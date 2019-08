Margarita Barrientos se reencontró con Macri: "Siempre voy a estar a su lado"

El presidente Mauricio Macri destacó esta noche el ejemplo de la dirigente social Margarita Barrientos y afirmó que "frente a las peores adversidades, ella siempre puso esa actitud de trabajo, de humildad, de decencia". "Siempre admiré de Margarita lo que le pido a todos los argentinos, algo tan fundamental en la vida, porque Margarita es alguien que jamás se resignó, que jamás dijo ‘esto no se puede’", señaló el mandatario.

Macri y su esposa, Juliana Awada, asistieron este jueves por la noche a la cena anual de la Fundación Margarita Barrientos, que se realizó en el predio de La Rural, y a la que también asistieron el jefe de Gabinete, Marcos Peña, y el ministro del Interior, Obras Públicas y Vivienda, Rogelio Frigerio, entre otras autoridades. Por su parte, Barrientos ratificó su respaldo a Macri: "Le quiero decir, señor Presidente, que siempre voy a estar a su lado. Lo voy a apoyar siempre mientras usted esté en la política. Sabe que lo aprecio mucho".

"Cuanto más la conozco más la quiero, hace muchos años que nos conocemos, que hemos soñado juntos, que hemos trabajado juntos", sostuvo el Presidente sobre la trabajadora social. "Yo creo que Margarita aceptó ese desafío que yo le digo todos los días a los argentinos que tenemos que aceptar y que cuando decidimos cambiar en el 2015 fue lo que nos movilizó.

El reproche de Margarita Barrientos: "Las medidas anunciadas por Macri llegan demasiado tarde"

“Aceptar los problemas, enfrentarlos, siempre pensando en que podemos. Y, además, algo mucho más profundo. Que podemos ser mejores. Que trabajando juntos, dialogando, diciéndonos la verdad, sin robarnos, podemos ser cada día mejores", dijo. “Gracias Margarita por este ejemplo que nos das todos los días a todos. La verdad que conocerte y trabajar juntos es una de las alegrías que me ha dado la vida y la política", finalizó Macri.

La cena constituyó el primer encuentro del presidente y Barrientos después de las PASO, cuando ella señaló al presidente “la tardanza” en implementar el paquete de medidas para ayudar a las clases con menos recursos, y por haber escuchado más a los miembros de su equipo que a sus votantes. Barrientos consideró que “las medidas anunciadas por Macri llegan demasiado tarde”

En esa ocasión, Margarita Barrientos dijo que Macri no escuchó sus consejos. "Mucha gente que lo quería ya no lo quiere. Yo le dije que tenía que escuchar menos a su entorno y más a la gente". Sin embargo, la referente social reafirmó su apoyo al mandatario pese a la difícil situación económica. “Siempre confié en que Macri iba a sacar el as bajo la manga, pero en los últimos tiempos la situación ya no era la misma", agregó.

D.S.