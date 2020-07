Los medios paraguayos criticaron a Macri por saludar sin respetar los protocolos

En calidad de presidente de la Fundación FIFA, el ex presidente Mauricio Macri viajó este lunes 13 de julio a Paraguay donde se reunió con el ex mandatario de paraguayo, Horacio Cartes. Una imagen de los ex mandatarios saludándose con un efusivo abrazo generó muchas críticas en los medios locales.

Macri viajó desde el aeropuerto de San Fernando en un vuelo privado de la compañía tabacalera de Cartes, quien lo recibió personalmente cerca del mediodía en la pista de aterrizaje con un abrazo, sin utilizar tapaboca, y sin cumplir con el distanciamiento social por la pandemia del coronavirus.

"Mauricio Macri y Horacio Cartes se fundieron en un abrazo olvidando completamente el distanciamiento social como medida de prevención contra el contagio del coronavirus. Cartes incluso ni siquiera usó tapabocas", mencionó el medio Última Hora.

"Macri bajó de la nave utilizando el barbijo protector, al igual que su equipo; sin embargo, su primer acto fue brindar un gran abrazo al exmandatario Cartes, quien no llevaba el tapabocas obligatorio para prevenir el contagio del nuevo coronavirus", informó el medio ABC, y siguieron: "De la misma manera, Macri saludó a varios de los presentes, al igual que sus acompañantes. Es importante mencionar que se encontraba presente un personal sanitario, el cual llevaba una bata. Ante su atenta mirada, los miembros comitivas de ambos expresidentes se saludaban afectuosamente sin importar el peligro al que se exponían".

Mauricio Macri viajó a Paraguay en plena pandemia para tratar temas de la FIFA con Horacio Cartés

Debido a que la sede de Conmebol está cerrada por un caso sospechoso de COVID-19, la reunión se realizó en la casa de Cartes, en Asunción. Se esperaba que al encuentro se sumara el presidente de la Confederación Sudamericana de Fútbol (Conmebol), Alejandro Domínguez, pero al final no fue de la partida.

El líder opositor retornará al país este mismo lunes a última hora de la tarde, según confirmaron autoridades migratorias del país limítrofe.

La visita relámpago de Macri al país vecino generó controversia tanto en Argentina, dado que se generaron dudas sobre si estaba violando la cuarentena, como en Paraguay, ya que el ex jefe de Estado viajó desde un lugar con alta circulación de virus a otro con una situación epidemiológica mucho más controlada.

La entrada del ex jefe de Estado a Paraguay se encuentra dentro de las excepciones previstas, ya que gestionó su solicitud de entrada en carácter de ex mandatario, comunicó el asesor de Asuntos Internacionales de la Presidencia, Federico González, en su carácter de portavoz del Consejo de Defensa Nacional (Codena). La autorización es por 24 horas y Macri presentó un testeo negativo de coronavirus y durante su estadía estará acompañado de un personal médico de salud. Además de ambos ser ex presidentes de su respectivos países, Macri y Cartes mantienen una relación cercana debido a sus vínculos futbolísticos, Macri como ex presidente de Boca y Carte que fue presidente de Libertad.

A través de Twitter, el canciller Felipe Solá explicó que cuando el ex presidente reingrese al país "como cualquier otro ciudadano deberá cumplir con todos los protocolos establecidos por las autoridades sanitarias" y realizar un aislamiento total de 14 días.

En relación al viaje fuera del país del ex presidente Macri, quiero aclarar que no son competencia de la Cancillería las salidas de ciudadanos al exterior. — Felipe Solá (@felipe_sola) July 13, 2020

De cualquier manera, si el ex presidente quisiera volver a ingresar al país, como cualquier otro ciudadano deberá cumplir con todos los protocolos establecidos por las autoridades sanitarias. — Felipe Solá (@felipe_sola) July 13, 2020

ED/MC