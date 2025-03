La ministra de Seguridad, Patricia Bullrich, se pronunció sobre los incidentes ocurridos durante la marcha por los jubilados frente al Congreso y respaldó el accionar de las fuerzas de seguridad. La funcionaria sostuvo que los incidentes del miércoles pasado fueron parte de "un intento de llevar adelante un golpe institucional", y apuntó a Sergio Massa. Además, apuntó contra el jefe de Gobierno porteño Jorge Macri y la vicepresidenta Victoria Villarruel, calificándolos indirectamente de "tibios".

"Una cosa son 200 jubilados que van a protestar a las inmediaciones del Congreso. Lo que sucedió el miércoles, mientras tanto, está por fuera de la Constitución. La alteración al orden, destrucción, ir a una plaza a romper todo lo que te encontrás, tener armas. Eso, desde mi punto de vista, no está dentro del derecho", sostuvo Bullrich este domingo 16 de marzo por la noche.

En diálogo con José Del Rio por Comunidad de Negocios (LN+), la ministra se negó a referirse a la movilización como una "marcha".

Desde su postura, la titular de la cartera de Seguridad añadió: "La alteración total del orden público es un mecanismo utilizado a mi parecer para sacar un gobierno por las malas. Entonces, existe una amplia diferencia entre una marcha y lo que pasó el otro día. Lo que pasó el otro día fue una batalla para intentar generar una degradación de los valores democráticos".

"Desde (Sergio) Massa, (Axel) Kicillof, Cristina (Kirchner), (Luis) D’Elía y (Eduardo) Belliboni, todos formaban parte de un sistema donde manejaban recursos y sometían a millones de personas, que utilizaban como mano de obra para las marchas. Eso lo perdieron. La gente dejó de ir a la movilización. Entonces tuvieron que suplantar las marchas de jubilados de los miércoles con un actor social de los más marginal que tiene la política: las hinchadas", deslizó luego sobre la incorporación de los barra bravas como un nuevo personaje al escenario social.

La funcionaria describió la movilización como la incorporación de los barra bravas "más el elenco estable de la izquierda más patotera que tiene la Argentina unido a una cantidad de delincuentes" y agregó. "El miércoles, el mismo que te roba en la esquina de tu casa fue a la plaza a romper todo. De 30 detenidos por la Policía Federal, 26 tenían causas".

Haciendo mención directa al gobernador bonaerense, Axel Kicillof, y al exministro de Economía, Sergio Massa, amplió: "Kicillof el otro día sacó un tweet vergonzoso diciendo que la del miércoles fue una marcha por los derechos de los jubilados. Debía haber 30 jubilados como mucho. Ellos entienden que estamos haciendo un esfuerzo enorme para que todos tengan mejores condiciones de vida. Cabe destacar que hoy los jubilados cobran más en dólares de lo que cobraban con el caradura de Massa".

"Yo creo que hay un intento de llevar adelante un golpe institucional. Hace cuatro días me dijeron 'Massa está detrás de esto'. Yo no lo puedo aseverar. Puedo salió justo a hablar ayer (por el sábado). Piénsenlo", señaló vinculando al extitular del Palacio de Hacienda con un posible golpe institucional contra Javier Milei.

La funcionaria también habló sobre la jueza porteña Karina Andrade, quien fue cuestionada por liberar a más de 100 detenidos por su participación en los incidentes ocurridos durante la movilización del miércoles, y la acusó de "defender delincuentes".

"De jueza tiene poco", aseveró Bullrich y chicaneó a la magistrada: "No sé si está leyendo la Constitución de la Argentina. Debe estar leyendo la de Venezuela. En nuestro país, el derecho a peticionar no implica la alteración del orden público y la delincuencia".

Antes de que el Gobierno ratifique la denuncia contra Andrade por prevaricato, concluyó: "En reiteradas ocasiones alegó no tener los elementos necesarios para mantenerlos detenidos. Y aun cuando, como fueron detenidos en flagrancia, hay un proceso de investigación de 48 horas, ella los liberó por WhatsApp en dos horas. Esa es su filosofía. Cree que romper todo es un derecho. Defiende delincuentes".

"Quemaron un patrullero. La pasamos mal. 'A los tibios los vomita Dios', decía Carlos Saúl Menem. No me gusta que después de estar trabajando codo a codo, el jefe de Gobierno haga un punto y aparte. Tenemos que estar juntos", sumó luego sobre las declaraciones de Jorge Macri, quien se refirió al caso del fotógrafo Pablo Grillo y le pidió a las fuerzas tener más cuidado.

Asimismo, luego de la vicepresidenta Victoria Villarruel calificara la movilización como un "ejercicio de la democracia", lanzó: "Me parece una declaración de alguien que no toma conciencia de lo que pasó. No es una igualación. Si bien ella se solidariza con los federales, tiene que ser más explícita. Eso no fue una demostración de la democracia. Fue una verdadera alteración del orden público y democrático".

Bullrich también adelantó el envío al Congreso de un proyecto para luchar contra los barra bravas, el cual ya cuenta con la firma del presidente Milei, y detalló: "Es un proyecto que hace muchos años se intenta llevar adelante. Pero los intereses y acuerdos de barra bravas junto a directivos de clubes hace que no salga. Hay incluso muchos directivos de clubes que son barra bravas. La segunda línea de clubes en su mayoría está tomada. En ella se meten tanto la política como los jueces. Y nosotros como gobierno queremos prohibir que los políticos y los jueces se metan en clubes".

