Paraguay: denunciaron a Horacio Cartes por su acuerdo con Macri sobre Yacyretá

Referentes de la oposición en Paraguay denunciaron este martes 17 de agosto al expresidente Horacio Cartes por el acuerdo que firmó en 2017 con su entonces par, Mauricio Macri, en el que reconoce una deuda de USD 4.000 millones por la represa de Yacyretá.

La denuncia ante la Unidad Especializada de Delitos Económicos y Anticorrupción es por “lesión de confianza, asociación criminal y daño patrimonial” al Estado paraguayo y estuvo firmada por los titulares de diferentes partidos opositores.

Entre ellos, Efraín Alegre (Liberal Radical Auténtico) y Guillermo Ferreiro (Revolucionario Febrerista), con el respaldo del Frente Guasú, Encuentro Nacional , Movimiento Popular Colorado, Franja Colorada, Partido de la A y el Partido Democrático Progresista.

El expresidente de Paraguay, Horacio Cartes.

El escrito denuncia también que Cartes se comprometió a vender energía a un precio por debajo del valor de mercado. Dicho acuerdo fue aprobado por el Congreso un año después de su firma y en las dos semanas previas a que termine el mandato del mismo.

El nombre de Macri figura en en la presentación por ser el firmante argentino, quien en varias oportunidad se jactó de la buena relación de amistad que mantuvo que Cartes, nacida en el ámbito futbolístico y a partir de su gestión en Boca Juniors y Libertad.



Inclusive, en plena pandemia de coronavirus y con las restricciones a los viajes ya vigentes, viajó a Asunción en el mes de julio del año pasado para verse con el expresidente paraguayo y con su sucesor, Mario Abdo Benítez.

El encuentro entre Mauricio Macri y Horacio Cartes, que tuvo lugar en julio de 2020.

“No se pudo realizar una auditoría, pero los documentos presentados son muy claros y demuestran que desde 1992, habiendo sido rechazada una nota reversal, aun así se aceptó una deuda a la Argentina, que no fue aprobada por ambas partes", reconocieron.

Por ende, consideraron que "se procedió a un pago en perjuicio del Tesoro paraguayo”. Ferreira agregó que la Fiscalía ya tiene “conocimiento claro” del presunto daño patrimonial, por lo que “corresponde que abra una investigación penal".



El referente del Revolucionario Febrerista adelantó también que los partidos denunciantes buscarán una negociación con autoridades argentinas para intentar revertir el acuerdo, pese a que –según indicó- Argentina se ve beneficiada con el convenio.

Macri propuso a Cartes crear un "Grupo de Puebla" conservador para cercar a Fernández

Alegre, por su parte, destacó la importancia de “hacer la denuncia en la instancia correspondiente”, pese a sus reiteradas quejas acerca de que el Ministerio Público responde al oficialismo. “Es un caso grave, que representa un perjuicio para la ciudadanía", dijo.

"Ésta es una traición a la patria”, subrayó, según los sitios de los diarios ABC Color y Última hora. Acto seguido, advirtió que “hay gato encerrado con este acuerdo”, porque no se permite una auditoría en la Entidad Binacional Yacyretá (EBY).



"Tomar una deuda en detrimento del Paraguay, una deuda que no está auditada, es obra de una asociación. Porque no es solo Cartes. Ahí están también los directores de todas las instituciones, la Cancillería y todos los que participaron de esa negociación", concluyó.

JFG / ds