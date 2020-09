Fernando Iglesias rechazó el acuerdo de sesiones virtuales: "Es suicida"

El acuerdo al que llegaron este martes la oposición y el oficialismo para retomar las sesiones virtuales (con la excepción de los proyectos controversiales) en la Cámara de Diputados fue celebrado a ambos lados de la grieta, pero también tuvo detractores. El diputado de Juntos por el Cambio Fernando Iglesias expresó su desacuerdo, cuestionó a su propio espacio y apuntó contra Sergio Massa. En su descargo, aclaró que no abandonará el bloque, comparó el permiso para los legisladores con problemas de salud o edad de riesgo para ausentarse al eventual recinto, con el caso de Florencia Kirchner y su viaje a Cuba.

El nuevo protocolo que se aprobó en la Cámara de Diputados, luego de una negociación entre el Frente de Todos y Juntos por Cambio, incluye mudar el debate y la votación de proyectos importantes -con falta de acuerdo entre las partes- a un estadio a determinar, pero que cuente con buena ventilación para evitar nuevos contagios de coronavirus. En cambio, los temas que no generen disenso continuarán tratándose bajo el esquema de sesiones mixtas con mayoría de legisladores conectados de forma remota.

Con todo el respeto a las autoridades y a la decisión mayoritaria del Bloque y el Interbloque quiero manifestar mi total desacuerdo en la prórroga del protocolo de sesiones virtuales que acaba de firmarse, y que adjunto.

Abro hilo pic.twitter.com/oLC04mH6Cg — Fernando A. Iglesias (@FerIglesias) September 9, 2020

"Quiero manifestar mi total desacuerdo en la prórroga del protocolo de sesiones virtuales que acaba de firmarse", expresó Iglesias desde su cuenta de Twitter, pocas horas después que se conociera el resultado de las negociaciones que encabezó el presidente de la Cámara baja.

Según explicó el legislador del PRO, se "establece un antecedente peligroso: el de diputados que por razones médicas pueden solicitar estar presentes virtualmente, garantizando un quórum virtual. Basta recordar el caso de Florencia Kirchner para entender el uso que pueden darle a esta prerrogativa".

Además, advirtió que la oposición pierde la herramienta de negar el quórum con el logueo de legisladores por VPN y resaltó que la prórroga que se impuso por un mes "no se estableció por escrito si no por acuerdo verbal entre los presentes, respecto a cuáles asuntos no pueden tratarse virtualmente. Confiar la Justicia y la República a la palabra de Massa es suicida".

Juntos por el Cambio denunció en la justicia la última sesión

"No me voy a ningún lado. Soy plenamente consciente de la necesidad de que la oposición esté unida, pero también de que sea oposición. Defender el reglamento de la Cámara es nuestra obligación, no una opción. Para eso nos votaron. Si la situación sanitaria es tan grave como para no poder sesionar presencialmente, que el oficialismo retire la reforma judicial y sus proyectos abusivos. Si no, queremos sesiones 100% presenciales, sin excepciones. Que Massa haga su trabajo y busque un lugar adecuado", concluyó.

DR/FF