Entre las miles de personas que realizaban este sábado 19 de septiembre una nueva protesta en contra del Gobierno, dijeron presentes algunos dirigentes del PRO como su presidenta Patricia Bullrich, el diputado nacional Fernando Iglesias, y el ex funcionario Hernán Lombardi. Las principales concentraciones se llevaron adelante en el Obelisco de la Ciudad de Buenos Aires y en los alrededores de la quinta presidencial de Olivos, aunque la manifestación también tuvo su réplica en distintas ciudades del país.

Al igual que otros "banderazos" de los últimos meses, la protesta fue convocada principalmente por las redes sociales con consignas muy diversas en contra de la gestión del presidente Alberto Fernández, referidas, entre otras temas, a la reforma judicial, y conceptos como "defensa de la libertad". En Twitter se hicieron viral los hasgtags #19SqueSeVayanTodos, #19SPorlaRepublica y #19STodosALasCalles, entre otros.

Nuevo "banderazo" contra el Gobierno en el Obelisco, Olivos y distintas ciudades del país

"Nos expresamos por el futuro, por la democracia, por el valor del mérito y porque somos cada día más los que pensamos que la Argentina no está condenada a la impunidad ni a la igualación hacia abajo", expresó la ex ministra de Seguridad, Patricia Bullrich, en su cuenta de Twitter, donde luego publicó una foto desde su auto cerca del Obelisco.

El epicentro de la protesta es el Obelisco, pero también se realizan manifestaciones frente a la quinta de Olivos y en las ciudades de La Plata, Rosario, Córdoba y San Miguel de Tucumán, entre otras.

Por su lado, el diputado Fernando Iglesias, que al igual que Bullrich asistió a las últimas manifestaciones contra el Gobierno nacional, subió varios videos desde la protesta. "Creí que iba a venir poca gente hoy y me equivoqué. La rebelión antipopulista sigue en marcha en todos lados", dijo en Twitter, donde también le mandó un mensaje al presidente y a la vice Cristina Kirchner: "Hola @alferdez. Hola @CFKArgentina. #19SPorlaRepublica #AllanameEsta".

Asimismo, el extitular del Sistema Federal de Medios y Contenidos Públicos, Hernán Lombardi, manifestó: "En marcha. Ciudadanos pacíficos para defender la República. En cada calle, para transformar el pesimismo en esperanza. Mérito es ganar las calles para defender la libertad. Mérito es nunca bajar los brazos. Mérito es estar unidos bajo la celeste y blanca".

En su cuenta de Facebook, Patricia Bullrich subió un extenso texto sobre la nueva convocatoria "por el futuro de nuestro país".

"Es por el futuro de la Argentina por el que nos expresamos desde nuestros hogares, por el que nos expresamos cuando marchamos. Este reclamo es con las banderas, es respetuoso y también, muy enérgico", expresó.

En esa línea, comentó: "Quiero llegar a todos y cada uno de los que hoy y siempre se expresan y manifiestan con desazón y frustración por todo lo que estamos viviendo. Ustedes y yo, todos, sentimos que la libertad, el esfuerzo, el mérito, el trabajo, la honestidad se licua como agua en nuestras manos".

"Nunca antes la Argentina tuvo una gesta tan democrática y representativa en las calles como la que hay hoy. Que nos vengan a decir que no podemos, que no entendemos y que no sabemos lo que hacemos, y nosotros vamos a responderles con las banderas de la Argentina flameando, mostrándoles que frente a la impunidad y el antiprogreso, todos igualados para abajo, somos millones los que vamos a salir a las calles. Cuanto más nos quieran devolver al pasado, más vamos a marchar por el futuro. Hoy, mañana y siempre", concluyó

