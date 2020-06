La oposición volvió a criticar la extensión de la cuarentena: "Es la cronología del no anuncio"

Con la extensión del aislamiento por 21 días anunciado por el Gobierno, volvieron las críticas de Juntos por el Cambio por las consecuencias económicas que implicará la medida y la falta de flexibilización de rubros en distintos distritos como Vicente López. En particular, el intendente Jorge Macri apuntó contra Axel Kicillof, mientras que Patricia Bullrich se mostró "impresionada" ya que "estamos como si nada hubiera pasado" y definió la cuarentena como "ultralarge".

"Para mí fue una especie de cronología del no anuncio porque el Gobernador planteó que le parece bien que abran los comercios de cercanía, pero se refirió a todos aquellos que no estén en una avenida o centro comercial barrial. ¿Alguien conoce muchos locales en esas condiciones?", ironizó Jorge Macri, sobre uno de los puntos que expuso Kicillof, en diálogo con TN.

Además, el intendente de Vicente López apuntó contra el accionar del gobernador bonaerense, al asegurar que "establece el mismo criterio para La Matanza que para San Cayetano que tiene 9.800 habitantes. Desde el punto de vista de análisis sanitario, me parece de una pobreza conceptual absoluta. Es el no querer abrir".

Consultada por el anuncio, Bullrich sostuvo que si "el centro productivo de nuestro país, como Córdoba, la Ciudad y la provincia de Buenos Aires, sigue en un aislamiento muy fuerte, va a producir una situación económica inédita para millones" y va a terminar con una "pobreza extrema". "Estoy muy impresionada que en la Argentina, después de casi 80 días de cuarentena, estemos como si nada hubiera pasado, con más casos, más problemas y extensión ultralarge de la cuarentena", agregó.

Un acuerdo social como el de los Setenta, cuando Perón volvió a la Argentina. Ahora sí. No puede fallar. — Fernando A. Iglesias (@FerIglesias) June 5, 2020

El legislador Fernando Iglesias criticó puntualmente el "acuerdo social" al que convocó Alberto Fernández durante su exposición, e ironizó: "Ahora sí. No puede fallar". También se sumó su compañero de banca Waldo Wolf: "Acuerdo social como en los 70 cuando regresó Perón, dijo el Presidente sin que se le mueva un músculo de la cara".

Acuerdo social como en los 70 cuando regresó Peron dijo el Presidente sin que se le mueva un músculo de la cara. 🤷‍♂️ pic.twitter.com/GNQW4T4r5l — WW (@WolffWaldo) June 5, 2020

Por su parte Miguel Ángel Pichetto recomendó "tener cuidado con el tema de la salud mental', y en esa misma línea advirtió: "Para el argentino, el aislamiento es un problema importante". En una entrevista con Canal 9 el exsenador indicó que el Presidente "debería fijar una luz al final del camino".

"Kicillof habló de las villas de la Ciudad de Buenos Aires, pero no de sus 1800 asentamientos. Debería preocuparse de las villas en el conurbano. Larreta está bien orientado, y está bien que flexibilice la cuarentena", opinó Pichetto.

