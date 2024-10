Como decía el graph en la pantalla, el periodista Nicolás Wiñazki, se puso en "modo Milei" para despacharse con una editorial paródica con la intención de dar vuelta el encendido discurso del Presidente contra los periodistas, con el que volvió en el acto del fin de semana en el Parque Lezama.

Aunque muchos en las redes entendieron que era una crítica plana a la clase política (a la que ciertamente se dirigió), en realidad el "juego" discursivo fue una apropiación del discurso y los modos del mandatario. Fue una forma de cuestionar los ataques a la prensa que Javier Milei reforzó esta semana.

"Les estoy hablando a todos", aclaró al principio de una editorial donde apeló a insultos de los que habitualmente se escuchan de boca del Presidente.

Esto no les gusta a los autoritarios El ejercicio del periodismo profesional y crítico es un pilar fundamental de la democracia. Por eso molesta a quienes creen ser los dueños de la verdad. Hoy más que nunca Suscribite

Así, trató a los políticos de "mentirosos", de "valijeros" y "corruptos", entre otros epítetos, mientras reiteraba que era el mensajero de la gente que llamaba al programa para decir que no les creía más nada.

Javier Milei compartió una entrevista de María O'Donnell a un diputado libertario para volver a atacar a periodistas: "Mienten"

A continuación, la transcripción completa de la editorial del martes a la noche de Nicolás Wiñazki en TN:

"Acá tienen, pedazo de soretes, les estoy hablando a ustedes, a los políticos

¡Hijos de puta! Son todos unos mentirosos. Les estoy hablando a todos

¡Valijeros! ¡Corruptos! ¿Qué se creen? ¿Que hablan porque son una clase superior? ¿Nunca pensaron que le hablaban a gente a la que le estaban haciendo daño y la gente nunca iba a responderles, no iba a reaccionar?

Son una mierda. Están todos llorando porque se les terminaron los curros.

Se les terminó el chorro de guita que estuvieron afanando durante todos estos años. Son mentirosos. ¿Y saben lo que piensa la gente de ustedes?

Que son unos hijos de puta. Está llamando acá la audiencia, y está diciendo eso, que son unos hijos de puta."

"Soy solo el mensajero de lo que dice la gente. Ya no les cree más nadie.

Vinieron acá a este canal a tratar de instalar que uno entraba al ballottage, que el otro tenía más chances... a instalar noticias falsas. Ya no les cree más nadie. Por suerte existen las redes sociales. Y ya nadie les cree... son unos mentirosos. Se les cayó la careta. Hay nuevos tiempos y ustedes ya no están en ese pedestal. Todos saben quiénes son. Y se les terminó la guita. No lloren más."

"Insisto ¡Soretes! Sigue llamando la gente. "¡Hijos de puta!", dicen. Solo transmito lo que dicen las personas que están llamando. Solamente calumnian, infamian ... ¿y para qué? Para ganar dinero que por una vez de vuelta se les acaba de terminar. Por eso están así, están nerviosos. No tienen más el monopolio de la palabra. No están arriba de nadie. Somos todos iguales. Se terminó. había una época donde todo el mundo les creía."

"Ya no les cree más nadie. Insisto ¡Mentirosos! Todo el tiempo cobrando sobres para operar. Coimas, plata de la nuestra. Por eso lloran. Y no me digan que soy violento, esto es así. La gente sigue llamando. "¡Hijos de puta!", dicen. Solo transmito lo que dice la gente. No les cree más nadie.

¡Mentirosos! La verdad ya está repartida. Por suerte están las redes sociales. Y saben qué? La realidad la tienen cada uno de ustedes. Acá tienen, pedazos de mierda."

LT