Opiniones dispares y pocas certeza: Qué puede pasar con las PASO

Distintas fórmulas y planteos. Estrategias que cruzan lo sanitario con lo político. Pero pocas certezas. Las PASO en la Argentina son una incógnita, ya que hay quienes buscan suspenderlas, otros unificarlas con la general y unos más que señalan la necesidad de mantenerlas sin cambios.

Tras la reunión en Casa Rosada del jueves, Sergio Massa, Wado de Pedro y Máximo Kirchner acordaron explorar un acuerdo con la oposición, sobre todo Juntos por el Cambio para encontrar una salida al respecto. Dentro del gobierno hay distintas posturas. Los gobernadores y el titular de la Cámara de Diputados quieren suspenderlas, algo que el dirigente de La Cámpora no quiere. A tal punto que en las últimas horas, el ministro del Interior aseguró que "todas las licitaciones y la organización del proceso electoral" determinado por el Congreso de la Nación "está funcionando" de cara a las elecciones Primarias, Abiertas, Simultáneas y Obligatorias (PASO) de este año.

El Gobierno abre el debate para que no haya PASO en agosto

"Si el Congreso de la Nación llega a definir otra cosa, el órgano ejecutor que es el Ministerio del Interior lo tendrá que modificar, pero hoy la organización del proceso electoral está funcionando y están las licitaciones en marcha", dijo. De Pedro hizo estas afirmaciones en una conferencia de prensa junto su par de Desarrollo Productivo, Matías Kulfas; el secretario de Energía, Darío Martínez, y el gobernador correntino Gustavo Valdés. El ministro ratificó que "el cronograma electoral vigente es el calendario electoral aprobado por el Congreso, donde puso fecha para las PASO y para la elección general, por lo cual hoy desde el Ministerio del Interior estamos implementando el calendario electoral vigente". Añadió que "para el día de la elección estamos coordinando con el Ministerio de Salud, con la Cámara Electoral y el sindicato de judiciales para que se pueda, en la fecha que el Congreso decida, tener una elección lo más normal posible dentro de esta pandemia".



Boletas. Por lo pronto el Gobierno ya publicó en el Boletín Oficial la licitación pública para el escrutinio provisional de votos. Se trata de la licitación pública 22/2020, que tiene por objeto el "recuento provisional de resultados elecciones PASO y generales 2021", en la que se precisa que el pliego se puede adquirir participando del proceso en la plataforma COMPR.AR. Las consultas deberán hacerse en esa web gubernamental hasta el 19 de marzo y se establece como fecha tope para presentar las ofertas el 25 de marzo. Se especifica asimismo que "la apertura de ofertas se efectuará por acto público a través de COMPR.AR" y que "en forma electrónica y automática se generará el acta de apertura de ofertas correspondiente" el 25 de marzo a las 10.

Massa y las PASO: "Antes que gastar en boletas, prefiero gastar en vacunas"

Propuesta. Diputados de Juntos por el Cambio (JxC) presentaron un proyecto para instaurar el sistema de boleta única formato papel en las elecciones presidenciales y de legisladores nacionales, ya que consideran que es un método de votación más "sencillo, económico y transparente". La iniciativa fue redactada por el diputado radical Facundo Suárez Lastra y respaldado por sus pares de JxC, Pablo Torello, Mónica Frade, Gonzalo Del Cerro, Sofía Brambilla, Dina Rezinovsky, Camila Crescimbeni, Gabriela Lena, Gerardo Cipolini, Jorge Enríquez, Alberto Assef y Alicia Terada. Suarez Lastra señaló que la boleta única formato papel. "es el método más sencillo, económico, transparente y de fácil implementación".



Intendentes. Por último, también habló la vicegobernadora bonaerense, Verónica Magario, quien se mostró a favor de la suspensión de las primarias como consecuencia de que no se llegará a “vacunar a toda la población de acá hasta agosto”. “No vamos a poder vacunar a toda la población de acá hasta agosto. Realmente no podemos ponernos en esas PASO. Yo soy muy democrática, vengo de la democracia, he sido elegida por el pueblo y creo en eso. Pero creo que hasta que nosotros no tengamos solucionada la vacunación, la realidad que nos exige hoy la vida cotidiana es suspender estas PASO”, sostuvo en declaraciones a Radio 10.