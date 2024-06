“Nueva etapa”: cautela en los bancos y expectativa por la apertura de los mercados

El anuncio conjunto del ministro de Economía, Luis “Toto” Caputo, y el presidente del Banco Central, Santiago Bausili, sobre el traslado de los pasivos remunerados del Central al Tesoro dejó una gran expectativa de cara a la apertura de los mercados el lunes y cautela en el sector bancario.

No solo porque los bancos no sabían de antemano de la conferencia de prensa del tándem Caputo-Basuli y se enteraron igual que el resto, sino que al mismo tiempo que se desarrollaban los anuncios del equipo económico del viernes por la tarde les llegaba la invitación para la reunión que se realizará mañana y de la cual no cuentan con demasiadas precisiones.

Es más, el sector financiero buscaba en el video de la conferencia algunos detalles extras para contar con la mayor información posible de cara al encuentro que se realizará el lunes a las 10 de la mañana en el salón Bosch del BCRA. “No nos adelantaron, no tenemos detalles. Nos enteraremos la semana que viene, vamos a ver de qué se trata”, sostiene una fuente del sector ante este medio.

La falta de detalle sobre la letra chica despierta precaución en el sector bancario. “No hay tanta información para hacer una evaluación de si el anuncio es bueno o malo, o si es sostenible”, comentan entre los bancos. “Al menos no salieron con un bono que nos dinamite el balance”, agregaron mostrando cautela, pero sin generar pánico.

La cuestión pasa por un punto central tanto para el sistema bancario como para la máxima autoridad monetaria: los puts.

En este objetivo de emisión cero y sanear el balance del Central, resolver el tema de los puts resulta crucial. De acuerdo con datos de la consultora 1816, estos instrumentos, una garantía de recompra de títulos por el BCRA, representan para la máxima autoridad monetaria un pasivo de 16,5 billones de pesos. Según el presidente Javier Milei, “si se ejecutan, son 4 puntos del PBI” de emisión monetaria.

El Gobierno venía en conversaciones con el sistema financiero por los puts, para evaluar alternativas aunque en conferencia de prensa reconocieron que es un tema “no resuelto”, y no es un dato menor para los bancos.

Sin embargo, tanto las declaraciones de Bausili, que expresó “estamos muy confiados en que iremos encontrando soluciones”, como de Caputo que sostuvo que “son contratos que existen y que hay que cumplir”, llevó cierta tranquilidad al sector, que mantenrá una serie de reuniones con el equipo económico en los próximos días.

Otro tema que se tratará en la reunión del equipo económico con los bancos será el tema del blanqueo de capitales, con el paquete fiscal ya aprobado junto a la ley Bases.

Sobre el traslado de los pasivos remunerados del Central al Tesoro, para Gustavo Neffa, economista y director de Research for Traders, comentó a PERFIL que “los bancos van a tener que acomodarse a la nueva circunstancia. No por eso van a dejar de ganar plata, pero va a disminuir su rentabilidad”.

A su vez, destacó “que los anuncios del viernes no sólo eran esperables, sino que marcan el camino del anunciado en la campaña de una normalización del Banco Central y los mercados están contentos con eso”.

“El pase de pasivos remunerados del BCRA al Tesoro es un interrogante muy grande en cómo eso va a impactar en los números en un superávit fiscal que tampoco es que le sobra como para absorber ese traslado de deuda”, expresó a este medio Christian Buteler, analista financiero.

El lunes se seguirán de cerca las acciones de los bancos en la plaza bursátil, aunque se verá cómo impacta también en los mercados la confirmación que dio Caputo respecto a la continuación del crawling peg del 2%, del dólar blend y del cepo cambiario.

“Alguno dirá que nos estamos enamorando del cepo, no. Lo que nos hemos enamorado es del orden macroeconómico y de no generarle un problema a la Argentina”, respondió Toto Caputo en la conferencia de prensa del viernes ante la insistencia en el mercado respecto de la eliminación de las restricciones cambiarias.

Buteler sostiene que en principio, no son medidas alentadoras por lo menos. “No veo que el mercado lo pueda ver como positivo”, sostuvo.

En esa línea, Neffa explicó que “la duda se centra en básicamente la acumulación de reservas y en el atraso cambiario así como las dudas acerca de la sostenibilidad del superávit fiscal-financiero en el segundo semestre”.

