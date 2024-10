Javier Milei y el fascismo “clave de sol”

El Presidente Javier Milei hizo su entrada al acto realizado días atrás en Parque Lezama como aquel rockstar adolescente que supimos conocer en campaña, se dio su clásica “ducha de multitudes”, y los “nenotes” y “peterpanes” que lo siguen tuvieron su momento de culto con el líder. Los micros con olor a casta fueron llegando desde temprano, había que llenar un anfiteatro de escasas 6.000 personas.

El discurso nuevamente tuvo contenido mesiánico, que incluyó a David y las fuerzas del cielo, pero esta vez quedó expuesta la faceta de una construcción “fascista clave de sol”, cuando a sus palabras sumó la frase “Dios, Patria y Familia” que nada tiene que ver con el liberalismo y todo con el lema fascista. El discurso de odio fue protagonista, arengó insultos contra el periodismo y omitió referirse a aquellos obsecuentes o “lactoperiodistas” que van a escuchar opera a Olivos, ya que el problema son aquellos que piensan diferente.

“Acá están los trolls”, dijo Javier Milei. El gran problema que tiene últimamente con el periodismo es que le marcan que es ignorante en las únicas áreas en las que él trata de atribuirse conocimiento: Economía y redes sociales. Lo colocan frente al abismo del bullying mediático y se nota que eso lo desespera. Cuando la multitud pedía cárcel para Cristina Fernández, éste respondió con su apoyo a la candidatura de Ariel Lijo diciendo: “mando los jueces y me los están frenando”. En su discurso inconsecuente se olvidó de la dolarización afirmando: “acá estamos nosotros para defender el peso”, y en el camino se tragó una mosca, y ya saben cómo es el dicho.

Esto no les gusta a los autoritarios El ejercicio del periodismo profesional y crítico es un pilar fundamental de la democracia. Por eso molesta a quienes creen ser los dueños de la verdad. Hoy más que nunca Suscribite

Milei repitió acusaciones y autoelogios en Parque Lezama: "Somos el mejor gobierno de la historia argentina"

Esa noche descubrimos por qué la sister repostera, Karina Milei, nos mostró a todos que no sabe hablar ni tiene mensaje. Su presentación fue lo más parecido a la señora de los gatos de la serie animada los Simpsons. Las imágenes de ese sugestivo toqueteo nasal que se vio en vivo, más la foto de Santiago Caputo con aspecto desaliñado al estilo “Paty Alvarez”, hicieron que las redes sociales estallaran con comentarios jocosos y nos dejó tranquilos a todos que los “cerebros” del presidente van por buen camino. Los hermanitos le dieron al evento una foto al mejor estilo del matrimonio Kirchner en la época de la crisis con el campo. ¿Y la Vicepresidenta? ¿Por qué no participó? Re: Estaba atendiendo otro tema en el Rotary Club.

Las aventuras de Cositoto

Cuando el Presidente Javier Milei dijo “los voy a dejar sin plata, los voy a fundir a todos”, cumplió como nunca nadie antes. El dato de pobreza de las últimas horas ha sido demoledor, en 6 meses el mandatario sin plan, sin equipo ni empatía logró que alcancemos el 52,9%, es decir trepar 11,2% desde los 41% que dejaron Alberto Fernández y Sergio Massa, y llevarlo hasta el actual número.

Por su parte el 66% de los menores de 14 años están en la misma condición; y la indigencia subió de 12% hasta el 18,1% actual. En efecto, de los 25,000,000 de argentinos que son pobres, hay 5,000,000 son todos de Javo. Peor aún, el experto en crear riqueza con y sin dinero consiguió el inusitado saldo de 8.500.000 de indigentes.

Desafortunadamente de esta dramática situación no se va a salir con un blanqueo de capitales mágico ni con un préstamo salvador. El perripadre perdió el rumbo y la gente se dio cuenta.

¿Y si sale bien? Esa suele ser la pregunta de quienes apoyan al gobierno, pero entendamos las cosas como son, el PBI de la Argentina cayó -3,4% en los primeros seis meses de gobierno. Este desplome se vió atenuado por el repunte del agro +60,7% después de la sequía. Sin este pequeño detalle, la economía se derrumbó -8,1%. Por su parte el consumo privado, según el INDEC, cayó casi 4 veces más rápido que el consumo público durante los primeros seis meses de 2024.

Karina Milei se puso traje "peronista" y movilizó decenas de micros para el acto de Milei en Parque Lezama

¿Y en que anda Toto? El ministro Luis “Cositoto” Caputo ha logrado que los títulos emitidos por el Tesoro ya representen el 43,1% del activo de los bancos, y un informe revela que más del 99% del superávit se destina a pagar intereses de deuda. En efecto, Caputo apuesta todo a bajar el riesgo país para hacer lo único que sabe, pedir plata. Si lo dicho no es suficiente, la deuda entre diciembre y agosto se incrementó en u$s 87,710,000,000 a un promedio de u$s 7,309,000,000 por mes.

