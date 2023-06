El reproche del arzobispo García Cuerva a Sergio Massa por publicar una foto juntos

La designación como arzobispo de Jorge García Cuerva trajo consigo la difusión pública de sus vínculos con diferentes representantes de la política. El más relevante, tal vez, el que comparte con el ministro de Economía, Sergio Massa, a quien en las últimas horas reprochó públicamente por la difusión de fotos en la que aparecen juntos. "Este tipo de exposición no me gusta", dijo el religioso.



García Cuerva es el hombre elegido por el Papa Francisco para reemplazar a Mario Poli al frente del Arzobispado de Buenos Aires.

Cuando su designación se confirmó, sus fotos con referentes de la política no tardaron en aparecer, entre ellas las que aparece con Massa y hasta con su esposa, la titular de Aysa, Malena Galmarini, donde se lo ve hacer con sus manos el gesto de la "V" de la victoria peronista. Y fueron los propios políticos los que rescataron esas fotos y las promocionaron en sus redes, con el objetivo de felicitarlo.

Pero a García Cuerva parece que no le gustó. "Tengo mucha más amistad con otros políticos que con ellos que me han sabido cuidar y no han puesto las fotos que tienen conmigo", manifestó el religioso al tiempo que contó que habló del tema con Massa.

El reproche a Massa llegó días después que García Cuerva saliera a hablar para desmentir su "filiación K". "¿Vínculos con el kirchnerismo? Políticamente, te aseguro que mi postura es otra", dijo.

Los vínculos de García Cuerva

Respecto de esos vínculos a los que hizo referencia, durante la entrevista en Radio FM Tiempo Sur, de Santa Cruz, García Cuerva dijo: "Tengo más amistad con políticos pertenecientes a otros partidos como María Eugenia Vidal y Carolina Stanley, que me llamaron para felicitarme y que me han sabido cuidar más".

Jorge García Cuerva, nuevo arzobispo de Buenos Aires.

Además, manifestó que sus vínculos son con "muchos políticos", ya que "a la hora de pensar en el bien de nuestra gente de la villa considero que la Iglesia sola no puede hacer nada y el Estado tampoco".

Y continuó con su desarrollo: "Los que tenemos presencia capilar en las villas somos los curas de las villas y entonces muchas veces somos el interlocutor válido del Estado municipal, provincial o nacional cuando quiere llevar adelante una política en el barrio".

García Cuerva, que tiene experiencia en el trabajo como cura en algunos lugares de la zona norte del conurbano bonaerense, como villa La Cava, dijo que tuvo "muy buen vínculo con el intendente de San Isidro, -municipio al que pertenece ese lugar- Gustavo Posse, que es de otro partido. También con los Massa y el intendente de Tigre, Julio Zamora, pero también con Vidal y Stanley".

El religioso, que por estos días cierra su trabajo en Santa Cruz, dijo que lo mismo le ocurrió en esa provincia con el Gobierno de Alicia Kirchner y los intendentes. "Tenemos el vicio de encasillar a alguien de un lado o de otro. Es doloroso, no ayuda", se quejó.

"Los que me conocen, mis amigos, saben quién soy. Eso me da paz. El Papa además me dijo andá despacio. Iré viendo, iré estudiando. ‘Que no panda el cúnico, como diría el Chapulín Colorado", manifestó García Cuerva.

El bautismo a los hijos de Flor de la V

Además de sus vínculos políticos, cuando se conoció que iba a reemplazar a Mario Poli en el Arzobispado porteño, hubo sectores y referentes de la Iglesia que salieron a atacarlo por haber bautizado a los hijos de la actriz y conductora Florencia de la V.

"Me buscaron a mí porque yo trabajaba con grupos de personas trans para ayudarlos a salir de la prostitución y tener emprendimientos de peluquería o blanquería", manifestó después de haber negado que supuestamente otros religiosos se habían opuesto a realizar el sacramento.

"Cuando le pregunté a Florencia por qué los quería bautizar me dijo que era porque quería que crecieran en la fe. No sé cuántos padres son capaces de tomar conciencia de lo que significa el bautismo y decirlo con tanta claridad", completó.

