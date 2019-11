Omar Plaini: "Los periodistas se creen todos donantes de ética y paladines de la justicia"

Las declaraciones del secretario general de Unión de Personal Civil de la Nación (UPCN), Andrés Rodríguez, quien adelantó que no reclamará el bono de fin de año, generaron un cruce entre el actual Gobierno y los gremialistas que integran la CGT. En ese marco, el secretario general del Sindicato de Canillitas, Omar Plaini, se distanció de esos dichos y apuntó contra los medios de comunicación por "generalizar": "Pareciera que en el sector del periodismo fueran todos donantes de ética y paladines de la justicia", dijo.

"No vamos a exigirle a Alberto un bono navideño ni de fin de año porque sabemos que la situación es muy difícil", anticipó el líder de UPCN, lo que provocó la respuesta del ministro de Educación, Alejandro Finocchiaro: "Es raro que lo que hasta hace diez días era imprescindible, ahora no lo sea; que lo que hasta hace diez días era necesario, ahora no lo sea. A nuestro Gobierno se le ha hecho paro en forma política innumerables veces. La coherencia es un valor en la política".

Consultado por el cruce, Plaini se molestó con los "medios hegemónicos" porque "generalizan" las declaraciones de los sindicalistas: "La prensa no puede pensar que la CGT dijo tal cosa, lo dijo (Andrés) Fernández". En diálogo con La Red, recordó que hace 50 años se desempeña en el rubro y que hoy observa mucha "mediocridad" en el periodismo.

"Pareciera que en el sector del periodismo fueran todos donantes de ética y paladines de la justicia. No se puede criticar a un periodista que opina. Los buenos y los malos estamos mezclados. Yo he leído autocríticas de (Beatríz) Sarlo y (Jorge) Fontevecchia, que son personas muy respetables, por qué otros colegas se molestan cuando se critica a un sector de la prensa", agregó.

La CGT le contesta a Moyano: "Todos los dirigentes saben que hay reunión"

Sobre la posibilidad de exigirle el bono de fin de año al gobierno de Alberto Fernández, el sindicalista reconoció que "pedirlo a 15 días de asumir va a ser cosa compleja" aunque aclaró: "Eso está en cada organización que sabe hasta dónde puede pedir, son expresiones individuales y después se verá la realidad".

"Ahora, Finocchiaro tiene menos coherencia para hablar porque, después del desastre que hizo este Gobierno que integra, debería fijarse lo que dice. Lo primero que dijo fue 'la CGT' y no, lo dijo el de UPCN, que le responda a él. No habló en nombre de la CGT", insistió.

DR/FeL