El Mago sin dientes se reunió con Mauricio Macri y le pasó algunos "trucos"

por Bàrbara Defoix

La mayor expresión de la derrota electoral del oficialismo en las PASO del pasado 11 de agosto fue la imagen de Pablo Cabaleiro, más conocido por el público como el Mago sin dientes, solo en el búnker de Juntos por el Cambio en Costa Salguero. Desde ese día que el mediático artista pedía una entrevista con el presidente Mauricio Macri. Fue gracias a la gala benéfica organizada por la Fundación Margarita Barrientos que finalmente se le cumplió su deseo y pudo quedarse “conforme”, según explicó en diálogo con PERFIL.

El 16 de agosto, a través de su cuenta de Twitter, el Mago sin dientes se dirigió al mandatario para solicitar un encuentro: “Señor Presidente, soy un fiel votante suyo quiero pedirle la posibilidad que me reciba en Casa Rosada para expresarle mis ideas y las de muchas personas que me hablan a diario en varios lugares, me gustaría que pueda escucharme Gracias!!!”.

Señor Presidente @mauriciomacri soy un fiel votante suyo quiero pedirle la posibilidad que me reciba en Casa Rosada para expresarle mis ideas y las de muchas personas que me hablan a diario en varios lugares, me gustaría que pueda escucharme Gracias!!! — EL MAGO SIN DIENTES (@MAGOSINDIENTES) August 16, 2019

Apenas seis días después, Macri se encontró con José Luis Rodríguez en la Casa Rosada. Ante la reunión entre el cantante venezolano y el jefe de Estado, Cabaleiro expresó su malestar en las redes sociales: “Recibió a El Puma ? Y a mi”, fue el breve y conciso mensaje del artista. “No me quejé, sino que más que nada me sentí triste. Entiendo que como artista internacional y destacado como es el Puma (Macri) tenga mayores prioridades. Siendo yo un artista argentino lo que quería era tener la misma oportunidad, pero la tuve, me la dieron”, explicó a PERFIL.

Recibió a El Puma ? Y a mi 😢 — EL MAGO SIN DIENTES (@MAGOSINDIENTES) August 23, 2019

La ocasión para hablar se dio ayer en la gala benéfica que organiza la fundación de Margarita Barrientos y a la que asisten siempre tanto el Mago sin Dientes como Macri. Allí ambos pudieron finalmente tener una conversación. La charla duró apenas 10 minutos pero le permitió al artista quedarse “conforme”.

“Yo le transmití mensajes que a mí me llegan de la gente, tanto de la provincia de Buenos Aires como del interior del país. Cuando yo viajo a realizar mis shows me hablan y lo que le di fue el mensaje de la población, lo que realmente necesita para salir adelante y para que el país pueda seguir creciendo”, contó a este medio Cabaleiro.

Gracias Sr. Presidente ⁦@mauriciomacri⁩ por escucharme ahora en La Rural !!!! Ahora si logré trasmitirle lo que más necesita la Gente y todas mis ideas !!!! ARRIBA ARGENTINA pic.twitter.com/9izphJV9Ll — EL MAGO SIN DIENTES (@MAGOSINDIENTES) August 30, 2019

Por otro lado, el Mago sin dientes le hizo llegar un par de propuestas. “Yo lo que propongo es que a ningún argentino le falte hoy un plato de comida. Teniendo un país como Argentina en el cual podemos abastecer a muchísimos millones de habitantes, no solo de aquí sino del mundo, con el gran capital que tenemos para poder producir alimentos es algo que no es tan difícil y se puede empezar a aplicar para empezar a cuidar a los habitantes”, señaló el artista.

Las otras propuestas estuvieron más enfocadas a la economía pero Cabaleiro manifestó que los detalles precisos de esa parte de la charla los prefiere “mantener privadamente para que lo puedan empezar a aplicar”.

Yo lo que propongo es que a ningún argentino le falte hoy un plato de comida, dijo a PERFIL el Mago sin dientes

Consultado por la reacción que tuvo el Presidente ante estos planteos, el Mago sin dientes indicó: “Me agradeció, también me dio las gracias por mi apoyo y me dijo él lo que más quiere es que la Argentina salga adelante y se vea en el mundo de la mejor forma. Le gustó todo lo que yo le transmití, habrá que ver ahora si eso se puede aplicar”.

BD EA