Como venimos repitiendo desde hace rato, de este despiole se sale con nuevos empleos y baja de impuestos, pero el “plan” adoptado hasta ahora nos ha llevado a una desocupación que subió a 7,6% en el segundo trimestre de 2024. Según CAME, la industria pyme sigue en caída libre -8,7% interanual en agosto y acumuló una baja del -16,9% en los primeros 8 meses del año frente al mismo período de 2023. Como es evidente, el 16,7% de las empresas tuvo dificultades para pagar salarios en agosto.

En 6 meses el mandatario sin plan, sin equipo ni empatía logró que alcancemos el 52,9% de pobreza, es decir trepar 11,2% desde los 41% que dejaron Alberto Fernández y Sergio Massa"

En este mismo periodo de los primeros 6 meses de gestión de Milei, se perdieron 232,705 puestos de trabajo registrados. Entre noviembre y junio cayó en -11,185 el número de empleadores.

El vocero Manuel Adorni, sigue resistiendo con aguante su sueldo de ministro y afirmó “Guarda porque la tarea está hecha, guarda porque se van a comer la curva”, "el problema monetario ya esta resuelto, en algún momento la inflación en la Argentina va a pasar a ser historia”. En contraposición a esa frase, las prepagas en octubre subirán sus cuotas entre 4,5% y 5,9%, según la empresa, es decir que las actualizaciones de los aranceles están por encima de la inflación de agosto 4,2%, tratándose del cuarto aumento desde que se liberaron los precios. Mientras tanto las ventas en autoservicios mayoristas en julio cayeron -1% mensual y -17.1% ia.



Cumple en Wall Street y soledad en la ONU

Luego del apagón televisivo y el Congreso vacío durante la presentación del presupuesto nacional y el asado de la infamia, nuestro Presidente se embarcó en un nuevo viaje terapéutico junto a la Canciller Diana Mondino, el ministro Luis “Cositoto” Caputo, el embajador Gerardo Werthein y la sister repostera Karina Milei. Parte de la comitiva también fue Patricia Bullrich que en las últimas horas militó con aguante la candidatura a la Corte de Ariel Lijo. Esta vez el “cumple” se iba a celebrar en Wall Street.

El bajo rating de la presentación del presupuesto nacional requería que Javo tuviera unos minutos de distracción para que lo alejaran de esa realidad que ni las encuestas pueden ocultar. Previa visita mística al “Rebe”, el mandatario fue a tocar la campana y a sacarse otra foto con Elon Musk, quien a esta altura del partido merece el premio a la paciencia infinita.

Luego el niño, nuestro pequeño emperador, dijo ante inversores en Wall Street: “Vamos a liberar el cepo cuando la tasa de inflación sea cero”, ósea no lo hará, ergo no habrá inversiones ni reactivación; y también afirmó: “no estoy dispuesto a sacrificar el déficit fiscal”, es decir que piensa llevar adelante su capricho hasta que la gente le diga basta. Finalmente agregó: "me cuestionan la política social, que no tenemos corazón; yo diría que no tienen cerebro los que hacen ese comentario”. Seguramente los jubilados no piensan lo mismo de este personaje que tiene como prioridad la autocelebración.

Por supuesto, luego de su discurso y su cara de alienado con martillo en mano, con una expresión propia de El Guasón interpretado por el inmortal César Romero, las acciones argentinas cayeron -3,4% al final de la jornada. ¿Todo esto te pareció poco? En el discurso a los inversores les contó que subió un video a Instagram que se llama KU-K12.

La historia del Presiduende dando lecciones como ocurrió en Davos, se volvió a repetir las Naciones Unidas. Javier Milei acusó a la ONU de "imponer una agenda ideológica" y rechazó la casi extinta Agenda 2030 de Desarrollo Sostenible, esto sumado a que Argentina no adhirió al "Pacto del Futuro" junto a Bielorrusia, Corea del Norte, Irán, Nicaragua, Rusia, Sudán, Siria, Argelia, Bolivia, China, Cuba, Iraq, Pakistán, Arabia Saudita, Tailandia, entre otros. En efecto, Javo en otro acto de incoherencia, se aleja de las democracias del mundo y abraza al club de las dictaduras para fijar un posición de un minúsculo grupo conservador.

Llamó la atención la frase “En esta misma casa, que dice defender los Derechos Humanos, han permitido el ingreso de dictaduras sangrientas como Cuba o Venezuela, sin el más mínimo reproche”. Cualquiera de los presentes le habría dicho: Javi, te acabas de abrazar a todos estos. Coincidentemente, en el momento que el autoproclamado político más importante del mundo, después de Donald Trump, decía su discurso, el hemiciclo de las Naciones Unidas estuvo vacío; todo lo contrario a lo que luego ocurrió más tarde con Ignacio Lula da Silva que contó con el auditorio totalmente completo.

