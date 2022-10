Pablo Avelluto: "Yo estoy convencido de que Télam no cumple ninguna función"

El exsecretario de Cultura de Cambiemos, Pablo Avelluto, fue el encargado de editar el flamante libro de Mauricio Macri, Para qué. Como tal, profundizó las propuestas político- económicas del expresidente que sostiene que llega el “fin del populismo”. Para el ex funcionario es momento de avanzar sobre los medios públicos de comunicación. “Yo estoy convencido de que Télam no cumple ninguna función”, subrayó.

Al ser consultado por Radio Continental, Avelluto aseguró que es necesario avanzar sobre los medios de comunicación públicos. “¿Necesitamos una agencia como Télam? ¿Necesitamos un canal público como canal 7? ¿No podemos tener otro modelo de medios de comunicación pública que no carguen sobre las espaldas de millones de argentinos con estructuras que son improductivas y con exceso de personal?”, se preguntó.

“Hoy tenemos una libertad conceptual o ideológica para meternos con unas vacas sagradas del estado argentino”, aseguró y retrucó: “Yo estoy convencido de que Télam no cumple ninguna función”.

Para el ex ministro, Télam “ha sido una herramienta de propaganda de prácticamente todos los gobiernos”. “Es una agencia de noticias que tiene más empleados que la agencias de noticias más grandes del mundo”, subrayó.

Sobre Para qué, Avelluto adelantó que “traza una hoja de ruta” de lo que sería el Segundo Tiempo de Cambiemos.

Otra de las propuestas para “achicar el Estado” tiene que ver con Aerolíneas Argentinas . “Toda la Argentina subsidia algo que no es necesario”, había anticipado el propio Macri. “Si hay un destino que no es comercial, ¿Qué hace un gobierno inteligente? Llama a licitación”, insistió y sostuvo que para que esto vuelva está dispuesto a hacer “lo que sé". "Yo no imagino un dólar más destinado a una compañía aérea estatal”, enfatizó.

El epígrafe del libro de Macri: un poema de Kipling

Pablo Avelluto incluyó un verso del poema "Si", de Rudyard Kipling a modo de epígrafe el nuevo libro de Mauricio Macri. "Macri hace referencia al famoso verso del poema Si, de Rudyard Kipling, que preside la puerta que deben atravesar los jugadores de tenis para ingresar al court central en Wimbledon: ‘Si puedes encontrarte con el triunfo y la derrota / y tratar a esos dos impostores de la misma manera’. Mauricio me contó que conoce el poema de Kipling desde muy joven y decidió incluirlo completo como epígrafe de Para qué".

"Al releer el poema, las claves del modelo de liderazgo y del ejercicio del poder por parte de Macri aparecen de manera precisa, casi como una guía para entender su propio camino", detalló Avelluto con respecto a los tópicos resumidos en el epígrafe.



