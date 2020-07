Twitter se convirtió en la peor herramienta de la política argentina para sellar acuerdos 

Como nunca antes, la red social Twitter pasó a convertirse en una pesadilla para sellar acuerdos entre el Gobierno y la oposición. Un microclima que impacta de lleno en la agenda pública y en el humor social. Y atraviesa a todos, sin distinción de tareas, desde el presidente Alberto Fernández, a su vice Cristina Kirchner y al expresidente Mauricio Macri. En consecuencia, no son pocos los asesores de los políticos que les piden ausentarse "por un tiempo" de la red del pajarito para calmar los ánimos de la política.



Ejemplos sobran para explicar porque los dolores de cabeza para los equipos de comunicación que rodean a los dirigentes. Días después de que un grupo de 300 periodistas firmara una solicitada por una supuesta "estigmatización" y "difamación pública contra periodistas profesionales" el Presidente retuiteó una cuenta que había subido un video sobre la discusión de su jefe de Gabinete, Santiago Cafiero, y Diego Leuco, que protagonizaron por el crimen del ex secretario de Néstor y Cristina Kirchner, Fabián Gutiérrez. El material ridiculizaba en tono de humor una "paliza" de Cafiero para con el periodista.



Un día antes, el abogado Alejandro Fargosi había compartido provocadora foto en su cuenta de Twitter con Cafiero junto a su pareja y sus hijos con fotos de Santiago Maldonado, en la que reclamaban su aparición con vida. La oposición buscó así comparar la vinculación política de Gutiérrez con CFK a lo que había hecho el peronismo con la muerte de Maldonado. "¿Qué era esto, señor Santiago Cafiero?", disparó Fargosi. El funcionario no tardó en responder: "Eso es violar la intimidad de mis hijos idiota".

Quiénes son los políticos más mencionados en redes sociales

El 9 de julio fue uno de los días donde más se encendieron las trincheras. En medio de la protesta de la oposición en el Obelisco y con las lamentables imágenes de manifestantes atacando el móvil de C5N, el expresidente Macri subió un mensaje a Twitter: "¡LIBRES! ¡Feliz día de la Independencia!", escribió. La publicación fue vista como una directa provocación hacia la Casa Rosada, sobre todo porque días antes Macri había roto el silencio al plantear que el Gobierno había avanzado sobre las libertades individuales con la excusa de la pandemia.



La primera respuesta de la política sorprendió, ya que vino de la mano de Juan Pablo Biondi, vocero presidencial, un funcionario acostumbrado al bajo perfil: "Libres de vos y tu inutilidad que nos hubiera llevado a contar muertos de a miles dentro del país fundido que dejaste. Por respeto a los argentinos que votaron hace menos de un año (capaz que no te acordas). Silencio". Esa misma tarde, en medio de los ataques contra el móvil de C5N, el diputado Fernando Iglesias viralizó unas imágenes que planteaban que la violencia había sido realizada por "infiltrados" a la marcha, algo que fue negado por la propia mujer al periodista de Clarín, Pablo Blanco.

La política sí le interesa a las redes sociales

Silobolsas. El último tuit que generó repercusiones negativas fue el chiste que le causó gracia a Cristina Kirchner. Pero no al sector agropecuario. ¿Qué pasó? Los productores comenzaron a denunciar la rotura de silobolsas. Es cierto que algunos medios y sectores políticos buscan instalar que se trata de "atentados políticos" de sectores afines al kirchnerismo, aunque no existen pruebas de eso. Inclusive el vicepresidente de CRA, Gabriel de Raedemaeker, reconoció que sobre los autores “no se sabe absolutamente nada, no hay indicios, ni sospechas, ni culpables, hasta ahora solo hay mensajes de algún sector del oficialismo antagónico a la producción”. En esa línea fue Matías de Velazco, presidente de la Confederación de Asociaciones Rurales de Buenos Aires y La Pampa (Carbap), integrante de CRA: “No veo a Alberto Fernández mandando a cortar silobolsas, pero en los pueblos hay gente cargada de ideología y resentimiento".



Sin embargo, poca gracia le hace al sector del agro observar las imágenes que atentan contra el trabajo de los productores. A pesar de eso, Cristina subió el chiste de un usuario: "La primer mulita arrepentida se confiesa: "Cristina me dijo que rompiera los silobolsas o me hacía escabeche", junto a una imagen del animal con los ojos tapados, simulando proteger su identidad. Al respecto, Cristina Kirchner comentó: “Me encanta el humor, y cuando es inteligente... más”. La respuesta no será la mejor por parte del campo.

FeL