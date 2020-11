Para Ernesto Sanz, la reforma judicial responde a un "plan de impunidad y venganza de CFK"

El ex presidente de la UCR Ernesto Sanz aseveró que el intento de cambiar las mayorías necesarias para elegir al Procurador General de la Nación responde al "plan de impunidad y venganza" de la vicepresidenta Cristina Fernández de Kirchner.

La semana pasada el Senado avanzó con la reforma de la Ley Orgánica del Ministerio Público Fiscal, con el objetivo de designar a Daniel Rafecas en el cargo de procurador, tal como lo propuso Alberto Fernández en el inicio de su gestión. La medida flexibiliza la mayoría para el nombramiento y fija un límite temporal para su mandato.

La reforma establece, entre otros puntos, que el jefe de los fiscales sea designado por el Senado con "mayoría absoluta", es decir, la mitad más uno del total de la Cámara alta, en lugar de la mayoría calificada (de dos tercios de los votos) que se necesita en la actualidad. A su vez, pone la misma condición para su remoción, lo que permitiría avanzar sobre el titular actual del Ministerio Público Fiscal, Eduardo Casal.

El Senado avanza con la reforma del Ministerio Público para designar el procurador

"Este es un Gobierno que desde que arrancó tuvo muy pocos planes. Pero desde el primer día tuvo un plan vinculado a la Justicia. Un plan que no es del Gobierno, es de la vicepresidenta", indicó Sanz al ser entrevistado este lunes 23 de noviembre por Luis Novaresio en radio La Red.

El co-fundador de Cambiemos opinó que la intención del oficialismo es "quitar a Eduardo Casal cambiando las reglas de juego y llevándose por delante al hombre propuesto por Alberto Fernández que es Daniel Rafecas". "Es un plan de impunidad y venganza. Van en paralelo", consideró el dirigente radical.

Este es un Gobierno que desde que arrancó tuvo muy pocos planes. Pero desde el primer día tuvo un plan vinculado a la Justicia, dijo Sanz

Para Sanz, "la falta de protección de los testigos arrepentidos, los traslados de los jueces, lo del procurador" son elementos que forman parte del "plan de Cristina Kirchner". "La reforma judicial en el Senado se desvirtuó totalmente. Se agregaron cargos de todo tipo", expresó.

Críticas al Gobierno y análisis de la oposición

El referente del radicalismo habló además de otras cuestiones. En otro tramo de la entrevista, deslizó fuertes críticas al Frente de Todos por su gestión al destacar que hay dos posturas diferenciadas en el Gobierno, la de Alberto Fernández y la de Cristina Kirchner. "Hay una contradicción permanente, doble proyecto, doble mirada del país", cuestionó.

El ex titular de la UCR también se refirió a la situación actual del país. "La realidad argentina marcha en camino de decadencia. La economía argentina no está bien y pareciera que no va a estar mejor", subrayó.

Respecto a la oposición, Sanz analizó que en la actualidad "no hay líderes naturales en Cambiemos". "Durante cuatro años estuvo el liderazgo de Macri, pero ahora no hay liderazgos naturales. Hacia 2021 y 2023 vamos a tener liderazgos concretos", anticipó. "Este es un enorme desafío para Juntos por el Cambio. Si no hubiera PASO, tenemos que tener un sistema de primarias como el de los partidos americanos. Los liderazgos los va a terminar eligiendo la sociedad. Los que quieran protagonizar van a tener tiempo para mostrar sus condiciones", cerró.

B.D.N./FeL