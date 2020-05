Para Aníbal Fernández, la idea de Fernanda Vallejos es "recontra loca, un despropósito"

A Aníbal Fernández la idea de que el Estado nacional se apropie de las acciones de las empresas a las que asiste en medio del parate económico le parece “recontra loca” y “un despropósito”. “La situación es muy mala, horrible, tenemos que ver entre todos cómo hacemos para salir, pero no sacándole patrimonios a los otros. Es un despropósito sin sentido que no pienso callar”, dijo el exjefe de Gabinete del kirchnerismo.

Entrevistado en el programa Animales Sueltos, el interventor de Yacimientos Carboníferos Río Turbio dijo sobre la propuesta de la diputada Fernanda Vallejos: “Esa idea no es loca, es recontra loca. Por qué razón tengo que ir yo a sacarle el patrimonio a nadie, si lo que tengo que hacer es una compensación. Hablamos de compensación, de préstamos, subsidios o cosa que se le parezca, lo vengo diciendo desde el primer momento”.

“Desde el primer momento estoy en contra de esa apreciación porque estoy hablando de compensación”, afirmó Fernández. “El Estado tiene que compensar lo que está sucediendo, la situación es muy mala, horrible, tenemos que ver entre todos cómo hacemos para salir, pero no sacándole patrimonios a los otros. Es un despropósito sin sentido que no pienso callar”. “No tengo nada con Vallejos, no me interesa personificar la discusión”, aclaró, y minimizó la idea: “Nunca hubo proyecto, no hablemos de esa posibilidad porque no va a existir nunca. Sin haberlo hablado con el Presidente, sé lo que piensa y jamás haría semejante cosa de manotearle el patrimonio a nadie”.

Aníbal, insistió, sin embargo, que apoya el proyecto oficialista del impuesto a la riqueza: “En definitiva, este es el país que te dio la oportunidad de que lo hagas. Es una sola vez, no es un impuesto, es una contribución por única vez en la cual esas 12 mil personas -son personas no son empresas- contribuirían para que se pueda ir resolviendo la situación de estas compensaciones que se hacen”. “El Estado va a tener que invertir de la forma que sea y, entre otras cosas con el impuesto a las grandes fortunas, morigerar ese impacto para que pueda hacer las compensaciones que tiene que hacer. No tiene más remedio”, señaló.

Mirá el video con la entrevista completa

DS