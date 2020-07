Macri propuso a Cartes crear un "Grupo de Puebla" conservador para cercar a Fernández

Horacio Cartes es el poder detrás del poder en Paraguay. O el poder real. Y la prueba de su omnipresencia en la política del país vecino es no solo su ascendencia sobre el actual mandatario Mario Abdo Benítez en materia de garantía de gobernabilidad dentro de la fuerza que alberga a ambos, el Partido Colorado, su imperio económico y su impunidad frente a la Justicia: también lo prueba este permiso inédito para entrevistarse con un extranjero en plena pandemia y violar los protocolos obligatorios sin consecuencias. Pero más allá de eso, Mauricio Macri lo necesita como socio para la construcción política que vendrá.

"Tuvimos una amena charla, sobre temas relacionados a la actualidad regional", tuiteó Cartes junto a una serie de fotos que subió a su red social donde se lo ve conversando de forma distendida con Macri, sin barbijos y con escasa distancia social. Uno de los temas que surgió de boca del ex presidente argentino, según fuentes del Paraguay, sería la posibilidad de construir una alternativa al Grupo de Puebla que encarne la voz conservadora en la región. Y que limite, en paralelo, la plataforma regional que sirve a la proyección latinoamericana de Alberto Fernández. Para ello, requiere del visto bueno de Cartes con su influencia sobre el Partido Colorado paraguayo al que pertenece al actual mandatario —con quien también se vio— aunque en una línea interna diferente.

Los medios paraguayos criticaron a Macri por saludar sin respetar los protocolos

Cuentan que a Macri, tal como en su pasada entrevista con Álvaro Vargas Llosa, se lo escuchó con un tono similar al que esboza el español José María Aznar y que fue una fuerte influencia durante su presidencia para adoptar algunas de las posiciones más duras en materia de política exterior. Por ejemplo, con Venezuela. Para el ex mandatario argentino, Jair Bolsonaro no estaría en posición de encarnar esa voz de la derecha democrática. Y como el Grupo de Puebla tiene sus dos presidentes —Fernández y el mexicano Andrés Manuel López Obrador— los mandatarios conservadores deberían conformar un foro que forje esa suerte de relato alternativo con un discurso igual de unificado, ahora que el Grupo de Lima pareciera haber perdido ese monopolio. Macri habría apuntado a Abdo asi como al colombiano Ivan Duque y el uruguayo Luis Lacalle Pou.

Macri y Cartes fueron contemporáneos en el poder. De hecho, Cartes ya era presidente de Paraguay de 2013 cuando Macri ganó en la Argentina y siguieron juntos por tres años más, hasta 2018, año en el que lo sucedió Mario Abdo ya que no hay reelección en el sistema político vecino. Sin embargo, se conocían desde mucho antes, de los años en los que ambos eran dirigentes del fútbol. Cartes comandaba el Club Libertad y Macri iniciaba su proyección pública de la mano de Boca Juniors. En más de una ocasión, Macri contó que fue Cartes quien le vendió al jugador Aldo Bobadilla.

Cartes ostenta una de las mayores fortunas del país vecino, por arriba de los 200 millones de dólares, según consta en la última DDJJ que presentó al tomar posesión como presidente en 2013. Macri viajó hasta Asunción a bordo de un avión privado perteneciente a Tabacalera del Este, de su propiedad. Una firma acusada por producir cigarrillos ilegales y segundas marcas, de la más grande a nivel continental. Es solo una de las 24 empresas que forman parte de su conglomerado. También es dueño del Grupo de multimedios La Nación, la mayor cementera del país, la más grande productora de jugos y uno de los bancos de primera línea en Paraguay, entre tantos otros intereses económicos. Otro negocio en común con Macri es la energía.

Macri viajó a Paraguay en plena pandemia para tratar temas de la FIFA con Cartés

No solo eso comparte con el ex presidente argentino: también el aliento de la Justicia sobre su nuca. Aunque para Cartes, se trata de la justicia internacional. "En Paraguay, es intocable", asevera un hombres que conoce del poder político guaraní. Los tribunales brasileños lo imputaron por asociación ilícita en el marco del Lava Jato y solicitaron su captura desde Río de Janeiro. Al final, le concedieron el beneficio de establecer una defensa remota, desde su país, y declarar por escrito. Así y todo, jamás se puso en duda su posible extradición, quizás por su poder sobre el actual gobierno de Abdo.

Cartés controla una parte del Poder Legislativo. La otra, la conduce el senador liberal Blas Llano. El actual presidente necesita negociar con ambos para conservar su gobernabilidad. En 2019, sobrevivió a un intento de juicio político por un escandalosa renegociación por la represa Itaipú y solo gracias a la intervención de Bolsonaro, quien anuló el acuerdo pese a ser beneficioso para su país. La semana pasada, Abdo Benítez sugirió que cumpliría sus objetivos "si lo dejan terminar el mandato". No dio nombres, pero todos miraron a Cartes y Llano. En 2021, Paraguay acude a las urnas para elegir intendentes y concejales y dos años después, son las generales en las que el empresario impulsa a su ex ministro de Economía, Santiago Peña.

La visita de Macri a Paraguay no pasó desapercibida en la prensa vecina. Es el primer extranjero que recibió una venia que no tuvieron los propios paraguayos al cruzar su frontera. Ni siquiera aquellos que forman parte del poder político, como la senadora nacional Lilian Samaniego quien debió cumplir con el protocolo de cuarentena estricta en un hotel tras un viaje por razones personales a la Argentina. Para colmo, ni Macri ni Cartes cumplieron las medidas preventivas al saludarse con un abrazo sin respetar el estricto distanciamiento de dos metros. Tampoco parecieron hacerlo durante su reunión privada.

Según se publicó en la prensa paraguaya, el permiso se concede por cuestiones humanitarias, para prestar servicios médicos, razones de seguridad nacional o por un tránsito de 24 horas para dignatarios y ex dignatarios. Está sujeta a la presentación de una prueba negativa por PCR con una antigüedad no mayor a los siete días y el acompañamiento de personal médico que debe certificar el cumplimiento del protocolo sanitario en todo momento. Así y todo, el gobierno paraguayo tuvo dificultades para explicar el origen de un instructivo —aclararon que no es una resolución— del Ministerio de Salud, con fecha del pasado 9 de julio y escrito —algunos dicen— casi a medida del requerimiento de Cartes para la visita de Macri.

MB / DS