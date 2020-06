Usted tiene el bicho a menos que Alberto diga lo contrario

Rumbo a los 100 días

La misma noche del 23 de mayo cuando el Presidente Alberto Fernández dijo: “Que me importa la duración, la cuarentena va a durar lo que tenga que durar”, no solo dejó en evidencia que no tiene plan para enfrentar al virus, tampoco para salir de la cuarentena. Pocas horas después, el Juez de la Corte Suprema de Justicia, Ricardo Lorenzetti puso un freno al atropello presidencial afirmando: “La limitación de la circulación y de las libertades tiene que terminar y enfocarse en donde se transmite el virus”. Anoche como respuesta el Capitán Beto le puso plazo y extendió el encierro hasta el 28 de Junio y lo llevó al récord demencial de 100 días. En las conferencias de prensa que dieron el Presidente, el Gobernador Axel Kicillof y el Jefe de Gobierno Horario Rodríguez Larreta hace quince días atrás y también unas horas, se notaba que había miedo y conflictos entre ellos. En esta nueva normalidad si sos un ciudadano común tenés que pedir permiso para transitar, descargar una aplicación que te geolocaliza y tu local sigue cerrado, porque todos somos portadores de un virus a menos que Alberto diga lo contrario. Mientras tanto ellos entran y salen del país, festejan cumpleaños, hacen actos políticos como el encuentro con Insfrán en Formosa, Cristina arregla sus problemas judiciales y se dan el lujo de recibir a Marcelo Tinelli para analizar el regreso del “Bailando”.

La cuarentena de los 100 días: 12 puntos clave para entender qué pasa

Esas cacerolas tan temidas

Las encuestas dicen que por primera vez la preocupación por la economía 50,5% es superior al temor al virus 44,7%. El gobierno siempre supo que este día podía llegar, pues en este punto se acaban las excusas y el relato. El cacerolazo en la Plaza el #25M y luego el bocinazo el #30M volvió a sacudir a los “solidarios” con el bolsillo ajeno. La cantidad de gente en el interior de los vehículos que pasaron por el obelisco el pasado 25 de mayo, tranquilamente podría haber llenado la Plaza de Mayo. La movilización de la clase media les preocupa, pues no es el ruido de cacerolas lo que inquieta, sino los demonios de la política que estas despiertan. La extensión del confinamiento por otros 21 días solo logra más descontento y como es evidente algún tipo de reacción frente a la torpeza y el atropello de nuestros gobernantes.

Reiniciar la justicia, garantizar la Salud y volver a Tribunales

Lo angustiante es vivir en un gueto

El Presidente afirmó: “Angustiante es que el Estado no te cuide”. El 50% de las villas de la Provincia de Buenos Aires se crearon desde el 2001 y el 25% a partir del 2010. El ex Jefe de Gabinete del matrimonio Kirchner es artífice y víctima de esa epidemia de pobreza creada por Néstor y Cristina. El gobierno liberó presos para que no se contagien y acordonó las villas para que el virus circule entre ellos. El asentamiento “Azul” se convirtió en un verdadero gueto, dando lugar a un experimento social sin precedente. Sin los alimentos necesarios para la gente allí establecida ni la posibilidad de obtenerlos por ellos mismos, la comida aparece cuando las cámaras se encienden, según declararon los vecinos en los medios y las redes. Llegan tarde a las villas, pero quieren subir impuestos. Mientras usan a los desposeídos como laboratorio, el daño es evidente en materia de salud pública. Caen entre un 50 y un 75 por ciento las consultas médicas comunes por temor al coronavirus, miedo a cargo de funcionarios como el ministro de Salud de la Provincia Daniel Gollán que afirmó "Si seguimos a este ritmo, el sistema de salud colapsaría a mediados de julio". Este drama se suma al de la salud mental por causa del encierro. Para colmo se triplicó el número de personas que consumen bebidas alcohólicas todos los días, por lo que imaginamos el narcotráfico esta de fiesta, llegando a rincones donde antes del confinamiento no lograba hacer su delivery.

Cómo será la "cuarentena protocolizada" en Capital Federal

Un tsunami económico

"No es la cuarentena la que complicó la actividad en todo el mundo, sino la pandemia”, dijo Alberto. En Abril se perdieron 91.000 empleos formales según informó la Afip, la industria cayó un 33% y la construcción un 75% alcanzando peores niveles que en 2001. La producción de las Pymes fue de -53%, la caída en el sector informático fue de -79,4%, indumentaria y textil -73,5%, material de transporte -71,7%, metal y maquinaria -71,6%, caucho y plástico -69%. La venta de naftas este mismo mes se desplomaron -67,5%. La tercera y cuarta semana de mayo hubo una caída del 19% en el monto de compra en autoservicios. Durante este mismo mes 9 de cada 10 hogares argentinos se endeudaron, el promedio de esa deuda es de $150.000. El 50% de las Pymes no podrá pagar el aguinaldo y el consumo con tarjeta es el menor en 17 años.

El mundo no se detuvo

Se endureció el cepo al dólar y hay mayores restricciones al comercio exterior. Las reservas del BCRA netas al 1ro de Junio siguen por debajo de los 9.917MM, si restamos las de oro estamos en 6.400MM. Argentina cayó en la novena cesación de pagos de su historia, denominada por la prensa adicta “Soft Default”. Techint encabeza la lista de empresas que devolverán el dinero que el gobierno le dió en Abril para el pago de salarios. Solo en PBA hay mas de 500 fabricas textiles totalmente paradas, la mitad están en proceso de quiebra. El 45% de los comercios porteños no pagaron la renta. En la Avenida Corrientes cerraron el 10% de los locales y se espera que llegue al 20%. El caso de las inmobiliarias es demoledor, mientras que en Capital se realizaron 7 escrituras, en Provincia apenas 1 en todo el mes. Si no hacen una fenomenal reforma laboral e impositiva, no hay ayuda social o ciberpatrullaje que alcance para parar la bomba atómica que están a punto de detonar.

El Presidente para salir de este laberinto debe recordar que sin ejemplaridad no hay obediencia. La cuarentena va a durar lo que en definitiva la gente quiera que dure. Si no terminamos inmediatamente de este experimento social el clima social se convertirá en un tsunami de graves consecuencias.