser motivo de investigación también. Fabiola Yáñez dijo el otro día que nadie cree que Alberto Fernández tenga un auto viejo y haya vivido en un departamento prestado durante 15 años.Y que su patrimonio está flojo de papeles.

Me parece que es un tema que debiera ser investigado. Yo no tengo ni idea, por supuesto, si esta declaración de la señora Yáñez se debe a una revelación desinteresada o a un acto de extorsión.Pero, en cualquier caso, puso una sospecha muy severa respecto del patrimonio de otro expresidente argentino.

Y me quiero detener un segundito en un episodio de inseguridad, pero en lo que va del año, ya lleva 12 casos consecutivos. Y me refiero al asesinato de jubilados. Hubo dos casos en las últimas horas: el de la señora Beatriz Vaccarezza, de 90 años, y el del señor Luis Ramos, de 78, asesinados en El Palomar y en Lomas de Zamora, respectivamente, para robarles pocas cosas.

En el caso de la señora Vaccarezza, para robarle 40.000 pesos, una mujer de 90 años, que la ataron en la cama y la mataron a palos. Cosa que me hace acordar a La Naranja Mecánica, la famosa obra de Anthony Burgess.

Una cosa muy tremenda, sobre todo como consecuencia de que las bandas que actúan de este modo son bandas de gente muy joven que asesina de modo brutal, a golpes, atados en sus camas a jubilados, en este caso una señora inclusive hasta de 90 años. Un tema escalofriante.

Y si me permiten, en tres o cuatro minutos, les hago un repaso del estado de cosas del mundo, que tiene una... no digo una novedad, pero tiene un gran tema, que es una derivación de lo que ya es muy visible, que es una alianza entre Putin y Trump, entre Estados Unidos y Rusia.

Tema que ha derivado en una discusión muy interesante respecto del futuro de Europa y del futuro de Canadá. Aparece una palabra vinculada a Canadá, una palabra nueva, que es la palabra "ucranización. O sea, ¿Trump aspira a “ucranianizar” a Canadá, como Putin hizo con Ucrania?

Y en ese caso, en el caso de una confrontación rarísima entre Estados Unidos y Rusia de un lado, y el mundo occidental del otro lado es decir Europa, Canadá y el Reino Unido… ¿de qué lado estará la Argentina? Es una pregunta interesante para el futuro.

"Enorme metida de pata": llueven las críticas sobre la Casa Blanca por la filtración de planes de guerra a un periodista

Ayer hubo 12 horas de discusiones, creo que yo, inútiles, entre Estados Unidos y Rusia en Arabia Saudita, donde básicamente no se consiguió nada. Porque, por supuesto, Vladimir Putin sigue atacando Ucrania de manera sistemática, aún habiéndose comprometido a no hacerlo en las últimas horas con Trump.

Y aquí aparece un tipo, y es un tema muy interesante también, que se llama Steve Witkoff, que es un amigo de Trump, un integrante, digamos, de su banda. Es un tipo que tiene, como Trump, negocios inmobiliarios en Nueva York, y creo que algún casino que otro en la ciudad de Las Vegas, y es el compañero de golf de Donald Trump.

Trump nombra a este personaje como enviado especial de Estados Unidos para negociar con Vladimir Putin. Entonces, el tipo lo va a ver a Putin, y Putin lo hace esperar 8 horas, como hacía Stalin con la gente. Y, ¿qué dice este hombre Witkoff en un reportaje que le da posteriormente al inefable Tucker Carlson? Y esto es gravísimo. Dice de Ucrania lo mismo que dice Trump de Canadá. Dijo: "Ucrania es un país falso." ¿Ustedes se dan cuenta que estoy contando, no?

O sea, el enviado de Trump a Rusia, que es un amigote de Trump, dice que Ucrania es un país falso, que Putin es un tipo muy amable y muy inteligente, y que bajo ningún punto de vista tiene ningún interés en atacar a Ucrania, más allá del Donbas. Y por supuesto, no tiene ningún interés en meterse con los europeos. Cosa que, por supuesto, nadie cree. Así que este es el enviado de Trump. Este parece más que el enviado de Trump a Rusia, parece el enviado de Rusia a Trump, en una alteración de los papeles.

Bueno, y finalmente, les cuento que ayer Trump prometió poner aranceles a los países que compren petróleo y gas de Venezuela: un 25%. Y acá empieza una discusión muy complicada. A partir de hoy o de mañana, si es que no empezó ya, con el llamado "parole humanitario".

Durante la administración Biden, el gobierno norteamericano otorgó estatus legal a unos 500 o 600 mil inmigrantes de países complicados como Venezuela, Haití, Cuba y Nicaragua. Esta gente tiene estatus legal, por supuesto. Bueno, Trump ha resuelto eliminar ese estatus legal, revocarlo y poner en posición de expulsión a Estados Unidos a unas 600 mil personas.

Esto está empezando a generar mucha preocupación, hasta inclusive en los turistas, inclusive en las personas que tienen green card, que tienen residencia en Estados Unidos. Yo, por ejemplo, tengo green card, y, por ejemplo, yo tengo residencia en Estados Unidos y no sabría qué pasaría conmigo en el caso de que llegue yo mañana, por ejemplo, a Nueva York, a Miami, o a Los Ángeles, o a San Francisco.

Y diga: “Hola, qué tal, buen día. Soy el señor Longobardi, tengo residencia legal en este país”, yo he vivido mucho en los dos países, y yo no sé qué me diría el tipo de la migración. Hay mucha gente con problemas con este asunto. Ayer estaba, ayer leía en CNN el caso de una señora canadiense, casada con un norteamericano, vecina del estado de Washington y residente del Gran Estados Unidos, que está en Canadá porque fue a ver, no sé, a una tía y decía “Yo no sé si volver, porque qué sé yo, qué me encuentro en la aduana.”

Ustedes fíjense en una cosa: esto es muy importante. Cómo Estados Unidos está empezando a ser un país no confiable. Es una gran novedad. No confiable en todos los planos. No confiable en materia comercial, no confiable en materia migratoria, aunque tenga el estatus legal y no confiable en materia de seguridad.

Es cierto que Europa se equivocó con el gas ruso y ahora está descubriendo que se equivocó con su alianza militar norteamericana. Es para agarrarse la cabeza. Pero en todos los planos, y esto es una gran novedad, este año, Estados Unidos está dejando de ser para el mundo un país confiable.

Y ayer, como ha hecho Milei con tantos artistas, Donald Trump se la agarró con George Clooney. Sí, Clooney fue a un programa de televisión y parece que lo criticó. El papel de Clooney es muy importante, sobre todo con el tema de Venezuela. Ustedes saben que él y su esposa tienen una fundación y han puesto muchos recursos y mucha energía en perseguir a Maduro. Y lo han hecho con éxito. En el caso argentino, hubo una presentación en Argentina de la Fundación Clooney que derivó en orden de captura contra Nicolás Maduro. Trump lo llamó ayer "estrella de segunda y político fracasado". Ojalá todos seamos una estrella de segunda como Clooney.

MC