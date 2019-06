José Luis Espert, sobre Cristina, De Vido y Kicillof: "Los quiero presos a todos"

El economista José Luis Espert apuntó este domingo 9 de junio contra la expresidenta Cristina Fernández de Kirchner y los exministros Axel Kicillof y Julio De Vido, a los que trató de "conjunto de dementes" a los que quiere "presos" porque "hicieron todo mal", en relación a los reclamos de empresas extranjeras y bonistas por US$ 5.300 que enfrenta el país.

"Que este conjunto de dementes puedan volver a gobernar, hace de nosotros 'La Sociedad Complice'", expresó en sus redes sociales, junto a una nota del diario Clarín titulada "La Argentina aún enfrenta juicios de empresas y bonistas por US$ 5.300 millones". En la foto de la publicación, se pueden ver a Kicillof y De Vido junto a la exmandataria y candidata a vicepresidenta por la fórmula Fernández-Fernández. "Hicieron todo mal motivo por el cual tendremos que pagar más impuestos todavía. Presos los quiero. A todos. Arruinaron más todavía a nuestro país", expresó el profesional de tinte liberal.

En la misma línea, la semana pasada Espert también cargó contra la ex presidenta por la estatización de Aerolíneas e YPF. "Esta gente tiene que estar presa porque experimentan con nosotros como si fuéramos cobayos", sentenció, y exigió "juicios por mala praxis" en la gestión estatal. "Cuando recibís un juicio en contra en un hecho como éste es mala práxis abierta. Tiene que haber castigo para esto", expresó.

Aunque sus críticas a Cristina Kirchner son conocidas, Espert suele despacharse contra los dirigentes de todo el arco político. "Macri y Cristina son lo mismo, por lo menos a nivel económico. Si Macri no fuera Cristina estaríamos en otra discusión, no estaríamos discutiendo la pobreza, no estaríamos discutiendo un acuerdo con el Fondo. Mirá el fracaso que será Macri que volvimos con el Fondo", argumentó hace poco durante una entrevista a la Revista Noticias.

Roberto Lavagna también fue blanco hace poco de sus críticas. “Es un síntoma de nuestra enfermedad”, afirmó Espert sobre el precandidato de Alternativa Federal al ser entrevistado hace poco por Baby Etchecopar. “Lavagna es parte del problema, no de la solución. Lavagna y el peronismo, que se presenta hoy como una opción frente a Cambiemos, es la oposición política a Cambiemos, pero en esencia son lo mismo”, recalcó.

José Luis Espert: “El Presidente no tiene nada de liberal”

Espert anunció en noviembre de 2018 su candidatura para presidente en las elecciones de octubre. Según precisó, quiere "armar una alternativa al macrismo y el kirchnerismo". El economista asegura contar con el apoyo de 2,5 millones de votantes para las elecciones presidenciales. “Con Cambiemos hemos terminado con un acuerdo con el Fonto Monetario Internacional, con megadevaluación, con los salarios destruidos a tarizafos e impuestazos, ¿y cuál es la diferencia entre un peronismo que nos ha destruido y Cambiemos? Ninguna. Que Lavagna se presente como un cambio es ridículo”, aseguró por esos días.

