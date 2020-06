Otra renuncia por el escándalo del paddle: Luis Lobo, subsecretario de deportes de la ciudad

El escándalo que desató el torneo de paddle en Pilar donde participaron políticos, en plena cuarentena obligatoria, sumó una nueva renuncia en el Estado: se trata de Luis Lobo, subsecretario de Deportes porteño y ex tenista, que presentó su renuncia a pesar de que no había sido demorado por la Gendarmería. El presidente del Club Atlético Pilar había anticipado que según los testimonios que pudo recabar, estaba Lobo entre los presentes pero se fue antes de que llegaran los oficiales.

Tras los hechos de público conocimiento que lo involucran en una situación de presunto incumplimiento de la cuarentena en el Partido de Pilar, este mediodía el Gobierno de la Ciudad aceptó la renuncia a su cargo, presentada por el Subsecretario de Deportes, Luis Lobo. pic.twitter.com/a0Mqwaspjm — Buenos Aires Ciudad 🙎🏻‍♂️↔️🙍🏻‍♀️ (@gcba) June 29, 2020

Previamente a la renuncia de Lobo, lo mismo había hecho el jefe de Gabinete del Municipio de Tigre, Fernando Lauría, quien había estado entre las 16 personas demoradas por realizar dicho torneo.

Confusión por la supuesta presencia de Frigerio y otros políticos en un torneo de paddle

Carlos Pérez, el presidente del club que le dio la concesión a una empresa privada para manejar las canchas de paddle, anticipó de la posible presencia de Lobo entre los participantes, a pesar de que no estaba entre los demorados. A su vez, mencionó que, según los testimonios que obtuvo del lugar, también estuvo el ex ministro de Interior, Rogelio Frigerio. Desde el entorno del dirigente negaron a PERFIL dicha información y aseguraron que no estuvo en ningún torneo ni cancha de paddle.

La Justicia podría analizar las cámaras de seguridad para ratificar la versión de los vecinos que hicieron la denuncia al ver la violación de la cuarentena: había decenas de autos, en muchos casos de alta gama, y que no era la primera vez que realizaron actividades en esas canchas. Dos socios de la empresa concesionaria también estaban entre los demorados por las autoridades.

El directivo lamentó lo ocurrido y sostuvo que el predio de 14 hectáreas del club, que incluye un colegio, permanecía cerrado, mientras que responsabilizó a las personas a cargo de la concesión de las canchas. "Nosotros no organizamos ningún evento. Solamente tenemos accesos abiertos porque por responsabilidad social habilitamos el predio al personal de SAME. No tenemos a la persona de vigilancia en este momento por un tema de salud. Pero están todas las imágenes de cámaras a disposición de la Justicia", explicó Pérez, quien deslizó que la actividad deportiva ilegal se habría desarrollado desde el sábado último.

