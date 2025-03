Pagano: la Casa Rosada no quiere darle el gusto y no la echará

Desde la última sesión de la Cámara baja, la diputada Marcela Pagano se dedicó a disparar munición gruesa contra Martín Menem, el titular del cuerpo. Pero esos dardos no serán suficientes para que sea expulsada del bloque, por el momento. En Balcarce 50 sostenían que Pagano continuará en el bloque, a diferencia de otros protagonistas de internas, como Oscar Zago y Lourdes Arrieta, que terminaron eyectados del espacio libertario. En el Gobierno no creen conveniente sumar ruido en la agenda con la expulsión de la comunicadora en estos momentos, menos después de una semana en la que el oficialismo consiguió que la marcha de los jubilados no tenga incidentes a gran escala. Eso fue en la calle. Dentro del recinto, el oficialismo pudo blindar el DNU 176/25 que habilita al Ejecutivo a realizar un nuevo acuerdo con el Fondo Monetario Internacional.

Hay otro motivo de fondo: en el oficialismo dicen que Pagano siempre “votó bien”, es decir, que al momento de cada votación en Diputados acompañó lo determinado por la conducción del bloque. Y que siempre se mostró leal a Javier Milei. No obstante, no deja de llamar la atención la actitud de la primera línea del oficialismo en relación con la diputada en comparación con lo sucedido con Zago y Arrieta. En su momento, el que supo ser presidente del bloque y hoy es la cabeza del MID, se opuso a Menem en la conducción y entró en cortocircuitos con Karina Milei, la secretaria general de la Presidencia. Después de una reunión del bloque quedó sellada su expulsión. Una situación similar sucedió con Arrieta: discutió a los gritos con el presidente de la Cámara baja, denunció a Nicolás Mayoraz por “maltrato” y cuestionó al entorno del Presidente. Sin embargo, el peso de Arrieta no es el mismo que tiene Pagano. La periodista sigue reclamando la presidencia de la Comisión de Juicio Político de Cámara baja y Menem no la reconoce como tal. Esa controversia lleva un año y todavía sigue sin encontrar una salida, entre otras cosas, porque Karina ordenó impedirlo. Por eso ahora buscarán evitar que escale la tensión, ya que la oposición podría aprovechar el caso.