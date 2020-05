Viviani criticó el acuerdo CGT-UIA de reducción salarial: "Es el peor momento para bajarlo"

El secretario general del Sindicato de Peones del Taxi, Omar Viviani, cuestionó el acuerdo entre la Confederación General del Trabajo (CGT) y la Unión Industrial Argentina (UIA) y consideró que "es el peor momento para bajarle el salario al trabajador".

El pasado 27 de abril, las dos organizaciones llegaron a un acuerdo marco que permite rebajar el 25 por ciento de los salarios de los trabajadores suspendidos en el sector privado a cambio de garantizar la estabilidad laboral. El pacto se llegó ante la prohibición de despidos y suspensiones que rige en la actualidad.

"Es el peor momento para bajarle el salario al trabajador, independientemente de que muchos no lo van a pagar tampoco", sostuvo el dirigente sindical en una semana en la que la mayoría de los empleados van a percibir el sueldo de abril.

En diálogo con El Destape Radio, el referente del Movimiento de Acción Sindical Argentino (MASA) remarcó que "lo que genera el movimiento es el mercado interno, que se mueve por los trabajadores con la plata en el bolsillo". "Si no hay mercado interno, no hay reactivación de la economía", remarcó Viviani.

Rubinstein propuso bajar un 30% los salarios públicos: "Si pagás el 100%, lo van a ahorrar"

Por otra parte, el líder de los peones de taxi advirtió que el sector está "al borde de la extinción" como consecuencia del poco movimiento en las calles ante la cuarentena general por la pandemia de coronavirus. Si bien algunos territorios como Jujuy, San Luis, Córdoba, Entre Ríos y Neuquén ya empezaron a flexibilizar el aislamiento, en otras regiones del país en las que se concentran la mayoría de casos como Capital Federal o la provincia de Buenos Aires se estima que se va a mantener el aislamiento social, preventivo y obligatorio.

"Los pocos que salen a trabajar no encuentran pasajeros en la calle. Estamos atravesando un momento muy difícil. Las obras sociales están al borde del quiebre, porque el 70 por ciento de las empresas no han hecho los aportes", aseguró el referente sindical, quien agregó: "Los dueños de taxis se inscribieron para el pago de sueldos, pero el Estado decidió que no corresponde". Y concluyó: "La pobreza ya ingresó al hogar de los taxistas y esta situación no es soportable".

B.D.N.