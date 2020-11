Pichetto defendió a Macri y pidió unificar la posición por Rafecas

En plena disputa opositora sobre la candidatura de Daniel Rafecas como Procurador General de la Nación, el auditor general y ex candidato a vicepresidente Miguel Angel Pichetto salió a sentar su postura en el conflicto y lo hizo en favor del ex mandatario.

“Macri no fue. Alguien que tiene 30 puntos, tiene una historia, fundó un partido, el dueño de un conjunto de ideas y que lo conocen en el pueblo más recóndito del país es Mauricio Macri. Hay un análisis muy precario de la política, si no no se explicaría la vigencia de la vicepresidenta” Cristina Kirchner, razonó Pichetto, en abierta contraposición a la lectura de Elisa Carrió, quien señaló que “Macri ya fue”.

En igual sentido se pronunció el jefe del radicalismo Alfredo Cornejo quien indicó que “en tanto oposición, tenemos que estar más unidos que nunca y que no nos sobra nadie. No tenemos que tirar a nadie por la ventana”.

Según recordó Pichetto, “en el tema Rafecas, Juntos por el Cambio dijo ‘vamos a hacer una reunión general cuando llegue el momento y definir una postura política’. Mientras tanto las opiniones individuales pasaban a un segundo plano, lo importante era la unidad del espacio y una postura uniforme en el Senado”.

Carrió protagonizó el último viernes una foto de fuerte impacto interno junto a María Eugenia Vidal y Horacio Rodríguez Larreta, dos referentes ejecutivos del PRO que coinciden con su estrategia de permitir al Gobierno nacional avanzar con la candidatura de Rafecas y que ahora pretenden influir en la decisión final del Senado.

Según confirmaron a PERFIL fuentes parlamentarias, por estas horas el interbloque que comanda Luis Naidenoff en la Cámara alta trabaja en la postura que llevará a la reunión de la Comisión de Justicia que se concretará mañana a las 15, donde el oficialismo pretende avanzar con tres proyectos para modificar el Ministerio Público Fiscal, que eliminan la condición vitalicia del cargo de procurador y permitirían desplazar a Eduardo Casal, quien se desempeña de manera interina. Una de las alternativas sería vaciar la comisión que se reunirá de manera virtual, en línea con la estrategia que ya utilizó en varias oportunidades Juntos por el Cambio para mostrar su enojo, pero también se está barajando la posibilidad de invitar a expertos para que se manifiesten en contra de la maniobra del Frente de Todos.

Durante el verano, Juntos por el Cambio ya había tratado a nivel de sus máximas autoridades la postulación de Rafecas e hizo conocer su negativa, lo que dejó en stand by el avance del pliego en el Senado, donde necesita de los dos tercios de los votos para su aprobación. Por el momento, esa postura se mantiene sin cambios y, según aclaran con ironía y sin buenos modales, que no les interesa lo que diga Carrió sobre el asunto. No obstante, admiten que podría llegar a abrirse una vía alternativa de negociación que tenga su origen en el diálogo entre el presidente Alberto Fernández y los gobernadores opositores, tal como sucedió con el Presupuesto 2021. Un pedido del Poder Ejecutivo a los mandatarios provinciales, que tienen el control sobre sus senadores, sería una de las posibilidades para destrabar el tema, admiten los referentes del interior.

Juntos por el Cambio perdió a un diputado

El diputado riojano Felipe Alvarez, uno de los integrantes de Juntos por el Cambio que sorprendió con el voto a favor del Presupuesto 2021, abandonó el interbloque para conformar el bloque Acción Federal.

De extracción peronista, Alvarez compartirá el espacio con Antonio Carambia, otro díscolo del macrismo, que integraba el interbloque Unidad y Equidad Federal comandado por José Luis Ramón, con posturas cercanas al Frente de Todos. En diciembre de 2019, Juntos por el Cambio ya había sufrido dos bajas con el alejamiento de Beatriz Avila y Pablo Ansaloni, a quien el ex presidente Mauricio Macri calificó como “traidores”.

Con la salida de Alvarez, que lleva menos de un año como diputado, JxC quedará con 115 integrantes, frente a los 118 con los que cuenta el Frente de Todos.