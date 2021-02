Massa y las PASO: "Antes que gastar en boletas, prefiero gastar en vacunas"

El presidente de la Cámara de Diputados, Sergio Massa, opinó este domingo en declaraciones a Radio 10 que "antes que gastar en boletas, prefiero gastar en vacunas", considerando que la suspensión de las PASO equivaldría a la compra y aplicación de "20 millones de vacunas".

En una entrevista que concedió a El fin de la metáfora, que "debemos sentarnos a la mesa entre las fuerzas políticas con la responsabilidad de entender que más allá del proceso electoral está en juego la salud de los argentinos", destacando que "se podría votar un solo día primaria y general, o correr la fecha teniendo en cuenta el calendario sanitario".

"Pero no tiene sentido votar dos veces en 50 días, metiendo 25 millones de personas en las escuelas", consideró Massa, sobre el tema que el Gobierno de Alberto Fernández puso en agenda impulsando la suspensión de las PASO, una iniciativa que rechazan sectores de la oposición al considerar que implica, en el mismo año electoral, "un cambio de las reglas de juego".

Massa habló además de la situación económica que atraviesa el país, asegurando que “el desafío de este año es la recuperación del ingreso de todos los argentinos, la recuperación del poder de compra”. Añadió asimismo el titular de la Cámara Baja que “nuestro país depende del mercado interno, por lo que es muy importante la recuperación del ingreso".

Para Massa, "las tarifas no pueden modificarse por encima de los salarios", porque "hay que compensar la pérdida de poder adquisitivo de los últimos años", mientras que también habló acerca de la negociación con el FMI y explicó que el organismo le dio un préstamo a la Argentina con "motivos políticos" que estaban lejos de la capacidad de pago que tenía el país. "Para cerrar un acuerdo con el Fondo, no pueden imponer su programa sino al revés porque Argentina tiene que pagar creciendo, no ajustando", aseveró.

NA/DT/HB