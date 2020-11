Tras el pedido de Elisa Carrió para que Juntos por el Cambio respalde la designación de Daniel Rafecas, el Senado avanzará este lunes 2 de noviembre en el debate por la modificación de la Ley del Ministerio Público Fiscal. La Cámara Alta retomará la discusión respecto a la duración del cargo del Procurador General de la Nación, durante una reunión de comisión a la que fueron invitados especialistas en derecho.

La decisión de avanzar con la discusión de la reforma a la ley del Ministerio Público quedó formalizada el jueves pasado cuando el oficialismo se impuso en una votación durante la sesión del Senado contra el pedido de la oposición para retirar los proyectos en cuestión.

Las iniciativas que comenzaron a tratarse en la comisión de Justicia y Asuntos Penales de la Cámara alta fueron presentadas en diciembre por los senadora Lucila Crexell, Movimiento Popular Neuquino, y Martín Lousteau, de Juntos por el Cambio.

Los senadores opositores pidieron retirar de la discusión del Senado las iniciativas de su autoría pero el oficialismo rechazó la solicitud al considerar que una vez presentados pertenecen al pleno del cuerpo, y decidió avanzar con la discusión del tema en comisión.

Para ello, el presidente de la comisión de Justicia, el senador del Frente de Todos Oscar Parrilli, convocó para este lunes a las 15 a una segunda videocoferencia a la que invitó a exponer a tres expertos.

El primero de los especialistas que hablará ante los senadores será Alberto Binder, presidente del Instituto de Estudios Comparados en Ciencias Penales y Sociales (Inecip), quien además es profesor de posgrado de Derecho Procesal Penal en la Universidad de Buenos Aires.

El segundo de los expositores es Maximiliano Rusconi, exfiscal general de la Procuración General de la Nación y abogado especialista en derecho penal y procesal penal y cerrará la exposición Daniel Ernetta, ministro de la Corte Suprema de Justicia de la provincia de Santa Fe.

El primero de los proyectos a tratar es el de la senadora Crexell, que propone la modificación de la ley orgánica del Ministerio Público respecto del Procurador General, cargo que actualmente está en poder de Eduardo Casal.

Tanto Crexell como Lousteau pidieron en sendas notas a la Presidencia de la Cámara el retiro de los proyectos por considerar que "no es el momento oportuno" para discutirlos en medio de la pandemia.

También consideraron que el oficialismo pretendía "utilizar con fines políticos" las iniciativas para avanzar en el reemplazo de Casal, sin el acuerdo de la oposición.

Uno de los proyectos de Crexell establece que el Procurador General dure en su función cinco años y que pueda se reelegido por única vez con el voto de las dos terceras partes de los miembros presentes en el Senado.

El segundo expediente de la legisladora neuquina propone los mismos requisitos, pero en el caso del Defensor General de la Nación.

La iniciativa del porteño Lousteau establece una duración de seis años para el Procurador General, igual que para el Defensor; y sólo pueden ser reelegidos una vez.

Apoyo y rechazos

Para designar a un nuevo procurador se requieren los dos tercios de los votos del Senado por lo que el oficialismo del Frente de Todos necesita sumar voluntades de la oposición.

Desde el oficialismo se impulsan acciones parlamentarias para desplazar a Casal por mal desempeño de sus funciones a raíz de acusaciones por irregularidades en la designación de fiscales.

El Poder Ejecutivo propuso al juez federal Daniel Rafecas para el cargo, pero parte de la oposición de Juntos por el Cambio rechazó la nominación. Al mismo tiempo, corrieron versiones, sin confirmación, de que el kirchnerismo duro no querría negociar ahora el pliego de Rafecas ya que la vicepresidenta, Cristina Fernández, querría en ese puesto a la santiagueña Indiana Garzón o a su asesora Graciana Peñafort.

En este marco, la Mesa Nacional de Juntos por el Cambio se reunirá hoy para dirimir si va a acompañar o no la designación de Rafecas al cargo de Procurador General de la Nación.

En el cónclave estarán dos vertientes principales de la coalición, que tiene a la llamada "ala dura", con el ex presidente Mauricio Macri y la ex ministra de Seguridad, Patricia Bullrich, y el "ala dialoguista", con el jefe de Gobierno porteño, Horacio Rodríguez Larreta, la ex gobernadora bonaerense María Eugenia Vidal y varios intendentes bonaerenses.

La exdiputada y fundadora de Cambiemos Elisa Carrió se diferenció de los dirigentes de su propio espacio y pidió días atrás apoyar la postulación, en una actitud que fue criticada hacia el seno de la coalición opositora.