La violencia verbal de Javier Milei contra periodistas: "Soretes, ensobrados"

Mientras a Milei le hacían vivir otro cumple, en Córdoba había más fuego que en el mismo infierno. Luego del viaje, y como no le quedaba otra, Javier fue a esta provincia nuevamente con el cosplay militar, quitando a Luis Petri la posibilidad de probarse el disfraz de bombero. Una vez allí sobrevoló sobre las cenizas y les dijo a los cordobeses que se arreglaran como pudieran.

Tampoco saludó a los bomberos a los que dejo en tierra formados como soldaditos de plomo. Para colmo, lejos de llevar soluciones, el Presi volvió a insistir con las fake news mediante sus posteos. La última ha sido la de los detenidos de La Cámpora en relación a los incendios. No es la primera vez que usa técnicas de desinformación aprovechando su cargo; se ha vuelto un presiduende mentiroso.



El asado de los miserables y la muerte del Rockstar

El día había comenzado con una foto donde Karina Milei y Guillermo Francos posaban junto a alguien que se parecía mucho al cantante Cristian “Pity Alvarez”. Resulta que esa persona de un aspecto muy desalineado, que nos permitía afirmar que se trataba alguien con algún problema de salud, era el asesor presidencial y cabeza política del Presidente, Santiago Caputo. Algunas horas después, como corolario de una jornada que dejaba dudas sobre las decisiones que se toman en en seno del poder, le seguiría un asado que tenía como motivo celebrar a los “87 héroes”, en referencia a los legisladores que sustuvieron el veto presidencial a la actualización de las jubilaciones.

El efecto de la foto del evento fue equiparable a la del cumpleaños de “mi querida Fabiola” durante la cuarentena de 2020 en la presidencia de Alberto Fernández o a la “fiesta de la democracia” en 2013 en el mandato de Cristina Fernández cuando había saqueos en el interior del país. Festejaron no darle a los abuelos $13.000, cuando la Defensoría de la Tercera Edad de CABA ha dicho que la canasta de jubilados ya cuesta $912.584 mensuales. ¿Se entiende? El haber mínimo es de $234,540 que sumado al bono de $70,000 solo cubre una tercera parte de lo indispensable para poder vivir dignamente.

Los números de las encuestas no ayudan y la desesperación del entorno los lleva cada vez a cometer errores más graves. La presentación del presupuesto nacional tenía como objetivo captar la atención de toda la audiencia televisiva, y se esperaba en Balcarce 50 un prime time de 50 puntos de rating. Para eso se preparó un palco de tuiteros y otros alcahuetes, libre de periodistas y en especial que las cámaras no tomaran la indisimulable calvicie presidencial. Para sorpresa del entorno y el propio mandatario, el “cero” histórico de audiencia y un recinto vacío fueron devastadores para las expectativas del oficialismo; jamás habrían imaginado presenciar en directo el desastre que las encuestas vendrían tapando. Esa noche los televidentes mataron al “Rockstar” y Javier Milei perdió su único y principal activo: el ruido mediático.

Una historia aparte ha sido el dibujo del presupuesto 2025. El mensaje presidencial, carente de contenido, no pudo tapar la mentira que significaba la previsión de una inflación proyectada en 18,3%, el dólar $1207, el PBI creciendo +5% y un superávit primario +1,3% del PBI; todo un relato que busca disimular un término que cada vez suena más fuerte: Default. Esa “noche Milei dijo: “A partir de ahora, la Argentina será solvente, con la consecuente baja del riesgo país, de la tasa de interés y, en consecuencia, el aumento de la inversión, de la productividad, del salario real y, en definitiva, la caída de la pobreza y la indigencia”, y siguió: “Dirigentes de todos los colores y banderas que nos acusan tan seguido de no tener gestión”.

En efecto, Javier se hace eco de muchos comentarios que son inocultables, y lo más asombroso del presupuesto que Milei tiene en mente, es que no explica cómo va a duplicar la recaudación sin producir más.

Estas acciones no han pasado desapercibido ya que el propio Papa Francisco, a quien seguramente poca gente en el mundo debe escuchar, advirtió que el gobierno de Javier Milei es corrupto y represor. Las palabras del pontífice coincidieron con el anuncio de Petronas de desistir de realizar la anunciada inversión de US$ 30.000.000.000 la única de semejante tamaño con la que contaba esta gestión.

Cerrando nuestra crónica, afortunadamente el Presidente dijo en Parque Lezama que “De acá en adelante solo vamos a tener buenas noticias”.