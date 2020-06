La nueva distancia social entre Alberto, Larreta y Kicillof

A medida que se acercaba la fecha para los anuncios de Alberto Fernández y su equipo sobre la situación sanitaria, pandémica y económica, el Presidente no sólo recibía críticas sobre el sostenimiento -y posible extensión- de la cuarentena, sino también sobre los incumplimientos de los protocolos y cuidados para evitar el coronavirus. Su viaje a Formosa fue de los más cuestionados pero también su habitual conferencia de prensa con Horacio Rodríguez Larreta y Axel Kicillof por la falta de distanciamiento. Sin embargo, este jueves 4 de junio el panorama fue distinto: ¿Aprendieron la lección?

Por primera vez Fernández, Larreta y Kicillof dieron la conferencia de prensa con el respeto necesario de la distancia social. A diferencia de las anteriores convocatorias, esta vez se mostraron en una mesa más amplia, que los ayudó a poder estar alejados. Sin embargo, la utilización del barbijo se mantiene en falta. Incluso, el pasado 23 de mayo un periodista le acercó la preocupación de su "sobrina Valentina", quien le reclamaba al Presidente que "en esta etapa use más el barbijo".

Una de las últimas conferencias de prensa de Horacio Rodríguez Larreta, Alberto Fernández y Axel Kicillof.

"Aquí en Olivos estamos todos muy protegidos, y si tuviera un barbijo vos no me entenderías nada", respondió el Presidente, hablándole directamente a "Valentina". Y luego continuó: "Quedate tranquila que hay que usar el barbijo como ordenan en la ciudad de Buenos Aires y en la Provincia. Yo me cuido como vos, salgo con barbijo cuando voy a la calle".

El mayor escándalo llegó el pasado jueves 28 de mayo con el viaje de Fernández a Formosa, donde llegó con una comitiva de funcionarios y con la primera dama, Fabiola Yáñez. Allí brindó una conferencia de prensa y, al finalizar, se acercó al gobernador Gildo Insfrán y mantuvieron un cálido saludo con un fuerte abrazo de por medio, que duró varios segundos. La imagen generó repudio por la falta de cuidados para evitar la propagación del coronavirus en una provincia que aún no reportó casos positivos.

"Con Gildo deberíamos haber sido más cuidadosos", admitió días más tarde durante una entrevista en radio Metro. Sin embargo, explicó que suele respetar las medidas sanitarias y solo se saca el barbijo "para hablar públicamente". "Muchas veces cuando me piden una foto y me bajo el barbijo, me suena muy antipático no hacerlo. Si yo le pidiera una foto a Bob Dylan no me gustaría que salga con la mitad de la cara tapada", agregó en broma.

Casualidad o no, después de la críticas y repudios llegó la conferencia de prensa de los tres referentes del Poder Ejecutivo nacional, provincial y porteño con el distanciamiento social adecuado. Quedará pendiente el uso del barbijo y este viernes, con su viaje a La Pampa y Neuquén, el Presidente mostrará si aprendió la lección sobre los cuidados en los actos públicos.

