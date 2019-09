Otra moto y un auto de apoyo participaron del robo al abogado de Juan Ramos Padilla

por Cecilia Devanna

La investigación por el robo ocurrido el jueves último al abogado Andrés Albor, quien representa a Juan Ramos Padilla -juez de Cámara y padre de Alejo Ramos Padilla, titular del juzgado de Dolores- en el marco del caso de las escuchas a ex funcionarios detenidos en el Penal de Ezeiza, avanzó en las últimas horas y determinó que la moto involucrada no actuó sola, así como que Albor fue seguido desde la autopista en la que iba en el sentido Capital Federal- San Isidro, antes del robo. El análisis de las cámaras de seguridad fue lo que permitió establecer que venía otra moto y un auto de apoyo, junto a los agresores que cometieron el ataque. También las mismas permitieron trazar el recorrido que hicieron siguiendo a Albor y hacia dónde huyeron después del ataque.

El robo a Albor se produjo en la avenida de Márquez, cuando estaba detenido en un semáforo, y tras romperle la ventanilla de su camioneta se llevaron el morral en el que estaba su computadora personal y un pen drive con toda la información del caso. “No lo quiero relacionar con eso, prima facie, pero llama la atención”, sostuvo Albor, pocas horas después del hecho en diálogo con Perfil.com sobre el posible motivo del asalto.

El caso conocido como “Operativo Puff” o de “las escuchas ilegales”, tal como se lo denomina a uno y otro lado del expediente tiene como eje una serie de escuchas en el Penal de Ezeiza, ordenadas en un caso que involucra al narcotraficante Mario Segovia. Allí se investiga cómo, previo a la presentación de la denuncia en Dolores, por presunta extorsión primero y por una posible red de espionaje ilegal después, ex funcionarios kirchneristas detenidos en Ezeiza ya estaban al tanto de lo que sucedería en esa jurisdicción.

El robo se produjo a las 12:38 del jueves, en un semáforo, a la altura del Jockey Club de San Isidro, en el que había otros vehículos detenidos. “Eran la mayoría de alta gama y me asaltaron a mí, que tengo una camioneta Galloper 1998”, describió Albor sobre el incidente que es investigado por la Comisaría 7 de Las Lomas de San Isidro y la fiscalía 2 de ese partido.

Según explicó Albor, él “venía del centro porteño” y llevaba consigo el material de la causa, luego de haber presentado escritos ante la Cámara Federal porteña denunciando “retardo de justicia”, en el caso que está en manos del juez Claudio Bonadio.

“Cuando estaba detenido en el semáforo, se baja una persona de una moto y le pega al vidrio polarizado y se tira (para sacar el morral, que iba debajo del asiento del acompañante)”, describió Albor. Ante su desesperación, el agresor le gritó: “quedate tranquilo porque te quemo”. Albor manoteó la cinta del morral para evitar el robo, a lo que el agresor insistió: “soltalo hijo de puta. Largalo. Ya sabes”.

Cuando el hombre salió corriendo y se subió a la moto que lo esperaba, Albor reaccionó sacándose el cinturón de seguridad y empezando a correrlos. Con la ayuda de un vehículo vecino comenzó a seguirlos, pero los dos agresores lograron escaparse. La secuencia quedó grabada en las cámaras de seguridad del Municipio.

Albor fue auxiliado por personal policial y del Municipio. Por todo eso agradece desde al Intendente de esa localidad, Posee, hasta el Secretario de Gobierno y al fiscal del caso.

Mientras espera novedades y trata de no vincular el robo con las causas que lleva adelante, ni la de las escuchas, ni otros expedientes sensibles, Albor pone el foco en el curso de la primera de estas. “Espero que Bonadio llame a Juan Ramos Padilla a indagatoria y se saque las dudas de lo qué pasó en Entre Ríos (en referencia a un encuentro entre Ramos Padilla y Eduardo Valdez, ex embajador en el Vaticano y quien aparece en las escuchas)”, sostuvo.

En los últimos días, tras la presentación del escrito, el propio Juan Ramos Padilla usó su cuenta de la red social Twitter y escribió:

“Reitero: le pido a SS, Bonadio, me cite a prestar declaración indagatoria, tengo derecho a defenderme de lo que me acusa, y que deje de investigarme. Me despojo de todo privilegio. Sólo me defenderé, tendrá que escucharme. Es mi derecho con todo respeto lo reclamo”.

En diálogo con este medio, Albor aseguró: “el juez (Bonadio) lo que tiene son escuchas doblemente ilegales. Porque no fueron ordenadas para ser escuchados a los demás presos y no tenían por qué requerirlas”, completó. “Son fruto del árbol prohibido”.