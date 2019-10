Espert: "Estamos dando vueltas y por culpa de Macri vuelve el kirchnerismo"

José Luis Espert se paró en el centro de la disputa electoral para criticar tanto al macrismo como al kirchnerismo por provocar mutuamente su mutua llegada al poder por sus malas administraciones. "Lo loco es que Alberto Fernández se proponga como salvador de la patria e integró un gobierno que nos depositó en Macri, quien ahora nos vuelve a poner en el kirchnerismo", dijo este miércoles el candidato presidencial del Frente Despertar.



El candidato neoliberal aseguró que Argentina está "dando vueltas en el mismo lugar". "Ahora por Macri es probable que terminemos otra vez en el kirchnerismo. Es obvio que el macrismo usó una estrategia menos psicópata para gobernar mal y metiendo el miedo de que puede volver" el kirchnerismo, pero "la estrategia del miedo es muy equivocada". "Macri fracasó y por el fracaso de Macri tenemos al kirchnerismo golpeando las puertas", aseguró en Todo Noticias.

Ya en el debate presidencial del pasado 20 de octubre, como en muchas otras ocasiones, Espert había señalado que sus contrincantes elecotorales son parte de un sistema "que destruye a los ciudadanos y que forman parte de un "virus" que "se está comiendo al país". "Usted, señor Presidente ahora grita por todos lados 'Sí, se puede', pero pasaron cuatro años y no pudo. No supo o no quiso", le dijo a Macri. Al candidato del Frente de Todos le dijo: "Si usted gana y hace lo que dice, la crisis de Macri quedará chiquita".

D.S.