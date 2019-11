Para Espert, la figura política del año 2019 fue Cristina Kirchner: "La jugada que hizo fue magistral"

Poco antes de las PASO, el economista liberal y ex candidato a presidente José Luis Espert había calificado de "demente" a la expresidenta Cristina Kirchner, sin embargo, con la elección ganada por el Frente de Todos, no dudó en postularla en la categoría "Mujer política del año" durante un programa de televisión. "Sin dudas la jugada que hizo, políticamente hablando, fue magistral", sentenció.

Durante el programa Debo Decir, conducido por Luis Novaresio, el economista tuvo que elegir entre las mujeres del arco político argentino a la "mejor" para el puesto 2019. "Cristina Kirchner sin dudas, la jugada que hizo es magistral", en referencia a la estrategia de bajar su candidatura a la vicepresidencia y, en su lugar, lanzar a Alberto Fernández.

Pero Espert separa los tantos. Así como reconoció la estrategia política de la vicepresidenta electa, aclaró: "Para mi es parte del problema de la decadencia argentina". En junio pasado, con las listas definidas, en su cuenta de Twitter había apuntado contra Fernández de Kirchner, Axel Kicillof y Julio de Vido: "Que este conjunto de dementes puedan volver a gobernar, hace de nosotros 'La Sociedad Complice'. Hicieron todo mal motivo por el cual tendremos que pagar más impuestos todavía. Presos los quiero. A todos. Arruinaron más todavía a nuestro país", en relación a los reclamos de empresas extranjeras y bonistas por US$ 5.300 que enfrenta el país.

Espert: "Ya vimos lo que es esto cuando el kirchnerismo toma todo"

Durante la campaña sus críticas también fueron dirigida a Cambiemos ya que considera que "Macri y Cristina son lo mismo, por lo menos a nivel económico. Si Macri no fuera Cristina estaríamos en otra discusión, no estaríamos discutiendo la pobreza, no estaríamos discutiendo un acuerdo con el Fondo. Mirá el fracaso que será Macri que volvimos con el Fondo".

Espert anunció en noviembre de 2018 su candidatura para presidente con el objetivo de "armar una alternativa al macrismo y el kirchnerismo", e insistió: "Con Cambiemos hemos terminado con un acuerdo con el Fonto Monetario Internacional, con megadevaluación, con los salarios destruidos a tarizafos e impuestazos, ¿y cuál es la diferencia entre un peronismo que nos ha destruido y Cambiemos? Ninguna. Que Lavagna se presente como un cambio es ridículo".

DR/FeL