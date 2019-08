Patricia Bullrich: "Son días duros para Cambiemos pero no nos damos por vencidos"

Tras afirmar que “son días duros para Cambiemos”, la ministra de Seguridad, Patricia Bullrich, dijo este martes que el frente oficialista Juntos por el Cambio "no se va a rendir": “No nos damos vencidos ni aún vencidos y vamos a pelearla a fondo”. La funcionaria aseguró sin embargo que el frente, liderado por el presidente Mauricio Macri tiene que "mejorar su percepción respecto a cuán duro es para la gente" el presente económico.

“Son días duros para Cambiemos”, dijo Bullrich, “porque nosotros desde que asumimos el gobierno teníamos una gran ilusión de generar un cambio de rumbo estratégico que permitiese a la Argentina salir de los vaivenes permanentes y de estas luchas de poner que hacen que Argentina vaya y venga, un cambio para siempre”.

Algunas definiciones:

"Una de las cosas que más me preocupa como miembro de Juntos por el Cambio es que necesitamos mejorar nuestra percepción respecto a cuán duro es para la gente este momento y cuánto tenemos que trabajar para que vislumbre y pueda mirar un horizonte distinto".



“Nosotros hoy tenemos que poder poner lo que representamos para una Argentina que no se rinde a ser mediocre, populista y a que su gente esté más empobrecida y tenga que vivir de planes sociales y no de trabajo”.



“La grieta es la construcción de que hay argentinos que son los dueños de hacer y le imponen al resto qué tienen que decir, hacer y pensar. Yo creo que la grieta no se terminó porque este núcleo, que hoy se llama Frente de Todos, expresa eso. La grieta no es un problema de personas, es la construcción de un enemigo a quien uno tiene que destruir”.

“Esto se encontró con muchísimos escollos y problemas que tienen que ver con una estructura de poder difícil de remover e impactó sobre las capas medias de la argentina”, agregó en el transcurso de una entrevista emitida por el canal LN+. “Las PASO fueron duras, pero no representan una elección”, agregó, aunque reconoció que “necesitamos mejorar nuestra percepción respecto a cuán duro es para la gente este momento y cuánto tenemos que trabajar para que vislumbre un horizonte distinto”, reflexionó Bullrich.

“El golpe de las PASO ha sido duro pero no nos vamos a rendir, no nos damos por vencidos ni aún vencidos”, sostuvo la ministra. “Vamos a pelearla a fondo porque estamos convencidos que el corto plazo permanente, que vive la gente, hace difícil que podamos abrir en el medio de la selva y poder ver el horizonte”. “Hoy estamos en el medio de la selva, y estamos convencidos de que el voto a lo que ya gobernó durante 12 años, y también en otros momentos, es ese voto de un horizonte nublado y una selva que no se ve”. Bullrich alegó que todavía tiene esperanzas de un triunfo electoral: “El 50% del país cree en lo que representamos”.

