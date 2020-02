Un sector de la UTA confirmó un paro de colectivos para este martes 11 de febrero

Un sector de la Unión Tranviarios Automotor (UTA) anunció un paro de colectivos para este martes 11 de febrero, en reclamo por la pérdida del "50% del poder adquisitivo" durante el gobierno de Mauricio Macri y de la gestión del Secretario General de dicho gremio, Roberto Fernández.

"Convocamos una medida para mañana. Es por todas las situaciones que nos toca vivir en nuestro gremio. Venimos de una pérdida del 50% en el poder adquisitivo durante el Gobierno de Macri por la complicidad de Roberto Fernández", manifestó el dirigente de la UTA disidente, Miguel Bustinduy, en diálogo con El Destape Radio.

De esta manera, las líneas del área metropolitana afectadas son: 5 – 6 – 7 – 8 – 9 – 10 – 20 – 21 -23 – 24 – 25 – 28 – 31 – 44 – 50 – 51 – 56 – 57 – 74 – 76 – 79 – 84 – 91 – 99 – 101 – 106 – 107 – 108 – 117 – 130 – 135 – 146 – 150 – 161 – 164 – 168 – 177 y 188.

El paro duraría 24 horas y se da un marco en el que el gremio mantiene fuertes internas. Precisamente, la fecha de esta iniciativa coincide con la del día pactado por el sector oficialista del sindicato y el Ministerio de Trabajo para reunirse y acordar las fechas de aumentos salariales pautadas con empresarios.

En la última audiencia realizada en Trabajo, el Gobierno y los empresarios del transporte automotor no se pusieron de acuerdo para fijar las fechas de pago ya acordadas por los salarios retroactivos adeudados de septiembre a diciembre 2019, que suman un 18,3% de aumento, más los aumentos de suma fija.

El sector disidente conocido como la Agrupación Juan Manuel Palacios de la UTA, aseguró que "estamos conversando con todos los delegados de todo el país para que la medida afecte a todas las líneas de la Argentina".

"El tema viene de larga data porque no compartimos las políticas con Roberto Fernández y él ahora no tiene la legitimidad porque los compañeros no lo votaron. Es secretario general porque lo dijo la Justicia", advirtió Bustinduy.

En esa línea, criticó al gobierno anterior por dejar "todo el sector hecho pelota" y denunció que "los compañeros no descansan las 12 horas. Después dicen que somos asesinos".

Sin embargo, destacó que esta medida de fuerza "no es contra el Gobierno de Alberto Fernández. Nuestro gremio no cerró siquiera la paritaria 2019", sentenció.

Las internas en la UTA no son nuevas: la medida de fuerza fue propuesta por el mismo sector que en el diciembre pasado participó de la toma e incidentes de la sede del sindicato, en el barrio porteño de Balvanera, para reclamar una nueva convocatoria a elecciones, de donde quedó excluido.

Además del paro de actividades, el sector disidente de la UTA realizará a las 11 una movilización hacia el Ministerio de Trabajo, en la avenida Leandro Alem al 600, para reclamar al Gobierno por el incumplimiento de los empresarios al pago del aumento salarial firmado por Fernández y a los aumentos de suma fija de $4.000 otorgados por decreto por el Gobierno.

J.D. / C. P.