Bullrich defendió al efectivo que pateó a un hombre: "A la policía hay que protegerla"

La ministra de Seguridad, Patricia Bullrich, se refirió este miércoles 21 a la muerte violenta de Jorge Martín Gómez, pateado en el pecho por un policía en el barrio porteño de San Cristóbal. "No se puede solamente mirar el video sin antes ver el contexto. Era una persona que estaba generando una amenaza. Ya lo hemos visto. El cuchillo es una de las armas más peligrosas que puede tener una persona porque si uno se acerca lo pueden matar con el cuchillo", expresó la ministra.

"Evidentemente la situación fue de tratar de que esa persona no siga en una actitud agresiva con una metodología que evidentemente no es la mejor. Lo mejor hubiera sido que ese policía tenga un arma adecuada para esas circunstancias, como una taser", agregó la funcionaria, quien recalcó que una de las cosas que desde el Gobierno vienen planteando es que "la policía tiene que tener armar adecuadas" y que en el caso del lunes, el efectivo "tuvo que usar su cuerpo" y tuvo "un desenlace lamentable que sin duda el policía no lo buscó".

"Buscó no acercarse porque todo policía sabe que si alguien tiene un cuchillo tiene que estar a siete metros. El policía estaba a menos de siete metros. No sacó su arma de fuego y fue una situación compleja pero que se entiende en el marco de una situación en donde hay agresividad y conmoción de una persona que estaba agrediendo y podía utilizar su cuchillo contra cualquier ciudadano", dijo.

Además, remarcó que "en toda la doctrina policial el cuchillo es un arma de mucha contundencia porque el que tiene un cuchillo puede matar. Lo que quiso reducir frente a una situación de amenaza. Cuando cumple su deber, a la policía hay que protegerla. Esto no cambia el hecho de que el policía estaba protegiendo a los ciudadanos de una persona que estaba en una situación amenazante".

Los hechos. La muerte de Gómez sucedió este lunes por la mañana en la calle Carlos Calvo al 2600, en el barrio porteño de San Cristóbal, luego de que una mujer denunciara que una persona entorpecía la circulación de vehículos. Efectivos de la fuerza porteña se acercaron al lugar y habrían corroborado que un hombre se encontraba interrumpiendo la movilidad de los autos.

En ese momento el sujeto habría rechazado la voz de alto de uno de los agentes, identificado como Esteban Armando Ramírez, y habría sacado un cuchillo "tipo tramontina". Tras esto, el efectivo le pegó una patada frontal entre el estómago y el pecho y el sospechoso cayó. Luego del golpe, una ambulancia del SAME lo trasladó a un hospital cercano, pero murió. Las imágenes del incidente quedaron grabadas por una cámara del barrio y muestran -a contramano de la versión policial- que al momento de la patada el hombre mantenía ambas manos en su espalada.

