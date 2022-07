Para Leandro Santoro, "la renuncia de Guzmán fue irresponsable"

Leandro Santoro se pronunció públicamente con respecto a la situación actual del país y reconoció que se siente “preocupado pero esperanzado” tras la designación de la nueva ministra de Economía, Silvina Batakis. A su vez, acusó a Guzmán de renunciar de una forma “terriblemente irresponsable”.

“Estoy preocupado pero, dentro de ese marco de preocupación, un poco esperanzado. La llegada de Silvina puede ayudar a suturar la grieta interna. Es una ministra con cintura política y reconocimiento de sus pares”, expresó el diputado oficialista con respecto a la funcionaria en diálogo con el programa Navarro 2023 por El Destape Radio.

Además, el legislador profundizó en su visión de la nueva titular de la cartera de Economía y resaltó que “sus primeros mensajes fueron inteligentes”. “Apuntó a calmar los mercados y también mandó un mensaje a la política. Las bases con las cuales empezó a construir su discurso y diálogo con la sociedad son las que uno esperaba que tuviera un ministro de Economía”, agregó.

“No ayudó la terrible irresponsabilidad de Guzmán de renunciar de la manera que renunció”, manifestó Santoro y aseguró que el accionar del ex ministro “explica mucho sobre las tensiones en los precios, las dificultades en las cadenas de suministros y las conductas especulativas”.

Por otra parte, en referencia a la grieta interna del oficialismo, Santoro enfatizó en la importancia de “construir poder político” y explicó que “la única manera de disciplinar al poder económico, ordenar el conflicto distributivo y generar un círculo virtuoso de desarrollo, es con un empoderamiento de la política”.

Asimismo aseguró que “la política es política económica y la economía es economía política” e indicó que “por eso el Gobierno y el Frente de Todos tienen que continuar con el proceso de recapitalización política”. En este sentido, considera que dicho proceso comenzó con la llamada de Alberto Fernández a Cristina Kirchner.

“No existe ninguna posibilidad, por más capacidades que tenga Silvina Batakis, de recomponer la confianza en la economía si no mandamos una señal política clara y contundente de unidad, porque todos los problemas tienen origen en la crisis de expectativas”, sostuvo y añadió que “se necesita un shock de confianza”.

Con respecto a este tema, concluyó: “Sin poder político, democrático, transparente, plural, abierto, eficaz, eficiente, que permita darles certezas a la gente, es imposible tranquilizar la economía, que supuestamente era uno de los principales objetivos que tenemos como espacio”.

En cuanto a la realización de nuevas incorporaciones y cambios en el gabinete, puntualmente en relación a Sergio Massa, el diputado señaló que “es importante incluir en el dispositivo central de la coalición a personas que tengan vocación de poder y capacidad de generar novedades”.

“A mí me gustaría que Sergio Massa esté en el Gobierno”, confesó. Sin embargo, remarcó que “acá no hay salvadores. No es que ‘entra Massa y ya está’. Tenemos que trabajar en el poder político y construir un poder propio” y advirtió que “cuando la política pierde poder, los dueños del dinero terminan definiendo todas las variantes”.

Al ser consultado sobre la interna que se está dando en Juntos por el Cambio, el legislador oficialista sugirió que “Macri no está buscando una candidatura sino que está buscando poder político. Si eso después culmina en tener una posibilidad de competir, supongo que lo haría”.

Finalmente, Santoro se refirió al controvertido asunto de los planes sociales y opinó que “las organizaciones sociales no tienen que administrar los planes, tienen que administrar proyectos productivos”. En esta misma línea, expresó que “tienen que haber herramientas del Estado para ayudar a que la economía popular sea lo más formal y productiva que se pueda”.

