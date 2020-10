Carrió respondió a las críticas en JxC por su apoyo a Rafecas: "No tendría que darles explicaciones"

La líder de la Coalición Cívica, Elisa Carrió, sorprendió este martes por su apoyo al Gobierno para que tenga los votos y pueda avanzar con la designación de Daniel Rafecas como Procurador General de la Nación. Esto despertó cierta furia dentro de Juntos por el Cambio y Lilita salió a responderle a los que la criticaron: "No tendría que darles explicaciones. Todos ustedes me abandonaron en el 2011".

La postura de la ex diputada nacional y de su espacio abrió un nuevo frente de debate interno en el principal espacio opositor ya que se mantenía el rechazo unánime a Rafecas. Según pudo saber PERFIL, la bronca explotó en JxC: "(Luis) Naidenoff y (Humberto) Schiavoni, están re calientes”. El próximo lunes está previsto que se vuelvan a ver la cara, de manera virtual, la decena de dirigentes del PRO, la UCR y la CC-ARI que integran la mesa de Juntos por el Cambio.

"Escucho diatribas contra la estrategia pensada. No es que cambié, la tengo desde marzo, de dar apoyo institucional desde el Senado al juez Rafecas. La verdad es que no tendría que darles explicaciones porque ustedes confían en mí cuando los ayudo y después no confían en mí, y después vuelven a confiar. En tiempos no electorales me matan y en tiempos electorales soy la reserva moral de la nación. Los quiero igual", expresó Carrió.

Broncas y debates en Juntos por el Cambio por el apoyo de Carrió a Rafecas

En un mensaje compartido desde sus redes sociales, manifestó: "Uno puede no tener cargos políticos pero no puede eludir la responsabilidad ni por la nación ni por el mundo. Hay que tener conducción y estrategia de salvar a la Argentina de ser la Venezuela de Maduro".

"Muchos de ustedes son jóvenes y tienen que saber la historia. Los adultos que hemos vivido el 75, el 89, dictadura, los 90, el 2001. Tienen que explicarles a sus hijos cómo quedamos, sino no hay entendimiento", afirmó.

Como anticipo va la réplica a los que me critican

Esta noche en #TerapiaDeNoticias voy a explicar, porque Rafecas. Y sobre la situación que estamos atravesando, los hechos se están dando. Entonces ahora puedo hablar.

Les digo 👇https://t.co/1saQAS2wrJ — Elisa Lilita Carrió (@elisacarrio) October 28, 2020

En esa línea, criticó a los dirigentes más jóvenes: "El otro día una diputada de la UCR joven dijo vamos a dejarnos de anécdotas, ella confunde historia con anécdota. La historia está hecha de acontecimientos que bien un ignorante podría tratar de anécdota. Esa es una de las razones por las que me fui de la cámara. Para ser diputado nacional hay que estudiar historia porque la historia te enseña a no repetir errores".

"No dependo de la opinión de ustedes, lo digo sinceramente, gané todos los concursos en la universidad por mérito, y a los 28 años fui titular de cátedra, no a los 50, no como el presidente y alguno del gobierno de científicos. También me sometí a las urnas, gané, perdí, pero ahora no me someto más a las urnas", comentó.

Sorpresa política: Carrió apoya al Gobierno en la postulación de Rafecas como Procurador

Asimismo, siguió: "Nunca miré una encuesta. Cuando saqué el 1,8% seguí luchando, por ustedes, por los que no me votaron. Los que decían hay que votar a (Hermes) Binner, a (Roberto) Lavagna para que después se entregara a (Néstor) Kirchner, igual yo los quiero".

"En consecuencia, no quiero su aplauso, respondo ante mi conciencia y ante Dios. No los culpen ni a Juan López, ni a Maricel Etchecoin ni a Maxi Ferraro, son ellos los que se quedaron cuando todos ustedes me abandonaron en el 2011 y saqué el 1,8%. Después lloraban algunos y me pedían perdón en las marchas al Obelisco, estaba Toty y la gente pobre, pero nadie me quería mirar con el 1,8%", expresó Lilita.

Por último, concluyó: "Nunca miré las encuestas y me siento responsable por la nación argentina. Y esa responsabilidad por más que yo la quiera eludir no puedo. En todo caso, crean mi mística. Tengo temor y amor a Dios. Creo en la oración, construyo el pensamiento con la inteligencia y la razón. No necesito ni mendigo la aprobación, ellos me acompañan como me acompañaron en la soledad más absoluta que me dejaron ustedes".

EuDr CP