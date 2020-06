Axel Kicillof anunció una cuarentena con "avances y retrocesos" que excluye al Conurbano

El gobernador de la Provincia de Buenos Aires, Axel Kicillof, anunció este jueves las características que tendrá la "cuarentena" por la pandemia del coronavirus en su distrito hasta el próximo 28 de junio. Según su programa, el interior de la provincia establecerá un sistema de "avances y retrocesos según si mejora o empeora" la situación, mientras que en el Conurbano bonaerense "vamos a seguir en la misma situación que antes", dijo.

"En el Gran Buenos Aires, hay una situación completamente distinta. La curva está empinada y está creciendo. Y cuando crecen os casos, aumenta la protección o el aislamiento, o como mínimo permanece constante. En el conurbano vamos a seguir en la misma situación que antes", anunció Kicillof.

"Ahí donde no hay circulación del virus o casos, hay actividad económica funcionando. El criterio siempre es el mismo:si hay más casos, más contagio y más peligros, se toman mayores medidas de protección y aislamiento. Si por el contrario hay menos casos, o circula menos el virus, se abren actividades, como pasa en el resto del país", explicó el gobernador al presentar un sistema de "fases" que se aplicarán de acuerdo a la realidad de los distintos municipios. "Para llegar a la última fase, la 5, en la que estará abierto casi todo, necesitamos 21 días sin contagios", explicó.

“Tenemos dos realidades contrastantes y distintas adentro de la Provincia, pero ni en la Ciudad ni en el Conurbano esto es un problema privativo de los barrios populares”, explicó el mandatario bonaerense, y agregó: “De los contagios totales de la Ciudad, el 38% está en barrios populares, el resto en la ciudad. En la Provincia, en el Conurbano, solo el 16% está en barrios populares. Allí no están la mayoría de los casos, sí se han presentado brotes. En la Ciudad, 4280 casos, en la Provincia, 1295”.



Kicillof remarcó que “no es verdad que es un problema solo de barrios populares y tampoco es verdad que los contagios sean solo entre personas de avanzada edad” y explicó que los contagios de Covid-19 “están distribuidos”. “La enfermedad en algunos es leve, en otros asintomáticos, pero en muchísimos casos no es un pequeño resfriado. Es muy dolorosa, se cursan 15 días. No es una enfermedad agradable. No en todas las situaciones termina en un cuadro de gravedad clínica con riesgo de vida, pero no una enfermedad que esté bueno contraer. Hay que evitarla a toda costa y afecta a todos los grupos etarios”, dijo.

Al día de la fecha, la provincia de Buenos Aires contabiliza 7.496 casos positivos por Covid-19, habiéndose confirmado los últimos 422 este jueves. Los casos bonaerenses, concentrados en su mayor parte en el Conurbano y, específicamente, en áreas vulnerables, componen el 37% del total de casos nacionales. En esas zonas, dijo el presidente "la situación va a seguir igual que ahora, y cualquier esquema de apertura se hará con todos los cuidados. El resto del país va a salir del aislamiento y va a entrar en una etapa que llamamos distanciamiento social", agregó.

El gobernador participó de la conferencia de prensa en la Quinta Presidencial de Olivos en la que el presidente Alberto Fernández, anunció que el Área Metropolitana de Buenos Aires (AMBA) y las zonas con circulación comunitaria del virus seguirán en cuarentena hasta el día 28, en tanto, el resto del país pasará a una etapa de "distanciamiento social". "Vamos a sostener el aislamiento social en todos los lugares donde haya circulación comunitaria del virus", dijo.

