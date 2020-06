Confusión por la supuesta presencia de Frigerio y otros políticos en un torneo de paddle

Esta mañana se conoció la detención de 16 personas que participaron de un torneo de paddle en el municipio bonaerense de Pilar, entre los que figuraba los nombres de dos socios de la empresa que concesiona las canchas y el jefe de Gabinete del Municipio de Tigre, Fernando Lauría. Sin embargo, la noticia inicial de un portal de Pilar y las posteriores declaraciones del presidente del Club Atlético Pilar instalaron rumores sobre la presencia en el torneo del ex ministro de Interior Rogelio Frigerio y el ex subsecretario de Deportes porteño y ex tenista Luis Lobo.

"No se anotó ni estuvo en ningún torneo de paddle", dijeron desde el entorno de Frigerio a PERFIL. La supuesta presencia fue confirmada por Carlos Pérez, el titular del establecimiento donde se desarrolló el torneo, pero a través de personas que le contaron. Se lo dijo así a Radio 10: "Tengo entendido que estuvieron acá, de parte de la misma gente del concesionario, que me dijo a última hora". De todas formas, Pérez dijo en A24 que "no puedo confirmar la presencia de Frigerio porque yo no los vi personalmente, pero si me dijeron que estaba. No sabría afirmar si estaba jugando o mirando. Tampoco es habitué ni socio del club".

El predio donde se encuentran las canchas "La Palmera" es concesionado a una empresa privada, cuyos socios también fueron demorados por violar la cuarentena. Según Pérez, los políticos que aún no se confirmó su presencia se fueron antes de que llegaran los agentes de la Gendarmería.Y allí incluyó a Luis Lobo entre ellos.

Quien sí se confirmó entre los presentes y ya renunció a su cargo es el jefe de Gabinete del Municipio de Tigre, Fernando Lauría.

El directivo lamentó lo ocurrido y sostuvo que el predio de 14 hectáreas del club, que incluye un colegio, permanecía cerrado, mientras que responsabilizó a las personas a cargo de la concesión de las canchas.

"Nosotros no organizamos ningún evento. Solamente tenemos accesos abiertos porque por responsabilidad social habilitamos el predio al personal de SAME. No tenemos a la persona de vigilancia en este momento por un tema de salud. Pero están todas las imágenes de cámaras a disposición de la Justicia", explicó Pérez, quien deslizó que la actividad deportiva ilegal se habría desarrollado desde el sábado último.

En tanto, se conocieron testimonios de vecinos que indican que hubo otras jornadas previas en las que también se registró actividad deportiva en las mismas canchas.

Lauría y los otros 15 implicados fueron demorados e infraccionados por la Justicia Federal de Campana, que además ordenó el secuestro de cinco vehículos y la clausura del establecimiento.

