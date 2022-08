Pablo Avelluto: "Me encantaría que Macri volviese a ser presidente"

Pablo Avelluto, periodista y ex secretario de Cultura durante el gobierno de Mauricio Macri, dialogó en Modo Fontevecchia, por Net TV y Radio Perfil (FM 101.9), y afirmó: "La radicalización de las posiciones pone en tela de juicio los propios principios de la democracia". Por otro lado aseveró que "Juntos por el Cambio no sería Juntos por el Cambio sin Patricia Bullrich y Horacio Rodríguez Larreta".

¿Hay un corrimiento del peso específico de Juntos por el cambio, específicamente del PRO, hacia los halcones?

No creo, hay sectores en todos la clase política, es más transversal a la misma que a un partido. Hay sectores que radicalizan sus posturas en función de sus propias especulaciones políticas como hay otros que plantean la moderación de las confrontaciones con el mismo objetivo.

En ambos casos son parte de la estrategias legítimas para posicionarse para las elecciones 2023. No es algo orgánico de Juntos por el Cambio, donde conviven posiciones más duras y más blandas. Yo me siento un halcón entre las palomas y una paloma entre los halcones, no me siento cómodo con ninguna de las calificaciones zoológicas.

Lo que planteás que no es una cuestión de Juntos por el Cambio, sino de las dos coaliciones y que en realidad las divisiones son entre los moderados que usan esa división como estrategia política, y los que son confrontativos, la utilizan para los mismo. ¿Es más una cuestión estética que ideológica entonces?

En la década de los 60 surgió un cómic en los Estados Unidos que se llamaba precisamente así, y trataba de dos superhéroes: los halcones tenían la fuerza bruta y las palomas, la inteligencia. Cuando funcionaban juntos derrotaban a los villanos, pero el problema era que a veces no funcionaban juntos.

Yendo a un ejemplo más terrenal, tanto Patricia Bullrich como Horacio Rodríguez Larreta, que son personas representativas, ambos son parte de un mismo grupo político, y Juntos por el Cambio no sería Juntos por el Cambio sin ambas posiciones. Para ganar hacen falta los dos.

No hay una posición moral o estética de una por sobre la otra. A veces hay que ser duro y otras inteligente para derrotar a los adversarios. El PRO siempre reunió la inteligencia y la dureza necesaria en Macri. Son como dos partes de la misma familia.

Macri se tienta con el 2023 y ve un Massa sin salida

¿En ese sentido ves los mismo en el Frente de Todos?

No, ahí, con una gran habilidad y leyendo la tradición populista argentina, Cristina logró radicalizar a todo el peronismo, a partir de una estrategia de victimización. El peronismo aprovecha la idea de que está siendo perseguido constantemente por poderes maléficos que buscan destruirlo y a través de él, también al pueblo.

Como cuando Cristina dice "no me juzgan a mí, sino a que juzgan todas las maravillosas que hemos hecho en nuestra historia". En realidad lo que se está juzgando es un sistema de recaudación a partir de la obra pública. Es una tradición argentina muy fuerte eso de victimizarse para tener un mayor respaldo político. Los que estamos siendo víctimas de su halconización somos los argentinos, incluso los peronistas moderados que no les quedo otra que sumarse a esta locura que los está llevando la ex mandataria.

Pablo Avelluto: "la justicia nos da estas sorpresas gratas"

¿No encontrás que la halconización de una coalición irremediablemente genera mayores posibilidades electorales en la coalición contraria al mismo tipo de respuesta? ¿Es decir que la falta de moderación de un lado promueve la falta de moderación del otro?

Es probable, es una lógica que se repite en la historia, son tiempos difíciles para los moderados, a nivel global. La radicalización de las posiciones pone en tela de juicio los propios principios de la democracia. Un ejemplo que me pasó esta mañana es que en la Facultad de Ciencias Sociales donde estudié y di clases hace muchos años sacó un comunicado denunciando una persecución contra Cristina.

La primera respuesta es la indignación, sobre todo cuando uno viene de autonomía universitaria, de la pluralidad. Y una persona me contestó que no puede decir lo que piensa por miedo a la estigmatización de estos sectores mayoritarias en la conducción académica, y eso va eliminando posiciones intermedias y los disensos. Ese es el principal daño que genera el fanatismo, es uno de los costos culturales que tiene esta radicalización.

Contanos un poco del segundo libro de Macri que está por salir...

Surgió a partir de sus experiencias, dando clases y charlas, vinculadas con el diálogo y el poder, como empresario, dirigente en fútbol y político. Lo ayudé en la sistematización de sus ideas sobre estos temas. Va a ser un libro muy interesante a partir de su propio caso: un empresario que tiene que lidiar con la sombra compleja de tu propio padre, luego su salto al fútbol donde se manejan distinto; la demora por el éxito, por el caso de Boca; su decisión de construir una fuerza política, su derrota en el 2003, su victoria en 2007.

Es un recorrido autobiográfico conceptual sobre cómo fue construyendo sus propias ideas del poder y los misterios que tiene el liderazgo en cualquier empresa.

¿La aparición de este libro en este momento, indica la posibilidad de un acercamiento a su candidatura presidencial?

No lo sé, eso lo responderá él. El proyecto del libro nació a finales del año pasado gracias al éxito que tuvo el primero que fue el más vendido 2021 en el país. Me encantaría que Macri volviera a ser presidente, reúne la condición poco frecuente de la experiencia y el aprendizaje, y tanto para profundizar aquello que fue acertado como para corregir en lo que estaba equivocado.

De 1 al 10, ¿qué posibilidades le das a que termine siendo candidato a presidente?

Un 5 de posibilidades.

AO PAR